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ना इंजमाम ना मियांदाद, पाकिस्तान का इकलौता बल्लेबाज जिसने टेस्ट में बनाए हैं 10000 रन, नाम जानते हैं?

पाकिस्तान के लिए टेस्ट में कई बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन सिर्फ एक खिलाड़ी 10,000 रन के आंकड़े को पार कर सका. जावेद मियांदाद, इंजमाम उल हक और मोहम्मद यूसुफ जैसे धाकड़ बल्लेबाज भी इस उपलब्धि को हासिल नहीं कर सके थे.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 24, 2026, 11:18 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 11:23 PM IST
ना इंजमाम ना मियांदाद, पाकिस्तान का इकलौता बल्लेबाज जिसने टेस्ट में बनाए हैं 10000 रन, नाम जानते हैं?
Image Credit: पाकिस्तान का इकलौता बल्लेबाज जिसने टेस्ट में बनाए हैं 10000 रन (AFP)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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