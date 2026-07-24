ना इंजमाम ना मियांदाद, पाकिस्तान का इकलौता बल्लेबाज जिसने टेस्ट में बनाए हैं 10000 रन, नाम जानते हैं?

Most Test Runs For Pakistan: वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमेशा से अपने तेज गेंदबाजों की काबिलियत की वजह से जानी जाती है, लेकिन मुल्क में कुछ ऐसे महान बल्लेबाज भी हुए हैं, जिन्होंने अपने खेल से वर्ल्ड क्रिकेट पर राज किया है. सलीम मलिक, जावेद मियांदाद से लेकर इंजमाम उल हक और बाबर आजम तक... इन सभी ने क्रिकेट की दुनिया में खूब नाम कमाया है. हालांकि, एक ऐसा नाम भी है, जो भले ही लाइम लाइट से दूर रहा है, लेकिन सही मायने में उससे बेहतर रिकॉर्ड किसी का नहीं है.
हम बात कर रहे हैं पूर्व स्टार बल्लेबाज यूनिस खान की, जिनके नाम पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. इतना ही नहीं, यूनिस खान पाकिस्तान के इकलौते बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टेस्ट में 10000 से अधिक रन बनाए हैं. जावेद मियांदाद और इंजमाम उल हक जैसे दिग्गज खिलाड़ी टेस्ट में इस मिल के पत्थर को पार नहीं कर सके.
पाकिस्तान के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा रन यूनिस खान ने बनाए हैं. दाएं हाथ के पूर्व स्टाइलिश बल्लेबाज ने 17 सालों के करियर में 118 टेस्ट में देश का प्रतिनिधित्व किया. 213 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 52.05 के औसत से 10,099 रन बनाए. शानदार टेस्ट करियर के दौरान यूनिस ने 34 शतक और 33 अर्धशतक जड़ा. यूनिस खान पाकिस्तान के लिए टेस्ट में सबसे अधिक शतक जड़ने वाले खिलाड़ी भी हैं.
पाकिस्तान के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में जावेद मियांदाद दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 189 पारियों में 52.57 की औसत से 8,832 रन बनाए. तीसरे नंबर पर इंजमाम उल हक (8,829) हैं. हालांकि, ये दोनों खिलाड़ी 10 हजार का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर सके.
बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट में मॉडर्न युग का सबसे बड़ा बल्लेबाज माना जाता है. हालांकि, पिछले कुछ सालों से उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. टेस्ट में दिग्गजों की सूची में जगह बनाने के लिए बाबर को अभी लंबा सफर तय करना होगा. बाबर ने अभी तक 62 टेस्ट खेले हैं और 114 पारियों में 42.67 की औसत से 4,481 रन बनाए हैं. इस बात की उम्मीद बेहद कम है कि वो पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में टॉप-3 में भी आ पाएंगे.
पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 25 जुलाई से होगा. पहला मैच त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा. बाबर पाकिस्तान टीम की कमान संभालेंगे और उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी. दूसरा टेस्ट 2-6 अगस्त के बीच पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा.
वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान का स्क्वॉड
अजान अवैस, इमाम-उल-हक, शान मसूद, बाबर आजम (कप्तान), अब्दुल्ला फजल, अवैस जफर, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सलमान आगा, आमेर जमाल, साजिद खान, मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास, खुर्रम शहजाद, गाजी गोरी, उबैद शाह, अली उस्मान, सऊद शकील.
वेस्टइंडीज का स्क्वॉड
ब्रैंडन किंग, टैगेनारिन चंद्रपॉल, केवम हॉज, शाई होप, अमीर जांगू, जोशुआ दा सिल्वा (WK), रोस्टन चेज (C), जोमेल वारिकन, शमर जोसेफ, केमर रोच, जेडन सील्स, किर्क मैकेंजी, जोशुआ बिशप, कीमो पॉल, जस्टिन ग्रीव्स