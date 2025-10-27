क्रिकेट का वो महारिकॉर्ड जो सचिन और विराट आज तक नहीं बना पाए, फैंस जानकर रह जाएंगे दंग

Cricket Records: सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का नाम वर्ल्ड क्रिकेट के महान बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर आता है. सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक जड़े हैं और विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 82 शतक ठोके हैं. सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 34357 रन बनाए हैं. विराट कोहली की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में मिलाकर अभी तक उन्होंने 27673 रन बना लिए हैं. हालांकि क्रिकेट का एक महारिकॉर्ड ऐसा है जो न तो सचिन तेंदुलकर अपने पूरे करियर में बना पाए हैं और न ही अभी तक विराट कोहली.

वो महारिकॉर्ड जो सचिन और विराट आज तक नहीं बना पाए

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में चार ही बल्लेबाज दो तिहरे शतक लगा पाए हैं. इन चार विस्फोटक बल्लेबाजों में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का नाम नहीं है. इस महारिकॉर्ड को अब तक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ चार ही बल्लेबाज ही अपने नाम कर पाए हैं.

1. वीरेंद्र सहवाग

भारत के खतरनाक बल्लेबाजों में वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) की गिनती होती है. वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट में खेलने के तरीके को ही बदल डाला था. वह बहुत ही तेज से बल्लेबाजी करते थे. टेस्ट क्रिकेट को वीरेंद्र सहवाग ने टी20 क्रिकेट की तरह से खेला. वीरेंद्र सहवाग ने पहला तिहरा शतक पाकिस्तान के खिलाफ साल 2004 में लगाया था. वीरेंद्र सहवाग ने मुल्तान के मैदान पर 309 रनों की पारी खेली थी. वहीं, चेन्नई में साल 2008 में वीरेंद्र सहवाग ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 319 रनों की पारी खेली थी.

2. ब्रायन लारा

ब्रायन लारा (Brian Lara) दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. ब्रायन लारा (Brian Lara) के नाम ही टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं. ब्रायन लारा ने साल 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ 400 रनों की पारी खेली थी. साल 1994 में भी लारा ने इंग्लैंड के खिलाफ 375 रनों की पारी खेली थी. लारा अपनी विस्फोटक पारियों के लिए जाने जाते थे.

3. क्रिस गेल

क्रिस गेल (Chris Gayle) टी20 क्रिकेट की दुनिया के सिक्सर किंग है. लाल गेंद की क्रिकेट में भी क्रिस गेल ने अपनी बल्लेबाजी के जौहर दिखाए हैं. क्रिस गेल ने साल 2005 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में 317 रन बनाए थे. वहीं, साल 2010 में क्रिस गेल ने श्रीलंका के खिलाफ 333 रनों की टेस्ट पारी खेली थी. क्रिस गेल दुनिया भर की क्रिकेट लीग में खेलते हैं. इसी वजह से पूरी दुनिया में उनके फैंस मौजूद हैं.

4. डॉन ब्रेडमैन

महान बल्लेबाज डॉन ब्रेडमैन (Don Bradman) ने भी अपने टेस्ट करियर में दो तिहरे शतक जमाए थे. डॉन ब्रेडमैन (Don Bradman) ने अपने दोनों तिहरे शतक इंग्लैंड के खिलाफ ही लगाए थे. डॉन ब्रेडमैन ने साल 1934 में इंग्लैंड के खिलाफ 334 रन और साल 1930 में इसी टीम के खिलाफ 304 रनों की पारी खेली थी. डॉन ब्रेडमैन ने अपने क्रिकेट करियर में 52 टेस्ट मैच खेले थे. टेस्ट क्रिकेट में डॉन ब्रेडमैन (Don Bradman) का बल्लेबाजी औसत 99.94 का है. ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है.