सबसे ज्यादा तिहरे शतक ठोकने वाले भारत के टॉप बल्लेबाज, लिस्ट में बेहद खास नाम शामिल
सबसे ज्यादा तिहरे शतक ठोकने वाले भारत के टॉप बल्लेबाज, लिस्ट में बेहद खास नाम शामिल

Most Triple Hundreds By Indian: भारत के कुछ बड़े बल्लेबाज ऐसे हैं, जिन्होंने क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में दो या उससे ज्यादा बार तिहरा शतक जड़ने का कमाल किया है. दो या उससे ज्यादा बार तिहरा शतक लगाना कोई आसान काम नहीं है.तिहरा शतक जड़ने के लिए एक बल्लेबाज को धैर्य और तकनीक की जरूरत होती है. हालांकि बिना आक्रामकता के भी तिहरा शतक जड़ना मुमकिन नहीं है. बल्लेबाज को इसके लिए अपनी पारी के दौरान समय-समय पर चौके और छक्कों की बरसात करने की भी जरूरत होती है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 17, 2025, 07:52 AM IST
भारत के कुछ बड़े बल्लेबाज ऐसे हैं, जिन्होंने क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में दो या उससे ज्यादा बार तिहरा शतक जड़ने का कमाल किया है. दो या उससे ज्यादा बार तिहरा शतक लगाना कोई आसान काम नहीं है.तिहरा शतक जड़ने के लिए एक बल्लेबाज को धैर्य और तकनीक की जरूरत होती है. हालांकि बिना आक्रामकता के भी तिहरा शतक जड़ना मुमकिन नहीं है. बल्लेबाज को इसके लिए अपनी पारी के दौरान समय-समय पर चौके और छक्कों की बरसात करने की भी जरूरत होती है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं, भारत के उन टॉप बल्लेबाजों के बारें में जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट को मिलाकर सबसे ज्यादा तिहरे शतक ठोकने का करिश्मा किया है. सबसे ज्यादा तिहरा शतक लगाने वाले भारत के टॉप बल्लेबाजों की लिस्ट इस प्रकार है-

1. रवींद्र जडेजा - 3 तिहरे शतक

भारत के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 3 तिहरे शतक ठोके हैं. रवींद्र जडेजा ने सबसे पहले नवंबर 2011 में ओडिशा के खिलाफ खेले गए एक रणजी ट्रॉफी के मैच में 314 रनों की पारी खेली थी. इसके बाद नवंबर 2012 में रवींद्र जडेजा ने गुजरात के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के मैच में नाबाद 303 रन ठोक दिए. दिसंबर 2012 में रवींद्र जडेजा ने रेलवे के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के मैच में 331 रन जड़ दिए.

2. चेतेश्वर पुजारा - 3 तिहरे शतक

भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 3 तिहरे शतक ठोके हैं. चेतेश्वर पुजारा ने सबसे पहले नवंबर 2008 में ओडिशा के खिलाफ खेले गए एक रणजी ट्रॉफी के मैच में नाबाद 302 रनों की पारी खेली थी. इसके बाद जनवरी 2013 में चेतेश्वर पुजारा ने कर्नाटक के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के मैच में 352 रन ठोक दिए. अक्टूबर 2013 में चेतेश्वर पुजारा ने वेस्टइंडीज-A के खिलाफ एक फर्स्ट क्लास मैच में नाबाद 306 रन जड़ दिए.

3. वीरेंद्र सहवाग - 2 तिहरे शतक

भारत के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट में 2 तिहरे शतक लगाए हैं. वीरेंद्र सहवाग ने एक तिहरा शतक पाकिस्तान के खिलाफ और दूसरा साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया है. वीरेंद्र सहवाग ने 104 टेस्ट मैचों में 49.34 की औसत से 8586 रन बनाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 319 रन है. वीरेंद्र सहवाग ने सबसे पहले अप्रैल 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान टेस्ट मैच में 309 रनों की पारी खेली थी. इसके बाद मार्च 2008 में वीरेंद्र सहवाग ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेन्नई टेस्ट मैच में 319 रन ठोक दिए.

4. विजय हजारे - 2 तिहरे शतक

विजय हजारे ने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर में दो तिहरे शतक लगाए हैं. विजय हजारे ने पहला तिहरा शतक जनवरी 1940 में महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए बड़ौदा के खिलाफ लगाया था, तब उन्होंने नाबाद 316 रन बनाए थे. विजय हजारे ने दूसरा तिहरा शतक दिसंबर 1943 में द रेस्ट के लिए खेलते हुए द हिंदूज के खिलाफ लगाया था, तब उन्होंने 309 रन बनाए थे.

5. रमन लांबा - 2 तिहरे शतक

रमन लांबा ने भी अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर में दो तिहरे शतक लगाए थे. रमन लांबा ने पहला तिहरा शतक अक्टूबर 1987 में नोर्थ जोन के लिए खेलते हुए वेस्ट जोन के खिलाफ लगाया था, तब उन्होंने 320 रन बनाए थे. रमन लांबा ने दूसरा तिहरा शतक दिसंबर 1994 में दिल्ली के लिए खेलते हुए हिमाचल प्रदेश के खिलाफ लगाया था, तब उन्होंने 312 रन बनाए थे.

6. वीवीएस लक्ष्मण - 2 तिहरे शतक

वीवीएस लक्ष्मण ने भी अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर में दो तिहरे शतक ठोके थे. वीवीएस लक्ष्मण ने पहला तिहरा शतक फरवरी 1998 में हैदराबाद के लिए खेलते हुए बिहार के खिलाफ लगाया था, तब उन्होंने नाबाद 301 रन बनाए थे. वीवीएस लक्ष्मण ने दूसरा तिहरा शतक अप्रैल 2000 में हैदराबाद के लिए खेलते हुए कर्नाटक के खिलाफ लगाया था, तब उन्होंने 353 रन बनाए थे.

7. वसीम जाफर - 2 तिहरे शतक

वसीम जाफर ने भी अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर में दो तिहरे शतक जमाए हैं. वसीम जाफर ने पहला तिहरा शतक नवंबर 1996 में मुंबई के लिए खेलते हुए सौराष्ट्र के खिलाफ लगाया था, तब उन्होंने नाबाद 314 रन बनाए थे. वसीम जाफर ने दूसरा तिहरा शतक जनवरी 2009 में मुंबई के लिए खेलते हुए सौराष्ट्र के खिलाफ लगाया था, तब उन्होंने 301 रन बनाए थे.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

