एशिया कप इतिहास के सबसे सफल बल्लेबाज! रोहित शर्मा से आगे विराट कोहली, टॉप-3 में मोहम्मद रिजवान

एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से यूएई में होगी. इस टूर्नामेंट में एशिया की कई टीमें हिस्सा लेंगी. पहला मैच हांगकांग और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा. भारतीय टीम अपना दूसरा मैच यूएई के खिलाफ 10 सितंबर को खेलेगी. आज हम टी-20 एशिया कप इतिहास के सबसे सफल बल्लेबाजों के बारे में आपको यहां बता रहे हैं.

विराट कोहली

भारतीय टीम के दिग्गज स्टार खिलाड़ी विराट कोहली इस मामले में नंबर एक पर हैं. कोहली ने एशिया कप में खेले 10 मैचों की 9 पारियों में 85.90 की औसत से 429 रन बनाए हैं. कोहली ने अपने एशिया कप के करियर में 1 शतक और 3 अर्धशतक जड़े हैं. विराट ने टी-20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और अब वो सितंबर से होने वाले भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होंगे.

मोहम्मद रिजवान

पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर काबिज हैं. रिजवान ने एशिया कप में खेले 6 मैचों की 6 पारियों में 56.20 की औसत से 281 रन बनाए हैं. रिजवान ने अभी तक 3 अर्धशतक जड़े हैं.

रोहित शर्मा

भारत के पूर्व टी 20 कप्तान रोहित शर्मा लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. रोहित ने एशिया कप में 9 मैच खेला है. इसमें 30.11 की औसत से 271 रन बनाए हैं. इस दौरान रोहित ने 2 अर्धशतक जड़े हैं. हालांकि, रोहित ने टी 20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है.

बाबर हयात

पाकिस्तान मूल के हांगकांग में खेलने वाले बाबर हयात इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने एशिया कप में 5 मुकाबले खेले हैं. जिसमें बाबर ने 47.99 की औसत से 235 रन बनाए हैं. बाबर हयात ने इस बीच एक अर्धशतक और एक शतक लगाया है.

इब्राहिम जादरान

अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है. इब्राहिम के लिए एशिया कप बेहद अच्छा रहा है. उन्होंने टी 20 फॉर्मेट में खेले 5 मैचों में 65.78 की औसत से 196 रन बनाए हैं.