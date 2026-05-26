VIDEO: जिस गेंद पर चौका, उसी गेंद पर विकेट... साई सुदर्शन की क्रूर किस्मत, अंपायर भी हुआ कन्फ्यूज

RCB vs GT IPL 2026 Qualifier 1: आईपीएल 2026 का क्वालीफायर-1 पहली पारी तक मुकाबला रोमांचक रहा. आरसीबी ने नॉकआउट का सबसे बड़ा स्कोर बनाया और 254 रनों का पहाड़ खड़ा हुआ. वहीं, गुजरात के साथ शुरू में ही कांड हो गया. साई सुदर्शन ऐसे आउट हुए कि अंपायर भी हैरान रह गया. क्रिकेट में ऐसा शायद ही हुआ हो कि जिस गेंद पर चौका लगा उसी गेंद पर बल्लेबाज आउट हो गया. सुदर्शन के आउट होते ही गुजरात की टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर होती नजर आई.

कैसे आउट हुए सुदर्शन?

255 रन का पीछा करते हुए गुजरात की ओपनिंग जोड़ी से काफी उम्मीद थी. लेकिन सुदर्शन 14 रन के स्कोर पर बदकिस्मती से आउट हो गए. उन्होंने जैकब डफी की गेंद पर एक शानदार शॉट खेला, लेकिन उनके हाथ से बल्ला फिसल गया. सुदर्शन आगे की ओर रन लेने के लिए दौड़े लेकिन गेंद बाउंड्री तक पहुंच चुकी थी. लेकिन बल्ला सीधा विकेट्स में जाकर लगा और सुदर्शन हिट विकेट आउट हुए. इसके बाद पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई.

गिल भी हुए आउट

गिल भी पूरी तरह से फुस्स साबित हुए. 50 रन के स्कोर पर ही टीम ने अपने 5 बल्लेबाजों को खो दिया था. बटलर ने रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन 11 गेंद में 29 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए. मिडिल ऑर्डर में तीन बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए. गुजरात की टीम ने 100 के स्कोर पर अपने 8 विकेट खो दिए थे और आरसीबी के गेंदबाजों ने मुकाबला एकतरफा कर दिया.

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92 रन से जीती आरसीबी

100 के स्कोर पर 8 विकेट खोने के बाद भी गुजरात की टीम ने पूरे 20 ओवर खेल लिए. गुजरात की तरफ से राहुल तेवतिया का वन मैन शो देखने को मिला. उन्होंने 43 गेंद में 68 रन की पारी खेली, लेकिन पूरी मेहनत बेकार गई. रजत पाटीदार इस जीत के हीरो रहे, जिन्होंने 33 गेंद में 93 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली. आरसीबी ने 5वीं बार फाइनल में एंट्री की है और दूसरा खिताब जीतने के लिए तैयार है. वहीं, गुजरात को क्वालीफायर-2 में एक और मौका मिलेगा.