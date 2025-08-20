इन दिग्गजों ने कायम किया था वर्ल्ड क्रिकेट में दबदबा, आज तक के क्रिकेट इतिहास में सबसे सफल कप्तान

क्रिकेट में कप्तानी करना बेहद जिम्मेदारी का काम है. जीतने पर जमकर सराहना होती है तो कई बार हार मिलने पर हार की जिम्मा कप्तान के सिर जाता है. मैच में रणनीति के साथ खेलते हुए टीम को जीत तक लेकर जाना कप्तान का जिम्मा होता है. प्लान को सही तरीके इस्तेमाल करना और खिलाड़ियों का फील्ड पर उपयोग दर्शाता है की आप कितने बेहतर हैं. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों में सबसे सफल कप्तानों के बारे में, जिन्होंने अपने शानदार कप्तानी की बदौलत ना सिर्फ अपनी टीम को कई खिताब दिलाए हैं, बल्कि हार के मुंह से मैच को छीन शानदार जीत हासिल कर इतिहास रचा है.

महेंद्र सिंह धोनी

क्रिकेट इतिहास के दिग्गज कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी इस मामले में नंबर 1 पर हैं. धोनी ने भारतीय टीम के कप्तानी का जिम्मा साल 2007 में संभाला और अपनी कप्तानी के पहले ही साल उन्होंने भारतीय टीम को पहली बार आयोजित टी 20 क्रिकेट विश्व कप में विजेता बनाया. धोनी ने अपने करियर में कुल 332 मैचों में कप्तानी की, जिसमें भारतीय टीम 178 मैच जीतने में कामयाब रही और 122 मैचों में हार का सामना करना पड़ा, जबकि 15 मैच ड्रॉ रहे. धोनी की कप्तानी में विन परसेंटेज 53.67 का रहा, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने भारत के लिए जो किया शायद ही कोई कप्तान कर पाएगा. उन्होंने टीम इंडिया को 2007 में टी20 विश्व कप जिताया. 2011 में 28 साल बाद इतिहास रचते हुए भारतीय टीम ने वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया. यही नहीं माही ने भारतीय टीम को 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी जिताया था.

रिकी पोंटिंग

दूसरे नंबर ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पोंटिंग का है. उन्होंने साल 2002 में अपनी टीम की कमान संभाली और 324 मैचों में कप्तानी करते हुए 220 मैचों में कंगारू टीम को जीत दिलाई और महज 67 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था. उनकी कप्तानी के दौरान ऑस्ट्रेलिया के जीत का प्रतिशत 67.92 का रहा. पोंटिंग ने अपनी कप्तानी के दौरान ऑस्ट्रेलिया को साल (2003-2007) 2 वनडे विश्व कप दिलाए.

ग्रीम स्मिथ

इस मामले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ग्रीम स्मिथ तीसरे नंबर पर हैं. उन्होंने अपने करियर के दौरान 286 मैचों में कप्तानी की और 163 मैचों में जीत हासिल की, जबकि 89 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था. ग्रीम स्मिथ ने अपनी कप्तानी के दौरान पूरे क्रिकेट जगत में उस समय दक्षिण अफ्रीका को लंबे समय तक नंबर 1 बनाए रखा था और अपना दबदबा कायम किया था. उनकी कप्तानी के दौरान जीत का प्रतिशत 60.12 का रहा था.

स्टीफन फ्लेमिंग

लिस्ट में चौथा नाम कीवी कप्तान का है. न्यूजीलैंड के कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग अपने बेहतरीन क्रिकेट माइंडसेट के लिए जाने जाते थे. फ्लेमिंग ने 303 मैचों में कीवी टीम की कप्तानी की थी, जिसमें 128 मुकाबलों में जीत हासिल हुई थी और 135 में हार का सामना करना पड़ा था. फ्लेमिंग की कप्तानी में कीवी टीम को काफी मजबूती मिली थी. लेकिन उनकी मैच विनिंग परसेंटेज महज 42.78 का रहा था.

