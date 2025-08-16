Video: बिना गेंद के बाउंड्री पार हुए इस बल्लेबाज ने जड़ा छक्का, क्रिकेट के मैदान पर हो गया सबसे बड़ा अजूबा

क्रिकेट के मैदान पर कुछ भी असंभव नहीं है और यहां कभी भी और किसी भी पल कोई भी बड़ा चमत्कार हो सकता है. अगर बिना गेंद के बाउंड्री पार हुए कोई बल्लेबाज छक्का जड़ दे तो शायद ये बात आपको मजाक लगे, लेकिन हकीकत में ऐसा अजूबा हो चुका है. इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बार एक बल्लेबाज ने बिना गेंद के बाउंड्री पार हुए 6 रन बटोर डाले, जिससे पूरी दुनिया में सनसनी मच गई.

बिना गेंद के बाउंड्री पार हुए इस बल्लेबाज ने जड़ा छक्का

यह घटना पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच 12 सितंबर 2002 को खेले गए ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2002 के ओपनिंग मैच की है. इस मैच में पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज राशिद लतीफ ने बिना गेंद के बाउंड्री पार हुए 6 रन बटोर लिये. अब आप सोचेंगे कि यह चमत्कार आखिर हुआ तो हुआ कैसे? एक बल्लेबाज तो दौड़कर भी मुश्किल से 4 रन भाग पाता है, तो फिर 6 रन कैसे बन गए.

क्रिकेट के मैदान पर हो गया सबसे बड़ा अजूबा

दरअसल, इस मैच में पाकिस्तान की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी और 25 ओवर तक उसका स्कोर 94/4 हो गया था. पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज सईद अनवर और विकेटकीपर बल्लेबाज राशिद लतीफ उस दौरान क्रीज पर मौजूद थे. श्रीलंका के तत्कालीन कप्तान सनथ जयसूर्या ने पाकिस्तान की पारी के 26वें ओवर में लेग स्पिनर उपुल चंदना को गेंदबाजी के लिए उतार दिया.

राशिद लतीफ को इस तरह मिल गए 6 रन

उपुल चंदना जब गेंदबाजी कर रहे थे, तब पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज राशिद लतीफ स्ट्राइक पर थे. उपुल चंदना ने लेग साइड पर गेंद फेंकी, जिस पर दाएं हाथ के बल्लेबाज राशिद लतीफ ने स्वीप शॉट खेला. इसके बाद गेंद श्रीलंकाई विकेटकीपर कुमार संगकारा के सिर के ऊपर से निकलकर उनके हेलमेट पर लगी, जो श्रीलंकाई विकेटकीपर के पीछे जमीन पर रखा था. इस दौरान राशिद लतीफ ने दौड़कर एक रन भी ले लिया.

क्या कहते हैं ICC के नियम?

तभी अंपायर स्टीव बकनर ने पाकिस्तान को एक रन के अलावा और अतिरिक्त 5 रन पेनल्टी के तौर पर दे दिए. इस तरह पाकिस्तान के स्कोरबोर्ड में 6 रन जुड़ गए. बिना गेंद के बाउंड्री पार हुए पाकिस्तान को 6 रन मिल गए. हालांकि पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज राशिद लतीफ के खाते में इन 5 रनों में से केवल एक रन ही जुड़ा. बाकी के 5 रन पाकिस्तान के स्कोर में जुड़ गए. ICC के नियमों के अनुसार, अगर गेंद मैदान पर होने के बावजूद बिना हेलमेट पहने किसी फील्डर के हेलमेट से टकराती है, तो अंपायर बल्लेबाजी करने वाली टीम को अतिरिक्त 5 रन पेनल्टी के तौर पर दे देते हैं.