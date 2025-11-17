Advertisement
trendingNow13007011
Hindi Newsक्रिकेट

Most Test runs in 2025: 13 शतक, 15 फिफ्टी, 3794 रन... गेंदबाजों पर ‘कहर’ बनकर टूटे ये 5 बल्लेबाज, लिस्ट में 4 भारतीय शामिल

Most Test runs in 2025: अगर हम साल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 खिलाड़ियों के कुल रन जोड़ लें तो ये आंकड़ा 3794 रन होता है. पांचों बल्लेबाजों के शतक जोड़ लें तो 13 जबकि कुल फिफ्टी 15 हैं. ये सभी विरोधी टीमों के बॉलर्स पर कहर बनकर टूटे हैं. इस लिस्ट में 4 भारतीयों का होना ये बताता है कि टीम इंडिया सुरक्षित हाथों में है.

Edited By:  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 17, 2025, 10:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Most Test runs in 2025
Most Test runs in 2025

Most Test runs in 2025: इन दिनों टीम इंडिया अपने घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है. पहला मुकाबला उसने 30 रनों से गंवा दिया. इस मैच में भारतीय बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप हुए. वो 124 रन भी चेज नहीं कर पाए, जबकि यही बल्लेबाज पूरे साल बढ़िया प्रदर्शन करते आए हैं. जब हम साल 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट देखते हैं तो टॉप 5 खिलाड़ियों में से 4 भारतीय टीम से हैं. इन भारतीय सितारों ने लगभग हर मुकाबले में रनों की बारिश की है.

साल 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने के मामले में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल हैं. उनके अलावा केएल राहुल, रवींद्र जडेजा और यशस्वी जायसवाल का नाम है. लिस्ट में नंबर 5 पर जिम्बाब्वे के स्टार ऑलराउंडर सीन विलियम्स हैं. यह सभी 5 खिलाड़ी मिलकर इस साल अब तक 13 शतक, 15 फिफ्टी के दम पर 3794 रन कूट चुके हैं.

2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज (Most Test runs in 2025)

1. शुभमन गिल (Shubman Gill)

Add Zee News as a Preferred Source

शुभमन गिल 2025 में टेस्ट के सबसे बड़े रन स्कोरर हैं. उन्होंने अब तक 9 मैचों में 983 रन बनाए हैं. गिल का औसत 70.21 और स्ट्राइक रेट करीब 64 रहा, जो ये बताता है कि उन्होंने कितनी अहम पारियां खेली हैं. गिल ने इस साल 5 शानदार शतक और 1 दोहरा शतक जमाया और टीम इंडिया के बल्लेबाजी क्रम की रीढ़ बने.

2. केएल राहुल (KL Rahul)

दाएं हाथ के स्टार ओपनर केएल राहुल ने 2025 में खुद को एक भरोसेमंद टेस्ट बल्लेबाज साबित करते हुए 785 रन बनाए हैं. उन्होंने पूरे साल जिम्मेदारी से खेलते हुए तीन शतक और तीन अर्धशतक ठोके. राहुल ने लगभग 50 के औसत के साथ कई मुश्किल परिस्थितियों में टीम इंडिया की पारी संभाली.

3. रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja)

बाएं हाथ के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने बतौर ऑलराउंडर बल्ले से जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 704 रन बनाए. उन्होंने 70.40 के शानदार औसत से रन जुटाए, जो किसी भी स्पेशलिस्ट बल्लेबाज से कम नहीं हैं. इस साल जडेजा ने 2 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से टीम को कई बार संकट से निकाला. इंग्लैंड दौरा उनका बढ़िया रहा था.

4. यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal)

टेस्ट टीम के स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल इस साल भारत के लिए एक्स-फैक्टर साबित हुए. उन्होंने 674 रन अपने नाम किए हैं। इस युवा ओपनर के बल्ले से 3 शतक और 2 अर्धशतक निकले. खास बात यह रही कि जायसवाल ने बढ़िया स्ट्राइक रेट से रन बनाए और भारत को कई मैचों में शानदार शुरुआत दिलाई.

5. सीन विलियम्स (Sean Williams)

जिम्बाब्वे के स्टार ऑलराउंडर सीन विलियम्स ने 2025 की 16 टेस्ट पारियों में 648 रन बनाए और अपनी टीम के सबसे बड़े मैच-विनिंग बल्लेबाज बने. उन्होंने 43.20 के औसत से रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 4 अर्धशतक शामिल थे. यहां गौर करने वाली बात यह है कि सीमित अवसरों के बावजूद विलियम्स ने टॉप 5 में जगह बनाई है.

ये भी पढ़ें: Ravindra Jadeja ने उड़ा दिया गर्दा...ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी, WTC में पहली बार हुआ ये 'चमत्कार'

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

Shubman GillKL Rahulravindra jadeja

Trending news

तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
Biryani
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
Biryani
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
One North East movement
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
Maharashtra
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
Sir
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
drone army
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
Hoax Call News
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
bihar
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
bengaluru news
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू