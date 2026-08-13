चौथे नंबर पर वैभव सूर्यवंशी, पूरन ने भी लगा दी छलांग, इस साल टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

अभी तक टी20 फॉर्मेट में इस साल सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में फिन एलेन हैं, जिन्होंने अभी तक 48 मुकाबले खेले हैं और 99 छक्के जमा चुके हैं. दूसरा नाम मिचेल मार्श का है, जो महज 36 मैच में 94 छक्के जमा चुके हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में कौन सा बल्लेबाज इस लिस्ट में साल खत्म होने तक टॉप पर कब्जा जमाता है. टी20 फॉर्मेट में इस साल अभी तक सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट नीचे देखी जा सकती है.