पृथ्वी शॉ से भी बदनसीब खिलाड़ी... सचिन-सहवाग-द्रविड़ जैसे दिग्गजों को दिखाए तारे, डेब्यू पर 12 विकेट लेकर भी 2 मैच में करियर खत्म

पृथ्वी शॉ, वो नाम जो क्रिकेट जगत में आते ही छा गया लेकिन पलक झपकते ही गुमनाम हो गया. इस खिलाड़ी को बेहद बदनसीब माना जाता है, लेकिन हम आपको इससे भी बदनसीब खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं. वो प्लेयर जिसने डेब्यू मैच में ही 12 विकेट झटके, लेकिन किस्मत ऐसी क्रूर हुई कि 2 मैच में ही करियर खत्म हो गया. पृथ्वी शॉ से तुलना इसलिए क्योंकि उन्होंने भी टेस्ट डेब्यू पर शतक ठोका था, लेकिन कुछ मैच खेल लिए थे. लेकिन इस ऑलराउंडर का करियर 2 टेस्ट के साथ ही खत्म हो गया.

कौन है ये प्लेयर?

ये कहानी किसी भारतीय नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियाई ऑफ-स्पिनर की है. साल 2008 में भारत के खिलाफ टेस्ट डेब्यू से करियर का आगाज किया. नागपुर का मैदान था और इस प्लेयर ने क्रिकेट के नामी सितारों को अपने फिरकी के जादू में फंसा लिया. एक तरफ विकेटों का अंबार लगाया तो दूसरी तरफ एक शर्मनाक दाग लगा लिया, जिसे कोई भी याद नहीं करना चाहेगा. सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग उस दौर के खूंखार बल्लेबाजों में से एक थे, जिनके सामने गेंदबाज रहम की भीख मांगते दिखते थे. इस ऑफ स्पिनर ने उन्हें भी अपने जाल में फंसाया था.

द्रविड़ को किया था बोल्ड

हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के ऑफ स्पिनर जेसन क्रेजा की. उन्होंने अपना पहला विकेट राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज को बोल्ड करके लिया. सचिन को भी इसी पारी में शिकार बनाया. इसके बाद गुच्छों में विकेट लिए और 215 रन देकर पहली पारी में 8 विकेट अपने नाम किए. वहीं दूसरी पारी में भी ये फिरकी का आग शांत नहीं हुई और 4 विकेट लेकर खौफ जमाया. दूसरी पारी में सौरव गांगुली को गोल्डन डक भी किया था.

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कैसे लगा शर्मनाक दाग?

अब सवाल है कि 12 विकेट डेब्यू में थे तो शर्मनाक दाग कैसे लगा. ये दाग वीरेंद्र सहवाग और एमएस धोनी ने दिया. दोनों ने क्रेजा की गेंदों पर जमकर रन बटोरे. उन्होंने पूरे मैच में 358 रन लुटाए. इससे पहले किसी भी खिलाड़ी ने डेब्यू पर इतने रन नहीं लुटाए थे और शर्मनाक रिकॉर्ड का दाग क्रेजा पर लगा. दूसरे पहलू में लगे इस शर्मनाक रिकॉर्ड ने 12 विकेटों को भी फीका कर दिया. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेला, जिसमें महज 1 विकेट हाथ लगा और 204 रन लुटा डाले. इस तरह से उनका करियर महज दो टेस्ट का ही रहा.