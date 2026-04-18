गिड़गिड़ाता रहा पाकिस्तानी गेंदबाज, भारत के इस खूंखार बल्लेबाज ने ठोक दिए 1 गेंद पर 17 रन, क्रिकेट का सबसे बड़ा अजूबा

दुनिया का एक बल्लेबाज ऐसा भी है, जिसके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 गेंद पर 17 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. 1 गेंद पर 17 रन बनाने के बारे में दुनिया का कोई भी बल्लेबाज सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ये एक ऐसा टास्क है जो लगभग असंभव के बराबर है, लेकिन भारत का एक धाकड़ बल्लेबाज ऐसा है, जिसने इस नामुमकिन काम को भी मुमकिन करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया. इंटरनेशनल क्रिकेट में ग्लेन मैक्सवेल और क्रिस गेल जैसे विस्फोटक बल्लेबाज भी 1 गेंद पर 17 रन बनाने का कमाल नहीं कर पाए हैं.

भारत के इस खूंखार बल्लेबाज ने ठोक दिए 1 गेंद पर 17 रन

इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ एक बल्लेबाज ने 1 गेंद पर 17 रन बनाने का करिश्मा किया है. ये बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि भारत के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग हैं. भारत के पूर्व तूफानी ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने 13 मार्च 2004 को पाकिस्तान के खिलाफ कराची में खेले गए वनडे मैच में पाकिस्तानी गेंदबाज राणा नवेद उल हसन के एक ओवर में 17 रन बटोर लिए थे. वीरेंद्र सहवाग का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है.

गिड़गिड़ाता रहा पाकिस्तानी गेंदबाज

इंटरनेशनल क्रिकेट में ग्लेन मैक्सवेल और क्रिस गेल जैसे विस्फोटक बल्लेबाज भी 1 गेंद पर 17 रन बनाने का कमाल नहीं कर पाए हैं. वीरेंद्र सहवाग की बात करें तो उनकी बल्लेबाजी करने का अंदाज अलग ही था. वीरेंद्र सहवाग ने साल 2015 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. भारत को अभी तक वीरेंद्र सहवाग जैसा बल्लेबाज नहीं मिल पाया है.

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कैसे बने 1 गेंद पर 17 रन?

13 मार्च 2004 को पाकिस्तान के खिलाफ कराची में खेले गए वनडे मैच में पाकिस्तानी गेंदबाज राणा नवेद उल हसन ने वीरेंद्र सहवाग के सामने उस ओवर में 3 लगातार नो बॉल की, इसमें से दो गेंदों पर वीरेंद्र सहवाग ने चौके लगाए थे. इसके बाद एक लीगल गेंद पर कोई रन नहीं बना. इसके बाद राणा नवेद उल हसन ने फिर दो गेंदें नो बॉल डाल दीं, इसमें से एक गेंद पर वीरेंद्र सहवाग ने चौका लगाया जबकि दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं बना. इस तरह राणा नवेद उल हसन के उस ओवर में वीरेंद्र सहवाग को 3 चौकों से 12 रन और 5 नो बॉल से 5 रन अतिरिक्‍त मिल गए, जो कुल 17 रन हो गए थे.

क्रिकेट रिकॉर्ड्स

वीरेंद्र सहवाग ने भारत के लिए 104 टेस्ट में 49.34 के औसत से 8586 रन बनाए जिसमें 23 शतक और 32 अर्धशतक शामिल रहे. उनका बेस्ट स्कोर 319 रहा है. वीरू ने 251 वनडे में 8273 रन बनाए जिसमें 15 शतक और 38 अर्धशतक शामिल है. इस फॉर्मेट में वीरू का बेस्ट स्कोर 219 है. इसके अलावा 19 टी-20 मैचों में वीरू ने 394 रन बनाए, जिसमें 68 रन उनका सर्वाधिक स्कोर रहा.