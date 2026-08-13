चौथे नंबर पर वैभव सूर्यवंशी, पूरन ने भी लगा दी छलांग, इस साल टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

भारत के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक बल्लेबाजी के चर्चे दुनियाभर में देखने को मिलते हैं. सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 छक्कों का अंबार लगाया और टूर्नामेंट के इतिहास में एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाकर इतिहास रचा. नतीजन वह 2026 में टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में चौथे स्थान पर हैं. लेकिन अब वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन ने उनकी पोजीशन पर ग्रहण लगा दिया है. पूरन द हंड्रेड में धमाकेदार फॉर्म में चल रहे हैं.
निकोलस पूरन ने द हंड्रेड के 32वें मैच में बर्मिंघम फीनिक्स के खिलाफ 36 रन की पारी खेली. रोमांचक मुकाबले में एमआई लंदन ने 2 रन से रोमांचक जीत दर्ज की. उनकी इस पारी में 3 छक्के और 2 चौके देखने को मिले. 3 छक्कों के बाद अब उनके नाम 2026 में कुल 76 छक्के दर्ज हो गए हैं. उन्होंने इतने छक्के 40 मुकाबलों में लगाए हैं. 76 छक्कों के साथ पूरन छठे नंबर पर पहुंचे. हालांकि, वैभव को पछाड़ने के लिए पूरन को अभी 11 छक्कों की दरकार होगी.
पूरन ने ईशान किशन और अभिषेक शर्मा को पछाड़ दिया है. अभिषेक शर्मा 7वें नंबर पर खिसक गए हैं जबकि ईशान किशन 8वें तक पहुंच गए हैं. इन दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने 38-38 मुकाबले खेले हैं, अभिषेक के नाम 74 छक्के हैं जबकि किशन ने 73 छक्के अभी तक जमाए हैं. बात करें वैभव की तो केवल 22 टी20 मुकाबलों में वैभव ने 86 छक्के ठोक दिए हैं.
अभी तक टी20 फॉर्मेट में इस साल सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में फिन एलेन हैं, जिन्होंने अभी तक 48 मुकाबले खेले हैं और 99 छक्के जमा चुके हैं. दूसरा नाम मिचेल मार्श का है, जो महज 36 मैच में 94 छक्के जमा चुके हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में कौन सा बल्लेबाज इस लिस्ट में साल खत्म होने तक टॉप पर कब्जा जमाता है. टी20 फॉर्मेट में इस साल अभी तक सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट नीचे देखी जा सकती है.
|क्र.सं.
|बल्लेबाज (Player)
|मुकाबले (Matches)
|छक्के (Sixes)
|रन (Runs)
|1
|फिन एलन (Finn Allen)
|48
|99
|1436
|2
|मिचेल मार्श (Mitchell Marsh)
|36
|94
|1534
|3
|रयान रिकेल्टन (Ryan Rickelton)
|41
|93
|1336
|4
|वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi)
|22
|86
|969
|5
|करणवीर सिंह (Karanveer Singh)
|24
|78
|895
|6
|निकोलस पूरन (Nicholas Pooran)
|40
|76
|978
|7
|अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma)
|38
|74
|1077
|8
|इशान किशन (Ishan Kishan)
|38
|73
|1414
|9
|टिम सीफर्ट (Tim Seifert)
|41
|68
|1272
|10
|जोस बटलर (Jos Buttler)
|48
|67
|1295