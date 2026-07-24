ना इंजमाम ना मियांदाद, पाकिस्तान का इकलौता बल्लेबाज जिसने टेस्ट में बनाए हैं 10000 रन, नाम जानते हैं?

Most Test Runs For Pakistan: वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमेशा से अपने तेज गेंदबाजों की काबिलियत की वजह से जानी जाती है, लेकिन मुल्क में कुछ ऐसे महान बल्लेबाज भी हुए हैं, जिन्होंने अपने खेल से वर्ल्ड क्रिकेट पर राज किया है. सलीम मलिक, जावेद मियांदाद से लेकर इंजमाम उल हक और बाबर आजम तक... इन सभी ने क्रिकेट की दुनिया में खूब नाम कमाया है. हालांकि, एक ऐसा नाम भी है, जो भले ही लाइम लाइट से दूर रहा है, लेकिन सही मायने में उससे बेहतर रिकॉर्ड किसी का नहीं है.