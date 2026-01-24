200+ रन चेज करने में इस खतरनाक टीम का कोई जवाब नहीं, किस नंबर पर है टीम इंडिया?

लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में बड़ी-बड़ी पारियां खेलना स्कोरबोर्ड पर लंबे-लंबे लक्ष्य लगाना आजकल बेहद आम लगने लगा है. अब खिलाड़ियों का माइंडसेट ट20 क्रिकेट को लेकर पूरी तरह से बदल गया है. बल्लेबाजी करने आए खिलाड़ी मानो ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आते हैं. मैदान पर उतरते ही जबरदस्त प्रहार कर गेंदबाजों की खटिया खड़ी करने का माद्दा रखते हैं और देखते ही देखते रनों का अंबार लगा देते हैं. वहीं, चेज के मामले में भी टीमें कम नहीं हैं. लक्ष्य का पीछे करने वाली टीमें मानो अलग दुश्मनी निकाल रही हैं. उन्हीं में से एक हैं दुनिया की सबसे खूंखार टीम ऑस्ट्रेलिया का नाम है. टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 200 से ज्यादा रनों का लक्ष्य हासिल करने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम पर काबिज है. पर क्या आपको पता है टीम इंडिया किस नंबर पर है? चलिए हम आपको बताते हैं...

ऑस्ट्रेलिया नंबर 1

गौरतलब है टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार 200 से ज्यादा रनों का लक्ष्य हासिल करने का महारिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के नाम पर है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1,2, 3 नहीं बल्कि 7 बार 200+ रन चेज करने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम पर किया है. आपको जानकर हैरानी होगी टीम इंडिया इस मामले में दूसरे स्थान पर है. खास बात ये है कि टीम इंडिया ने ये कारनामा 6 बार किया है. इसका मतलब ये है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड की बराबरी करने की दहलीज पर खड़ी है. वो दिन दूर नहीं जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के इस रिकॉर्ड को ध्वस्त करेगी.

सबसे सफल रन चेज

टीम इंडिया ने दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड को महज 15.2 ओवर में बुरी तरह से हराकर जबरदस्त रिकॉर्ड अपने नाम पर कायम कर लिया. बता दें कि आजतक सबसे कम गेंदों में टारगेट हासिल करने का रिकॉर्ड इससे पहले पाकिस्तान के नाम पर था, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ही आया था. भारतीय टीम ने पाकिस्तान के 205 रन 25 गेंद रहते हुए रिकॉर्ड को पूरी तरह से तोड़ते हुए अनोखा कीर्तिमान कायम कर लिया है. अब टीम इंडिया के नाम पर सबसे ज्यादा गेंद रहते 209 रनों का लक्ष्य हासिल करने का महारिकॉर्ड कायम है.

T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 200 चेज करने वाली टीमें

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने ये कारनामा सबसे ज्यादा 7 बार कायम किया है. वहीं, दूसरे नंबर पर टीम इंडिया - 6 बार के साथ कायम है. वहीं, तीसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका 5 बार के साथ कायम है. पाकिस्तान ने 4 बार 200 से ज्यादा रनों का लक्ष्य चेज किया है. इस मामले में पांचवें और आखिरी पायदान पर इंग्लैंड की टीम का नाम है, इंग्लैंड ने ये कारनामा 3 बार किया है.

