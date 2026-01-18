Advertisement
trendingNow13078541
Hindi Newsक्रिकेटNZ के रन मशीन डेरेल मिचेल ने कर दिया करिश्मा, 11 साल बाद पलटा इतिहास, ऐसा करने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज

NZ के 'रन मशीन' डेरेल मिचेल ने कर दिया करिश्मा, 11 साल बाद पलटा इतिहास, ऐसा करने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज

Daryl Mitchell न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेरेल मिचेल को इस समय रोकना लगभग नामुमकिन साबित हो रहा है. हर मैच में लगता है, जैसे वो ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए हैं.  इंदौर ODI में भी टीम संकट में थी. ब्लैक कैप्स ने महज 5 रन पर 2 विकेट खो दिए थे, लेकिन मिचेल ने आराम से पारी को आगे बढ़ाया और उनके आने के बाद ऐसा लगा ही नहीं कि न्यूजीलैंड की टीम पर किसी तरह का दबाव है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 18, 2026, 04:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Daryl Mitchell
Daryl Mitchell

Daryl Mitchell ODI Records: एक समय पर केन विलियसमन को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का 'रन मशीन' कहा जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से ये टैग खतरनाक बल्लेबाज डेरेल मिचेल ने अपने नाम कर लिया है. भारत के खिलाफ चल रही ODI सीरीज में मिचेल बल्ले से तहलका मचा रहे हैं. इंदौर में खेले जा रहे तीसरे मैच में उन्होंने एक बार फिर 50 रन का आंकड़ा क्रॉस किया और इसी के साथ एक धांसू रिकॉर्ड बना दिया.

न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेरेल मिचेल को इस समय रोकना लगभग नामुमकिन साबित हो रहा है. हर मैच में लगता है, जैसे वो ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए हैं.  इंदौर ODI में भी टीम संकट में थी. ब्लैक कैप्स ने महज 5 रन पर 2 विकेट खो दिए थे, लेकिन मिचेल ने आराम से पारी को आगे बढ़ाया और उनके आने के बाद ऐसा लगा ही नहीं कि न्यूजीलैंड की टीम पर किसी तरह का दबाव है.

डेरेल मिचेल ने बदला 11 सालों का इतिहास

Add Zee News as a Preferred Source

भारत के खिलाफ इंदौर के होल्कर स्टेडियम में 50 रन का आंकड़ा क्रॉस करते ही डेरेल मिचेल ने इतिहास रच दिया. वो केन विलियमसन के बाद भारत के खिलाफ ODI में लगातार 4 बार 50+ स्कोर करने वाले दूसरे कीवी बल्लेबाज बन गए. बता दें कि विलियमसन-मिचेल के अलावा न्यूजीलैंड के 3 बल्लेबाजों ने भारत के खिलाफ वनडे में लगातार 3 बार फिफ्टी प्लस स्कोर किए थे. 

भारत के खिलाफ सबसे अधिक 50+ रन बनाने वाले खिलाड़ी (न्यूजीलैंड)

5 - केन विलियमसन (2014)
4 - डैरिल मिशेल (2025-26)
3 - ग्लेन टर्नर (1975-76)
3 - स्टीफन फ्लेमिंग (1994-95)
3 - रोजर ट्वोस (1999)
3 - रॉस टेलर (2019-20)

डेरेल मिचेल ने जड़ा ODI करियर का 9वां शतक

शानदार फॉर्म में चल रहे डेरेल मिचेल ने इस सीरीज में लगातार दूसरा और ODI करियर का 9वां शतक जड़ दिया. इस सेंचुरी से विराट कोहली के करोड़ों फैंस को भी झटका लगेगा, क्योंकि अगले बुधवार को जब आईसीसी ताजा ODI रैंकिंग की जो सूची जारी करेगा, उसमें कोहली का ताजा छिनना तय है. न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज डेरेल मिचेल कोहली को पछाड़कर नंबर-1 ODI बल्लेबाज बन जाएंगे.

ये भी पढ़ें: मैं हर दिन पिता के सामने रोता था... गंभीर के चहेते हर्षित राणा का छलका दर्द, NZ सीरीज के बीच सामने आई भावुक कहानी

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Daryl Mitchell

Trending news

जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब
Jammu Kashmir
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब
एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसद से मुलाकात,क्या ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात
S Jaishankar
एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसद से मुलाकात,क्या ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात
उधारी के पैसों से भरा पर्चा, कौन हैं ओवैसी के इकलौते हिंदू पार्षद विजय उबाले?
Who is Vijay Ubale
उधारी के पैसों से भरा पर्चा, कौन हैं ओवैसी के इकलौते हिंदू पार्षद विजय उबाले?
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
indigo flight bomb threat
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
Mohan Bhagwat
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
thalapathy vijay
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
AR Rahman Controversy: महबूबा ने जावेद अख्तर से कहा- अपने बीवी के खिलाफ बोल रहे हैं
AR Rahman
AR Rahman Controversy: महबूबा ने जावेद अख्तर से कहा- अपने बीवी के खिलाफ बोल रहे हैं
कांग्रेस के हार के बाद PM का तंज, असम से बोले- कांग्रेस की राजनीति देश को मंजूर नहीं
PM Modi
कांग्रेस के हार के बाद PM का तंज, असम से बोले- कांग्रेस की राजनीति देश को मंजूर नहीं
ओवैसी ने BJP से गठबंधन से फिर किया इनकार, पार्षदों को जारी किया कारण बताओ नोटिस
Asaduddin Owaisi
ओवैसी ने BJP से गठबंधन से फिर किया इनकार, पार्षदों को जारी किया कारण बताओ नोटिस
'शिंदे ने ताज होटल को बना दिया जेल', संजय राउत ने कहा-‘29 लोग बंधक बनाए गए’
Sanjay Raut
'शिंदे ने ताज होटल को बना दिया जेल', संजय राउत ने कहा-‘29 लोग बंधक बनाए गए’