Most Test runs in 2025: 13 शतक, 15 फिफ्टी, 3794 रन... गेंदबाजों पर ‘कहर’ बनकर टूटे ये 5 बल्लेबाज, लिस्ट में 4 भारतीय शामिल

Most Test runs in 2025: इन दिनों टीम इंडिया अपने घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है. पहला मुकाबला उसने 30 रनों से गंवा दिया. इस मैच में भारतीय बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप हुए. वो 124 रन भी चेज नहीं कर पाए, जबकि यही बल्लेबाज पूरे साल बढ़िया प्रदर्शन करते आए हैं. जब हम साल 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट देखते हैं तो टॉप 5 खिलाड़ियों में से 4 भारतीय टीम से हैं. इन भारतीय सितारों ने लगभग हर मुकाबले में रनों की बारिश की है.

साल 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने के मामले में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल हैं. उनके अलावा केएल राहुल, रवींद्र जडेजा और यशस्वी जायसवाल का नाम है. लिस्ट में नंबर 5 पर जिम्बाब्वे के स्टार ऑलराउंडर सीन विलियम्स हैं. यह सभी 5 खिलाड़ी मिलकर इस साल अब तक 13 शतक, 15 फिफ्टी के दम पर 3794 रन कूट चुके हैं.

2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज (Most Test runs in 2025)

1. शुभमन गिल (Shubman Gill)

शुभमन गिल 2025 में टेस्ट के सबसे बड़े रन स्कोरर हैं. उन्होंने अब तक 9 मैचों में 983 रन बनाए हैं. गिल का औसत 70.21 और स्ट्राइक रेट करीब 64 रहा, जो ये बताता है कि उन्होंने कितनी अहम पारियां खेली हैं. गिल ने इस साल 5 शानदार शतक और 1 दोहरा शतक जमाया और टीम इंडिया के बल्लेबाजी क्रम की रीढ़ बने.

2. केएल राहुल (KL Rahul)

दाएं हाथ के स्टार ओपनर केएल राहुल ने 2025 में खुद को एक भरोसेमंद टेस्ट बल्लेबाज साबित करते हुए 785 रन बनाए हैं. उन्होंने पूरे साल जिम्मेदारी से खेलते हुए तीन शतक और तीन अर्धशतक ठोके. राहुल ने लगभग 50 के औसत के साथ कई मुश्किल परिस्थितियों में टीम इंडिया की पारी संभाली.

3. रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja)

बाएं हाथ के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने बतौर ऑलराउंडर बल्ले से जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 704 रन बनाए. उन्होंने 70.40 के शानदार औसत से रन जुटाए, जो किसी भी स्पेशलिस्ट बल्लेबाज से कम नहीं हैं. इस साल जडेजा ने 2 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से टीम को कई बार संकट से निकाला. इंग्लैंड दौरा उनका बढ़िया रहा था.

4. यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal)

टेस्ट टीम के स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल इस साल भारत के लिए एक्स-फैक्टर साबित हुए. उन्होंने 674 रन अपने नाम किए हैं। इस युवा ओपनर के बल्ले से 3 शतक और 2 अर्धशतक निकले. खास बात यह रही कि जायसवाल ने बढ़िया स्ट्राइक रेट से रन बनाए और भारत को कई मैचों में शानदार शुरुआत दिलाई.

5. सीन विलियम्स (Sean Williams)

जिम्बाब्वे के स्टार ऑलराउंडर सीन विलियम्स ने 2025 की 16 टेस्ट पारियों में 648 रन बनाए और अपनी टीम के सबसे बड़े मैच-विनिंग बल्लेबाज बने. उन्होंने 43.20 के औसत से रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 4 अर्धशतक शामिल थे. यहां गौर करने वाली बात यह है कि सीमित अवसरों के बावजूद विलियम्स ने टॉप 5 में जगह बनाई है.

