IPL: त्राहि-त्राहि करते रहे गेंदबाज, RCB के बल्लेबाज ने सिर्फ चौके-छक्के से कूट दिए 154 रन, अमर रहेगा ये रिकॉर्ड!

Cricket Unique Record: इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में अभी तक 121 शतक दर्ज हो चुके हैं. 19वां सीजन चल रहा है और अभी ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आईपीएल में ठोकी गई एक सेंचुरी ने क्रिकेट के तमाम रिकॉर्ड बुक को हिलाकर रख दिया. तूफानी बल्लेबाज के इस शतक से कई रिकॉर्ड्स बने, जिसे तोड़ना आसान नहीं है. IPL में ये करिश्माई शतक क्रिस गेल ने ठोका था. 23 अप्रैल, 2013 को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रन बने नहीं बल्कि बह रहे थे. क्रिस गेल ने विपक्षी टीमों के गेंदबाजों पर करा प्रहार करते हुए महज 30 गेंदों पर शतक ठोककर सनसनी मचा दी थी. सेंचुरी जड़ने के बाद भी उन्होंने ना खुद सांस ली और ना गेंदबाजों को सांस लेने का मौका दिया. उस दिन क्रिस गेल अलग ही मूड में बल्लेबाजी करने उतरे थे.

सिर्फ चौके-छक्के से कूट दिए 154 रन

आरसीबी की तरफ से खेलते हुए क्रिस गेल ने पुणे वॉरियर्स के गेंदबाजों की बखिया उधेर दी. 'यूनिवर्स बॉस' ने 66 गेंदों का सामना किया और 175 रनों की नाबाद पारी खेली. इस दौरान टी20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाज ने 17 छक्के और 13 चौके जड़े. यानी, 175 रन में से 154 रन तो क्रिस गेल ने सिर्फ चौके-छक्के से बटोर लिए. उनकी धुआंधार पारी के सामने पुणे के गेंदबाज त्राहि-त्राहि करते रहे, लेकिन गेल ने रहम नहीं किया. उनकी 175 रनों की पारी आईपीएल इतिहास में किसी मैच में सबसे उच्चतम स्कोर है. आज तक कोई बल्लेबाज इसके आसपास भी नहीं पहुंच सका है.

इंटरनेशनल क्रिकेट में अफगान खिलाड़ी ने दिखाया पावर

बता दें कि सिर्फ आईपीएल ही नहीं बल्कि टी20 क्रिकेट में अभी तक किसी ने सिर्फ चौकों-छक्कों ने 154 रन नहीं बनाए हैं. क्रिस गेल ने ये अद्भुत कारनामा 16 साल पहले किया था, जिसे तोड़ना आने वाले 16 सालों में भी आसान नहीं होगा. वहीं, T20 इंटरनेशनल मैचों की बात करें तो सिर्फ बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के धाकड़ बल्लेबाज हजरतुल्लाह जजई के नाम है. उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ मैच में ये कारनामा किया था. 162 रनों की तूफानी पारी के दौरान हजरतुल्लाह ने 140 रन सिर्फ चौके-छक्के से ठोके थे.

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