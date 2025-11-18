IPL में गेंदबाजी का 'किंग'..., खूंखार बॉलिंग के दम पर काटी थी पूरे सीजन गदर, देखें पूरा रिकॉर्ड

इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग है. लोग इसे देखना खूब पसंद करते हैं. खासकर भारतीय फैंस तो इस लीग को ऐसे देखते और सपोर्ट करते हैं मानो ये कोई त्यौहार है. आईपीएल में दुनिया भर के क्रिकेटर शिरकत करते हैं. आईपीएल में जितना खास बल्लेबाजों का चलना और उनका प्रदर्शन होता है. उतना ही अहम रोल गेंदबाज की परफॉर्मेंस होती है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट किस गेंदबाज ने अपने नाम किए हैं.

डीजे ब्रावो

ये रिकॉर्ड किसी और के पास नहीं बल्कि चेन्नई सुपरकिंग्स के स्टार तेज गेंदबाज और कैरेबियाई खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो के नाम है. ब्रावो ने साल 2013 आईपीएल सीजन के दौरान 18 मैच की 18 पारियों में 7.95 की इकोनॉमी रेट से 32 विकेट चटकाए थे. उनका द्वारा एक सीजन में लिए गए 32 विकेट आज भी आईपीएल के इतिहास में नंबर 1 पर है. ब्रावो ने उस सीजन के दौरान 1 बार 4 विकेट लेने का कारनामा किया था. वहीं, उन्हें उस सीजन पर्पल कैप से भी सम्मानित भी किया गया था.

2 बार हासिल की पर्पल कैप

ड्वेन ब्रावो ने आईपीएल के इतिहास में दो बार पर्पल कैप हासिल करने का कारनामा किया है. वह साल 2013 और 2015 आईपीएल सीजन के टॉप विकेट टेकर थे. उन्होंने साल 2013 में 32 तो 2015 में 26 विकेट हासिल किए थे. वह चेन्नई सुपरकिंग्स के सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं.

वह लंबे समय तक के लिए चेन्नई के लिए खेले हैं. साथ ही उन्होंने चेन्नई को कई मैच जिताए हैं. वह ना सिर्फ गेंद से बल्कि बल्ले से भी लंबे-लंबे छक्के जड़ने के लिए जाने जाते थे.साथ ही मैदान पर चीते जैसी फुर्ती ब्रावो को सबसे अलग बनाती थी.

ब्रावो का आईपीएल करियर

ब्रावो ने अपने आईपीएल करियर में ओवरऑल खेले 161 मैचों में 22 की औसत से 1560 रन बनाए. उन्होंने अपने आईपीएल करियर के दौरान 5 बार अर्धशतक जड़ने का कारनामा किया. वहीं, उनका उच्चतम स्कोर 70 रनों का रहा है. बात करें अगर उनके गेंदबाजी की तो उन्होंने 161 मैचों में 8.18 की इकोनॉमी रेट से 188 विकेट लेने का कारनामा किया है. उनका बेस्ट प्रदर्शन 4/22 का रहा है.

