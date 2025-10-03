Advertisement
एक शतक से कर दी रिकॉर्ड्स की बौछार, राहुल ने 'हिटमैन' और गंभीर को भी छोड़ दिया पीछे

India vs West Indies 1st Test: टीम इंडिया के स्टार ओपनर केएल राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में जारी पहले टेस्ट मैच में धमाकेदार शतक ठोक दिया. केएल राहुल ने 197 गेंद पर 100 रन की पारी खेली. केएल राहुल ने इस दौरान 50.76 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 12 चौके लगाए. यह केएल राहुल का भारत की धरती पर दूसरा टेस्ट शतक है. वहीं, विदेशी धरती पर केएल राहुल के बल्ले से 9 टेस्ट शतक निकले हैं.

Oct 03, 2025
एक शतक से कर दी रिकॉर्ड्स की बौछार, राहुल ने 'हिटमैन' और गंभीर को भी छोड़ दिया पीछे

India vs West Indies 1st Test: टीम इंडिया के स्टार ओपनर केएल राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में जारी पहले टेस्ट मैच में धमाकेदार शतक ठोक दिया. केएल राहुल ने 197 गेंद पर 100 रन की पारी खेली. केएल राहुल ने इस दौरान 50.76 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 12 चौके लगाए. यह केएल राहुल का भारत की धरती पर दूसरा टेस्ट शतक है. वहीं, विदेशी धरती पर केएल राहुल के बल्ले से 9 टेस्ट शतक निकले हैं. केएल राहुल ने एक शतक जड़कर कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाए.

एक शतक से कर दी रिकॉर्ड्स की बौछार

वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में जारी पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन केएल राहुल ने अपना 11वां टेस्ट शतक जड़ दिया. ओपनर के तौर पर यह केएल राहुल का 10वां टेस्ट शतक है. केएल राहुल ने इसी के साथ ही बतौर ओपनर भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट शतक जड़ने के मामले में रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है. रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने बतौर ओपनर भारत के लिए 9-9 टेस्ट शतक ठोके थे. अब केएल राहुल दिग्गजों की इस लिस्ट में रोहित शर्मा और गौतम गंभीर से आगे निकल गए हैं.

ओपनर के तौर पर सबसे ज्यादा टेस्ट शतक जड़ने वाले भारतीय

33 शतक - सुनील गावस्कर (203 पारी)

22 शतक - वीरेंद्र सहवाग (168 पारी)

12 शतक - मुरली विजय (100 पारी)

10 शतक - केएल राहुल (94 पारी)

9 शतक - गौतम गंभीर (101 पारी)

9 शतक - रोहित शर्मा (66 पारी)

इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 शतक

केएल राहुल के नाम अब इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 20 शतक दर्ज हो गए हैं. केएल राहुल ने टेस्ट क्रिकेट में 11 शतक, वनडे इंटरनेशनल में 7 शतक और टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक ठोके हैं. केएल राहुल के नाम अब इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर कुल 13 शतक दर्ज हो गए हैं. केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डेविड बून और बिल लॉरी, ज्योफ मार्श, पूर्व दक्षिण अफ्रीकी कप्तान डीन एल्गर और जॉन राइट जैसे बल्लेबाजों की बराबरी कर ली है. केएल राहुल ने इस साल अभी तक 7 टेस्ट मैचों की 13 पारियों में 49.92 की औसत से 649 रन बनाए हैं. केएल राहुल ने इस दौरान 3 शतक और 2 अर्धशतक जमाए हैं.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में अब केएल राहुल के नाम कुल 6 शतक दर्ज हो गए हैं. केएल राहुल ने इस मामले में ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल की बराबरी कर ली है. ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल ने भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में 6-6 शतक ठोके हैं. बता दें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक संयुक्त रूप से रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने जमाए हैं. रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में सबसे ज्यादा 9-9 शतक ठोके हैं.

WTC इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक

1. रोहित शर्मा - 9 शतक

2. शुभमन गिल - 9 शतक

3. ऋषभ पंत - 6 शतक

4. यशस्वी जयसवाल - 6 शतक

5. केएल राहुल - 6 शतक

;