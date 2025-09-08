इस गेंदबाज ने झटके हैं टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट, लिस्ट में भारतीय बॉलर्स का जलवा

एशिया कप 2025 की शुरुआत कल यानी 9 सितंबर से होगी. भारतीय टीम अपना पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी. साल 2026 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. ये तीसरा मौका है जब टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे. टी20 एशिया कप के खेले गए 2 बार के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट किस गेंदबाज ने चटकाए हैं.

भुवनेश्वर कुमार

नंबर 1 पर भारत के दिग्गज गेंदबाज रहे 'स्विंग के राजकुमार' कहे जाने वाले भुवनेश्वर कुमार का नाम आता है. कुमार ने अपने टी20 एशिया कप के करियर में खेले 6 मैचों की 6 पारियों में 5.34 की इकोनॉमी से 13 विकेट झटके हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5 विकेट लेकर 25 रनों का रहा है.

अमजद जावेद

लिस्ट में दूसरा नाम यूएई के ऑलराउंर अमजद जावेद का है. वो इस मामले में दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने अपने करियर में खेले 7 मैचों की 7 पारियों में 7.34 की इकोनॉमी से 12 विकेट हासिल किए हैं.

मोहम्मद नावेद

तीसरे नंबर पर यूएई के ही गेंदबाज मोहम्मद नावेद का नाम आता है. नावेद ने अपने करियर में खेले 7 मैचों की 7 पारियों में 5.24 की इकोनॉमी रेट से 11 विकेट लिए हैं.

राशिद खान

चौथे स्थान पर दुनिया के नंबर 1 टी20 गेंदबाज अफगानिस्तानी स्पिन गेंदबाज राशिद खान का नाम आता है. राशिद ने अपने करियर में खेले 8 मैचों की 8 पारियों में 6.61 के इकोनॉमी रेट से 11 विकेट चटकाए हैं.

हार्दिक पांड्या

लिस्ट में पांचवें और आखिरी पायदान पर भारत के बेहतरीन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का नाम आता है, पांड्या ने अपने करियर में खेले 8 मैचों की 8 पारियों में 7.01 के इकोनॉमी रेट से 11 विकेट लिए हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 8 रन देकर 3 विकेट का रहा है.