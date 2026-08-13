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चौथे नंबर पर वैभव सूर्यवंशी, पूरन ने भी लगा दी छलांग, इस साल टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

'द हंड्रेड 2026' लीग का का रोमांच चरम पर है. टूर्नामेंट में छक्कों-चौकों की बारिश नजर आ रही है. इस बीच 2026 में टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में उथल-पुथल देखने को मिल रही है. भारत के युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी लिस्ट में चौथे नंबर पर बने हुए हैं. वहीं, पूरन ने उनकी पोजीशन पर ग्रहण लगा दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 13, 2026, 10:42 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:42 PM IST
चौथे नंबर पर वैभव सूर्यवंशी, पूरन ने भी लगा दी छलांग, इस साल टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज
Image Credit: 2026 में किसने लगाए सबसे ज्यादा छक्के? (AI Graphics)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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