दो लीजेंड्स, एक अधूरी ख्वाहिश, सबकुछ जीतकर भी गए हार, ये हैं वर्ल्ड कप इतिहास के बदनसीब खिलाड़ी

भारतीय महिला टीम ने 52 सालों बाद वनडे वर्ल्ड कप में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है.हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पहली बार वनडे विश्व कप अपने नाम कर एक अलग गाथा लिख दी है. हालांकि आज हम बात करेंगे वनडे क्रिकेट इतिहास के 2 बदनसीब खिलाड़ियों के बारे में. जो सब हासिल कर के भी हार गए.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Nov 03, 2025, 12:08 PM IST
भारतीय महिला टीम ने 52 सालों बाद वनडे वर्ल्ड कप में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है.हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पहली बार वनडे विश्व कप अपने नाम कर एक अलग गाथा लिख दी है. पूरे देश में खुशी की लहर है. भारतीय महिलाओं ने न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम  रोशन किया. कपिल देव के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने साल साल 1983 में पहली बार खिताब अपने नाम किया था. ठीक उसी तरह हरमनप्रीत कौर की लीडरशिप में टीम इंडिया ने पहला खिताब अपने नाम कर लिया है. हालांकि आज हम बात करेंगे वनडे क्रिकेट इतिहास के 2 बदनसीब खिलाड़ियों के बारे में. जो सब हासिल कर के भी हार गए. जब-जब विश्व कप में आंकड़ों की बात होगी उनका नाम जरूर लिया जाएगा, लेकिन गत चैंपियंस के रूप में.

विराट कोहली

साल 2023 वनडे विश्व कप में भारतीय टीम को फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. उस टूर्नामेंट में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने भर-भर कर रन बनाए. कोहली ने उस टूर्नामेंट के दौरान 765 रन बनाए. यही नहीं उन्होंने सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में 117 रनों की शतकीय पारी खेली और फाइनल मुकाबले में 54 रनों की पारी खेली, लेकिन आखिरी में वह गत विजेता टीम में रह गए. इतना सब कर के भी वह अपनी टीम को विश्व कप का खिताब नहीं दिला पाए.

लौरा वोल्वार्ट 

लौरा वोल्वार्ट ने फाइनल मुकाबले अपनी टीम के लिए भरपूर प्रयास किया. उन्होंने 101 रनों की पारी खेल टीम को जीताने की पूरी जी तोड़ कोशिश की. हालांकि, वह दक्षिण अफ्रीका को खिताब नहीं जीता पाई. लौरा वोल्वार्ट ने इसी के साथ एक नायाब रिकॉर्ड कायम कर दिया. उन्होंने विराट के तरह ही टूर्नामेंट के दौरान 571 रन बनाए. सेमीफाइनल मुकाबले में 169 रनों की धमाकेदार पारी. फाइनल मुकाबले में 101 रनों की जबरदस्त पारी. हालांकि, इन सब के बावजूद भी वह गत चैंपियन की साइड रह गई.

शैफाली वर्मा
भारतीय महिला टीम इससे पहले 3 बार फाइनल में तो पहुंची थी. पर वह कभी जीत नहीं पाए थे. 52 सालों के महिला क्रिकेट इतिहास में यह पहला मौका है जब टीम इंडिया ने विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम की. फाइनल के रोमांचक मुकाबले में जीत की हीरो रही शैफाली वर्मा उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को खिताब दिलाया. उनकी इस दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का ऑवार्ड भी दिया गया. 

ये भी पढ़ें: मेलबर्न में हेजलवुड का कोहराम, निकल गए मिचेल स्टार्क से भी आगे, भारत की बुरी तरह से हार

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

