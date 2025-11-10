Advertisement
trendingNow12996006
Hindi Newsक्रिकेट

IPL के 3 बदनसीब दिग्गज...,बल्ले से मचाई जमकर तबाही, मगर खिताब रह गया सपना

साल 2008 में टी20 फॉर्मेट में एक लीग की शुरुआत हुई जो कि आगे चलकर भारत में मानो त्योहार सा बन गया. जी हां हम बात कर रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के बारे में. लेकिन वह एक भी खिताब नहीं जीत पाए. आज हम आपको बताएंगे ऐसे ही 3 दिग्गज क्रिकेटर के बारे में.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Nov 10, 2025, 01:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Indian premier league
Indian premier league

साल 2008 में टी20 फॉर्मेट में एक लीग की शुरुआत हुई जो कि आगे चलकर भारत में मानो त्योहार सा बन गया. जी हां हम बात कर रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के बारे में.  आईपीएल के इतिहास में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इस लीग को एक से एक नई बुलंदियों तक पहुंचाया है. वहीं, कुछ खिलाड़ी  ऐसे भी रहे हैं, जिन्होंने बल्ले से रनों की बौछार कर दी. उन्होंने भर-भर कर रन बनाएं. जरूरत के समय अपनी टीम के लिए बल्ले से परफॉर्म कर के खुद को साबित किया. लेकिन वह एक भी खिताब नहीं जीत पाए. आज हम आपको बताएंगे ऐसे ही 3 दिग्गज क्रिकेटर के बारे में.

एबी डिविलियर्स

लिस्ट में नंबर 1 पर दक्षिण अफ्रीका के तूफानी बल्लेबाज एबी डीविलियर्स का नाम काबिज है. डीविलियर्स आईपीएल में लंबे समय तक खेले. खासकर उनका आरसीबी के लिए योगदान भला कौन ही भूलेगा. उन्होंने अपने करियर के दौरान 184 मैच खेले. इस दौरान डीविलियर्स ने 39.89 की औसत से 5162 रन बनाए. अपने आईपीएल करियर में उन्होंने 3 शतक और 40 पचासे लगाए. वहीं, उनका उच्चतम स्कोर 133 रनों का रहा .

Add Zee News as a Preferred Source

केएल राहुल

लिस्ट में नंबर दो पर आईपीएल इतिहास के विस्फोटक खिलाड़ी लोकेश राहुल का नाम है. राहुल ने आईपीएल में भर-भर के मैच खेले और जमकर रन बनाए. हालांकि वह अपने करियर के दौरान 1 भी खिताब नहीं जीत पाए. बता दें कि राहुल ने अपने करियर के दौरान खेले 145 मैचों में 46.67 की औसत से 5222 रन बनाए हैं. इस दौरान राहुल ने 5 शतक और 40 अर्धशतक लगाने का कारनामा किया है. वहीं, उनका उच्चतम स्कोर 132 रनों का रहा है.

क्रिस गेल

आईपीएल इतिहास के सबसे तूफानी खिलाड़ी क्रिस गेल ने इस लीग में जमकर तबाही मचाई. हालांकि वह एक भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं उठा सके. गेल ने अपने आईपीएल करियर के दौरान 142 मैच खेले. इस बीच उन्होंने 150.89 की धमाकेदार स्ट्राइक रेट से 4965 रन बनाए. क्रिस गेल ने अपने आईपीएल करियर में 6 शतक और 31 अर्धशतक जड़ने का प्रचंड रिकॉर्ड कायम किया है. साथ ही उनकी 175 रनों की प्रचंड पारी भला कौन ही भूलेगा. ये पारी आज भी आईपीएल इतिहास में खेली गई सर्वश्रेष्ठ इनिंग है.

ये भी पढ़ें:क्रिकेट के भगवान को भी नहीं छोड़ा..., सचिन के लिए सिरदर्द बने थे ये 3 बॉलर, लिस्ट में कंगारूओं का जलवा

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Crish GyaleKL RahulAB de Villiers

Trending news

पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
Sir
पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी
PU
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी
J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
Terrorist
J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद मिला छात्रों का शव
NIT Slichar
वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद मिला छात्रों का शव
कश्मीर, सहारनपुर... दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बीच हाफिज सईद पर आया खुफिया इनपुट
india pakistan news
कश्मीर, सहारनपुर... दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बीच हाफिज सईद पर आया खुफिया इनपुट
70 साल से बड़े बुजुर्गों के लिए बल्‍ले-बल्ले, इन राज्यों में जिंदगी होगी 'जन्नत'
Tamil Nadu
70 साल से बड़े बुजुर्गों के लिए बल्‍ले-बल्ले, इन राज्यों में जिंदगी होगी 'जन्नत'
बेंगलुरु एयरपोर्ट में नमाज पढ़ने से भड़की भाजपा, लगाया डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप
Karnataka politics
बेंगलुरु एयरपोर्ट में नमाज पढ़ने से भड़की भाजपा, लगाया डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप
'ये तो कमाल है...,' इंडियन ट्रेन में फूड डिलीवरी सर्विस से चौंकी ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट
Indian railways
'ये तो कमाल है...,' इंडियन ट्रेन में फूड डिलीवरी सर्विस से चौंकी ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट
भारत में जमीन के उस टुकड़े की कहानी, जिस पर भूटान की सेना ने कर लिया था कब्जा
India Bhutan News
भारत में जमीन के उस टुकड़े की कहानी, जिस पर भूटान की सेना ने कर लिया था कब्जा
पाकिस्तान से हथियार, भारत में बनाया जहर... आतंकी डॉक्टर को पुलिस ने दबोचा
Terror attack
पाकिस्तान से हथियार, भारत में बनाया जहर... आतंकी डॉक्टर को पुलिस ने दबोचा