India vs Sri Lanka टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज, TOP-5 में इन 4 भारतीयों का दबदबा

भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में भारतीय बल्लेबाजों का कोई जवाब नहीं है. टॉप-5 की लिस्ट में 4 भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा है. बता दें कि भारत को 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल में अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए भारत को श्रीलंका के खिलाफ यह टेस्ट सीरीज 2-0 से जीतनी होगी.
अगर भारत और श्रीलंका के बीच अभी तक खेली गई टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का नाम सबसे ऊपर आता है. इसके बाद दूसरे नंबर पर श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज महेला जयवर्धने, तीसरे नंबर पर विराट कोहली, चौथे नंबर पर वीरेंद्र सहवाग और पांचवें नंबर पर मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम आता है. आइए एक नजर डालते हैं भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट पर-
भारत के महान बल्लेबाज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज है. सचिन तेंदुलकर ने श्रीलंका के खिलाफ अभी तक 9 टेस्ट शतक ठोके हैं. सचिन तेंदुलकर ने श्रीलंका के खिलाफ 25 टेस्ट मैचों की 36 पारियों में 1995 रन बनाए हैं, जिसमें 9 शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं. श्रीलंका के खिलाफ सचिन तेंदुलकर का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर 203 रन है.
दूसरे नंबर पर श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज महेला जयवर्धने का नाम आता है. महेला जयवर्धने ने भारत के खिलाफ 6 टेस्ट शतक ठोके हैं. महेला जयवर्धने ने भारत के खिलाफ 18 टेस्ट मैचों की 28 पारियों में 1822 रन बनाए हैं, जिसमें 6 शतक और 8 अर्धशतक शामिल हैं. भारत के खिलाफ महेला जयवर्धने का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर 275 रन है.
विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ 11 टेस्ट मैचों की 18 पारियों में 1085 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं. श्रीलंका के खिलाफ विराट कोहली का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर 243 रन है.
वीरेंद्र सहवाग ने श्रीलंका के खिलाफ 11 टेस्ट मैचों की 18 पारियों में 1239 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं. श्रीलंका के खिलाफ वीरेंद्र सहवाग का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर 293 रन है.
मोहम्मद अजहरुद्दीन ने श्रीलंका के खिलाफ 17 टेस्ट मैचों की 23 पारियों में 1215 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं. श्रीलंका के खिलाफ मोहम्मद अजहरुद्दीन का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर 199 रन है.