Advertisement
trendingNow13085186
Hindi Newsक्रिकेट200+ रन चेज करने में इस खतरनाक टीम का कोई जवाब नहीं, किस नंबर पर है टीम इंडिया?

200+ रन चेज करने में इस खतरनाक टीम का कोई जवाब नहीं, किस नंबर पर है टीम इंडिया?

लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में बड़ी-बड़ी पारियां खेलना स्कोरबोर्ड पर लंबे-लंबे लक्ष्य लगाना आजकल बेहद आम लगने लगा है. अब खिलाड़ियों का माइंडसेट ट20 क्रिकेट को लेकर पूरी तरह से बदल गया है. बल्लेबाजी करने आए खिलाड़ी मानो ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आते हैं. टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 200 से ज्यादा रनों का लक्ष्य हासिल करने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम पर काबिज है. पर क्या आपको पता है टीम इंडिया किस नंबर पर है?

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 24, 2026, 09:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Cricket Australia
Cricket Australia

लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में बड़ी-बड़ी पारियां खेलना स्कोरबोर्ड पर लंबे-लंबे लक्ष्य लगाना आजकल बेहद आम लगने लगा है. अब खिलाड़ियों का माइंडसेट ट20 क्रिकेट को लेकर पूरी तरह से बदल गया है. बल्लेबाजी करने आए खिलाड़ी मानो ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आते हैं. मैदान पर उतरते ही जबरदस्त प्रहार कर गेंदबाजों की खटिया खड़ी करने का माद्दा रखते हैं और देखते ही देखते रनों का अंबार लगा देते हैं. वहीं, चेज के मामले में भी टीमें कम नहीं हैं. लक्ष्य का पीछे करने वाली टीमें मानो अलग दुश्मनी निकाल रही हैं. उन्हीं में से एक हैं दुनिया की सबसे खूंखार टीम ऑस्ट्रेलिया का नाम है. टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 200 से ज्यादा रनों का लक्ष्य हासिल करने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम पर काबिज है. पर क्या आपको पता है टीम इंडिया किस नंबर पर है? चलिए हम आपको बताते हैं...

ऑस्ट्रेलिया नंबर 1
गौरतलब है टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार 200 से ज्यादा रनों का लक्ष्य हासिल करने का महारिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के नाम पर है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1,2, 3 नहीं बल्कि 7 बार 200+ रन चेज करने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम पर किया है. आपको जानकर हैरानी होगी टीम इंडिया इस मामले में दूसरे स्थान पर है. खास बात ये है कि टीम इंडिया ने ये कारनामा 6 बार किया है. इसका मतलब ये है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड की बराबरी करने की दहलीज पर खड़ी है. वो दिन दूर नहीं जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के इस रिकॉर्ड को ध्वस्त करेगी.

सबसे सफल रन चेज 

Add Zee News as a Preferred Source

टीम इंडिया ने दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड को महज 15.2 ओवर में बुरी तरह से हराकर जबरदस्त रिकॉर्ड अपने नाम पर कायम कर लिया. बता दें कि आजतक सबसे कम गेंदों में टारगेट हासिल करने का रिकॉर्ड इससे पहले पाकिस्तान के नाम पर था, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ही आया था. भारतीय टीम ने पाकिस्तान के 205 रन 25 गेंद रहते हुए रिकॉर्ड को पूरी तरह से तोड़ते हुए अनोखा कीर्तिमान कायम कर लिया है. अब टीम इंडिया के नाम पर सबसे ज्यादा गेंद रहते 209 रनों का लक्ष्य हासिल करने का महारिकॉर्ड कायम है.

T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 200 चेज करने वाली टीमें

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने ये कारनामा सबसे ज्यादा 7 बार कायम किया है. वहीं, दूसरे नंबर पर टीम इंडिया - 6 बार के साथ कायम है. वहीं, तीसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका 5 बार के साथ कायम है. पाकिस्तान ने 4 बार 200 से ज्यादा रनों का लक्ष्य चेज किया है. इस मामले में पांचवें और आखिरी पायदान पर इंग्लैंड की टीम का नाम है, इंग्लैंड ने ये कारनामा 3 बार किया है. 

ये भी पढ़ें: T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 50+ रन लुटाने वाले गेंदबाज, ये दिग्गज गेंदबाज है नंबर 1

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Most time 200 run chaseAustralia done 7 timeTeam India

Trending news

क्या बारिश डालेगी रिपब्लिक डे परेड में खलल? 25-26 जनवरी के मौसम को लेकर IMD का अपडेट
weather update
क्या बारिश डालेगी रिपब्लिक डे परेड में खलल? 25-26 जनवरी के मौसम को लेकर IMD का अपडेट
क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
UGC
क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
26 January
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
Mumbai News
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
MK Stalin
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
punjab on republic day
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
Kerala News
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
Indian Constitution
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
Tamil Nadu Elections
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
Engineer Rashid
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?