Hindi Newsक्रिकेट

कंगारुओं के लिए सिरदर्द...,ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI में भारत के टॉप 3 विकेट गेंदबाज, स्क्वॉड में सिर्फ 1 शामिल

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 19 अक्टूबर से हो रही है. आगामी सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड का ऐलान 4 अक्टूबर को हो गया था.  रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को वनडे टीम की कमान सौंपी गई. हम आपको बताने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 3 भारतीय गेंदबाजों के बारे में.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 08, 2025, 10:19 PM IST
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 19 अक्टूबर से हो रही है. आगामी सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड का ऐलान 4 अक्टूबर को हो गया था.  रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को वनडे टीम की कमान सौंपी गई. साथ ही टीम में कई चौकाने वाले बदलाव किए गए. रोहित और विराट की लंबे समय बाद टीम में वापसी हुई. वहीं, कई नए चेहरों को स्क्वॉड में शामिल किया गया. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हमेशा से ही कांटे की जंग देखने को मिली है. दोनों देशों के बीच वनडे में जबरदस्त भिड़ंत होती है. आज हम आपको बताने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 3 भारतीय गेंदबाजों के बारे में.

कपिल देव
इस मामले में नंबर 1 पर भारत के महान कप्तान कपिल देव का नाम है. उन्होंने अपने वनडे करियर के दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 41 मैच खेले. इस दौरान उन्होंने 41 मैचों की 39 पारियों में 3.67 की शानदार इकोनॉमी रेट से 45 विकेट चटकाए हैं.  उन्होंने 1 बार 4 विकेट हॉल तो, 1 बार 5 विकेट हॉल पूरा करने का कारनामा किया. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन  5/43 रनों  का रहा है.  

मोहम्मद शमी
लिस्ट में नंबर 2 पर भारत के बेहतरीन तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का नाम है. शमी ने अपने करियर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले  26 मैचों की 26 पारियों में 6.00 के इकोनॉमी रेट से 42 विकेट झटके हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/51 रनों का रहा है. जबकि उन्होंने 1-1 बार 4 और 5 विकेट लेने का कारनामा किया है. 

रविंद्र जडेजा
लिस्ट में तीसरे और आखिरी पायदान पर भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का नाम है. जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले 45 मैचों की 42 पारियों में 5.23 के इकोनॉमी रेट से 39 विकेट चटकाए हैं.  इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/28 का रहा है. 

