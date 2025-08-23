24 घंटे के अंदर 3 बार हुआ आउट, ये है दुनिया का सबसे अभागा बल्लेबाज

दुनिया का एक अभागा बल्लेबाज ऐसा है, जो 24 घंटे के अंदर 3 बार आउट हुआ है. यह वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे हैरान कर देने वाला रिकॉर्ड है. शायद ही कभी क्रिकेट में ऐसा हुआ होगा, जब एक बल्लेबाज की किस्मत इतनी खराब निकली कि वह 24 घंटे के अंदर 3 बार आउट हुआ है. पाकिस्तान के बल्लेबाज उमर अकमल ने 30 नवंबर 2015 से 1 दिसंबर 2015 के बीच 24 घंटे के अंदर ही यह बेहद चौंकाने वाला रिकॉर्ड बनाया था. उमर अकमल 24 घंटे के अंदर ही 3 बार आउट हुए थे. उमर अकमल के इस रिकॉर्ड के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं.

उमर अकमल 30 नवंबर 2015 को इंग्लैंड के खिलाफ शारजाह टी20 इंटरनेशनल मैच में 4 रन बनाकर आउट हो गए थे. उमर अकमल ने इस दौरान 9 गेंदों का सामना करते हुए 4 रन बनाए थे. उमर अकमल को इंग्लैंड के ऑफ स्पिनर मोईन अली ने क्रिस जॉर्डन के हाथों कैच आउट करवाया था. पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच यह टी20 इंटरनेशनल मैच टाई हो गया था, जिसके बाद फैसला सुपर ओवर में जाकर हुआ. उमर अकमल की किस्मत इतनी खराब थी कि वह इसी मैच के सुपर ओवर में भी आउट हो गए.

उमर अकमल इंग्लैंड के खिलाफ इस टी20 इंटरनेशनल मैच के सुपर ओवर में 1 रन बनाकर आउट हो गए थे. इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस जॉर्डन ने उमर अकमल को सुपर ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया था. इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ इस रोमांचक टी20 इंटरनेशनल मैच को सुपर ओवर में जीत लिया था. इंग्लैंड के खिलाफ इस टी20 इंटरनेशनल मैच के 24 घंटे के अंदर ही उमर अकमल बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2025 में चटगांव वाइकिंग्स टीम के लिए बल्लेबाजी करने उतर गए.

बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2025 में चटगांव वाइकिंग्स और रंगपुर राइडर्स के बीच इस टी20 मैच में उमर अकमल ने कुछ ऐसा कर दिया, जो इतिहास में दर्ज हो गया. उमर अकमल इस मैच में भी 1 रन बनाकर आउट हो गए. उमर अकमल को बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने आउट किया. शाकिब अल हसन ने उमर अकमल को विकेटकीपर मोहम्मद मिथुन के हाथों कैच आउट करा दिया. इस तरह उमर अकमल 24 घंटे के अंदर ही बार आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए.