बदनसीबी का शिकार हुआ गेंदबाज... अब नहीं आएगी डेब्यू की याद, बुरी तरह कुटाई से पहले मैच में ही लगा दाग

ENG vs SA: हर खिलाड़ी का सपना देश के लिए खेलने का होता है. एक यादगार डेब्यू के लिए हर खिलाड़ी एड़ी-चोटी का जोर लगा देते हैं फिर बात चाहे गेंदबाज की हो या फिर बल्लेबाज की. लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे बदनसीबी के शिकार होते हैं कि डेब्यू की याद उनकी नींदें उड़ा देती है. ऐसा ही कुछ इंग्लैंड के तेज गेंदबाज के साथ हुआ है जिनके लिए वनडे डेब्यू का मुकाबला बुरे सपने जैसा साबित हुआ. पहले ही मैच में ऐसी कुटाई हुई की करियर पर दाग लग गया.

इंग्लैंड को मिली हार

इस मैच में बदकिस्मती सिर्फ इंग्लैंड के पेसर पर हावी नहीं थी बल्कि पूरी टीम के लिए ये मैच बुरा सपना था. साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में इंग्लैंड को अपने ही घर में 7 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा है. अफ्रीका की टीम गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से पूरी तरह से हावी नजर आई. अफ्रीका ने 175 गेंदे रहते ही इस मुकाबले को अपने नाम किया.

131 के स्कोर पर सिमट गई इंग्लैंड

इंग्लिश टीम को अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया था. जेमी स्मिथ ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन बाकी कोई भी बल्लेबाज 20 का आंकड़ा पार करने में कामयाब नहीं हुआ. पूरी टीम 25 ओवर से पहले ही ढेर हो गई. केशव महाराज ने 4 जबकि वियान मुल्डर ने 3 विकेट लेकर इंग्लैंड को नाको चने चबवा दिए. जब बारी बैटिंग की आई तो मैच में डेब्यू कर रहे पेसर सोनी बेकर की मारक्रम ने बखिया उधेड़ दी.

मारक्रम की धुआंधार बैटिंग

132 रन के आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए एडेन मारक्रम में धुआंधार बल्लेबाजी की. उन्होंने महज 55 गेंद में 13 चौकों और 3 छक्कों के दम पर 88 रन की आतिशी पारी खेली. सोनी बेकर पर डेब्यू पर ही दाग लग गया. उन्होंने 7 ओवर में बिना विकेट लिए 76 रन खर्च कर दिए. वनडे इतिहास में किसी भी इंग्लैंड के गेंदबाज ने डेब्यू करते हुए इतने रन खर्च नहीं किए हैं. लियाम डॉसन ने इससे पहले साल 2016 में वनडे डेब्यू में 70 रन खर्च किए थे.