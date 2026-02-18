Advertisement
trendingNow13114539
Hindi Newsक्रिकेटअनोखा रिकॉर्ड: ODI में डबल हंड्रेड, फिर T20I में 2 शतक ठोकने वाले दुनिया के खूंखार बल्लेबाज

अनोखा रिकॉर्ड: ODI में डबल हंड्रेड, फिर T20I में 2 शतक ठोकने वाले दुनिया के खूंखार बल्लेबाज

भारत और श्रीलंका की मेजबानी में इन दिनों टी20 विश्व कप खेला जा रहा है. इस बार दुनिया की 20 टीमों ने हिस्सा लिया.वहीं, एशिया की 8 टीमें शामिल रही. भारत आज अपने लीग मैच के कोटे का आखिरी मुकाबला खेल रही है. विश्व कप में सुपर 8 के लिए भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान के अलावा जिम्बाब्वे को मिलाकर 8 टीमें की एंट्री हो चुकी है. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आंकड़े के बारे में जो कि किसी भी खिलाड़ी के लिए किसी सपने से कम नहीं है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 18, 2026, 09:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ODI cricket
ODI cricket

भारत और श्रीलंका की मेजबानी में इन दिनों टी20 विश्व कप खेला जा रहा है. इस बार दुनिया की 20 टीमों ने हिस्सा लिया.वहीं, एशिया की 8 टीमें शामिल रही. भारत आज अपने लीग मैच के कोटे का आखिरी मुकाबला खेल रही है. विश्व कप में सुपर 8 के लिए भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान के अलावा जिम्बाब्वे को मिलाकर 8 टीमें की एंट्री हो चुकी है. डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया इस बार भी खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. बहरहाल, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आंकड़े के बारे में जो कि किसी भी खिलाड़ी के लिए किसी सपने से कम नहीं है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक और टी20 इंटरनेशनल में 2 से ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ियों के बारे में. ये रिकॉर्ड स्थापित करना अपने आप में दर्शाता है कि इस लिस्ट में शामिल तप्के के खिलाड़ी शामिल हैं. ऐसे में आइए जानते हैं ये कीर्तिमान को स्थापित करने वाले खिलाड़ियों के बारे में.

रोहित शर्मा

इस मामले में नंबर 1 पर दुनिया के तूफानी सलामी बल्लेबाजों में से एक रोहित शर्मा का नाम है. रोहित वनडे इंटरनेशनल में 3 दोहरा शतक ठोकने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं. यही नहीं उनकी 264 रनों की पारी को हमेशा के लिए याद किया जाएगा. जहां पूरी टीम मिलकर 264 रन बनाती है रोहित ने अकेले ही 264 ठोक दिए थे. इसके साथ ही टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 5 शतक लगाने का कारनामा किया है यानी 2 से ज्यादा शतक. इस मामले में वह नंबर 1 पर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्रिस गेल

इस मामले में दूसरे पायदान पर दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक क्रिस गेल का नाम है. गेल ने साल 2015 के वनडे विश्व कप में दोहरा शतक ठोका था.इसके अलावा गेल ने टी20  इंटरनेशनल में 2 शतक जड़ने का रिकॉर्ड है. 

मार्टिन गप्टिल

लिस्ट में तीसरे पायदान पर न्यूजीलैंड क्रिकेट इतिहास के विस्फोटक बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल का नाम है. गेल के अलावा गप्टिल ने भी साल 2015 के टी20 विश्व कप में दोहरा शतक लगाया था. इसके साथ ही गप्टिल के नाम पर टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक लगाने का कारनामा किया है.

ग्लेन मैक्सवेल

इस मामले में इकलौते ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल का नाम भी शामिल है. मैक्सी ने साल 2023 के वनडे विश्व कप में अफगानिस्तान के खिलाफ तूफानी पारी खेलकर अकेले दम पर ऑस्ट्रेलिया को वह मैच जिताने का कारनामा किया था. उन्होंने अफगानिस्तान खिलाफ 217 रनों की पारी खेली थी. इसे अलावा उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में रोहित के बराबर 5 शतक लगाए हैं.

पथुम निसांका 

ऑस्ट्रेलिया को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर करने वाले श्रीलंकाई बल्लेबाज पथुम निसांका इस लिस्ट में पांचवें और आखिरी खिलाड़ी हैं. उनके नाम पर वनडे क्रिकेट में 210 रनों की पारी खेलने का रिकॉर्ड है. इसके साथ ही उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक भी ठोके हैं.

ये भी पढ़ें: 'टीम ने बिल्कुल...' ऑस्ट्रेलिया के विश्व से बाहर होने पर टूटा पोंटिंग का दिल, श्रीलंका से हार के बाद लगाई क्लास

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Most unique record of cricketRohit SharmaGlen MaxwellPathum nisanka

Trending news

हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो
India AI Impact
हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो
रावी नदी से कितना पानी PAK जाता है? भारत ने बंद कर दी टंकी तो कितना होगा नुकसान
Shahpur Kandi Dam
रावी नदी से कितना पानी PAK जाता है? भारत ने बंद कर दी टंकी तो कितना होगा नुकसान
पंजाब में AAP सरपंच की गोली मारकर हत्या, फिल्मी अंदाज में हमलावरों ने बनाया निशाना
Punjab news
पंजाब में AAP सरपंच की गोली मारकर हत्या, फिल्मी अंदाज में हमलावरों ने बनाया निशाना
छीछालेदर के बाद अब आई गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई, प्रोफेसर पर फोड़ा ठीकरा
Galgotias University
छीछालेदर के बाद अब आई गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई, प्रोफेसर पर फोड़ा ठीकरा
तिब्बत, भारत और बांग्लादेश.. हर राज्य और देश में बदल जाती है पहचान, कौन है ये नदी?
Brahmaputra river
तिब्बत, भारत और बांग्लादेश.. हर राज्य और देश में बदल जाती है पहचान, कौन है ये नदी?
'सरकार का काम इनोवेशन को रोकना नहीं बल्कि...', ऋषि सुनक ने जमकर की भारत की तारीफ
india ai impact summit 2026
'सरकार का काम इनोवेशन को रोकना नहीं बल्कि...', ऋषि सुनक ने जमकर की भारत की तारीफ
राष्ट्रवाद पर डिबेट और थिएटर प्रतियोगिताओं, देशबंधु कॉलेज में ऐसे मनाया गया 'सबरंग'
Sabrang 2026
राष्ट्रवाद पर डिबेट और थिएटर प्रतियोगिताओं, देशबंधु कॉलेज में ऐसे मनाया गया 'सबरंग'
नौकरी खाने की जगह लोगों पर हो रही पैसों की बारिश, क्या है AI स्टार्टअप 'कार्या'
AI Impact Summit 2026
नौकरी खाने की जगह लोगों पर हो रही पैसों की बारिश, क्या है AI स्टार्टअप 'कार्या'
असम में घर बचाने के लिए कांग्रेस ने चला 'आखिरी दांव', कमान से निकाला तीर
priyanka gandhi
असम में घर बचाने के लिए कांग्रेस ने चला 'आखिरी दांव', कमान से निकाला तीर
पहले चीनी रोबोडॉग पर किरकिरी, अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ड्रोन सॉकर पर भी विवाद
Galgotias University
पहले चीनी रोबोडॉग पर किरकिरी, अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ड्रोन सॉकर पर भी विवाद