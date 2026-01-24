Advertisement
trendingNow13085172
Hindi Newsक्रिकेटT20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 50+ रन लुटाने वाले गेंदबाज, ये दिग्गज गेंदबाज है नंबर 1

T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 50+ रन लुटाने वाले गेंदबाज, ये दिग्गज गेंदबाज है नंबर 1

इन दिनों भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. दोनों ही मुकाबलों में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को बुरी तरह से रौंदा है. भारतीय बल्लेबाजों ने कीवी खिलाड़ियों के पसीने छुड़ा दिए. बहरहाल, आज हम यहां चर्चा करने वाले हैं टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 50 से भी ज्यादा रन लुटाने वाले गेंदबाजों के बारे में.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 24, 2026, 09:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Arshdeep Singh
Arshdeep Singh

इन दिनों भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. दोनों ही मुकाबलों में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को बुरी तरह से रौंदा है. भारतीय बल्लेबाजों ने कीवी खिलाड़ियों के पसीने छुड़ा दिए. ईशान किशन और कप्तान सूर्यकुमार ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैच को महज को 15.2 ओवर में ही खत्म कर दिया. टी20 इंटरनेशनल में ये किसी भी टीम द्वारा सबसे तेज सफल रन चेज था. पहली पारी के दौरान भारतीय गेंदबाजों का भी बुरा हाल रहा. खासकर भारतीय टीम के सबसे विश्वसनीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का. बता दें कि अर्शदीप सिंह ने अपने टी20 करियर का दूसरा सबसे खराब स्पेल फेंकने का काम किया. बहरहाल, आज हम यहां चर्चा करने वाले हैं टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 50 से भी ज्यादा रन लुटाने वाले गेंदबाजों के बारे में.

अर्शदीप सिंह 

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार 50 रन लुटाने का शर्मनाक रिकॉर्ड भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के नाम पर है. अर्शदीप ने अपने करियर के दौरान खेल 74 मैचों की 73 पारियों में 111 विकेट हासिल किए हैं. साथ ही अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 4 बार टी20 क्रिकेट में 50 से भी ज्यादा रन देने का शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज करवाया है. वहीं,अर्शदीप ने 1 मैच में 62 रन सबसे ज्यादा खर्चने का काम किया था. जो कि सबसे ज्यादा रन देने के मामले में तीसरे नंबर पर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

युजवेंद्र चहल

कभी भारतीय गेंदबाजी का मुख्य हिस्सा रहने वाले युजवेंद्र चहल लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. वह टीम इंडिया में वापसी के लिए बेकरार हैं. वह भारत के बेहतरीन स्पिनरों में से एक रहे हैं. बहरहाल, आज हम यहां पर चहल के एक बेहद ही शर्मनाक रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं. अर्शदीप सिंह के बाद टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 50 भी ज्यादा रन लुटाने का रिकॉर्ड युजवेंद्र चहल के नाम पर है. चहल ने अपने करियर में खेले 80 मैचों की 79 पारियों में 4 बार ये शर्मनाक रिकॉर्ड स्थापित किया है.

प्रसिद्ध कृष्णा 

सबसे ज्यादा रन लुटाने के मामले में कृष्णा का नाम तीसरे नंबर पर है. उन्होंने भारतीय टीम की ओर से महज 5 टी20 मैच खेले हैं. इसके बावजूद भी उन्होंने अपने नाम शर्मनाक फेहरिस्त में दर्ज करवा लिया. बता दें कि कृष्णा ने महज 5 मैचों ही 2 बार 50 से ज्यादा रन लुटाने का शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज करवा लिया.यही नहीं उनकी गेंदबाजी इकोनॉमी 11.90 की रही है. कृष्णा भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे महंगे गेंदबाज हैं. उन्होंने टीम इंडिया से खेलते हुए 4 ओवर में 68 रन देने का काम किया है. उनकी पिटाई कंगारुओं के खिलाफ साल 2023 में हुई थी.

ये भी पढे़ं: IPL से महीनों पहले थाला ने शुरु की तैयारी,  44 साल की उम्र में तबाही मचाने को बेकरार, तेजी से फैल रहा वीडियो

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Arshdeep singhYuzvendra ChahalPrasidh Krishna

Trending news

क्या बारिश डालेगी रिपब्लिक डे परेड में खलल? 25-26 जनवरी के मौसम को लेकर IMD का अपडेट
weather update
क्या बारिश डालेगी रिपब्लिक डे परेड में खलल? 25-26 जनवरी के मौसम को लेकर IMD का अपडेट
क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
UGC
क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
26 January
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
Mumbai News
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
MK Stalin
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
punjab on republic day
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
Kerala News
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
Indian Constitution
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
Tamil Nadu Elections
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
Engineer Rashid
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?