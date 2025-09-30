मोहम्मद शमी से इस मामले में आगे निकले जसप्रीत बुमराह, एशिया कप फाइनल में किया कमाल

टीम इंडिया ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता. एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत पाकिस्तान को शिकस्त देकर चैंपियन बना. इस मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने दो विकेट चटकाए और इसके साथ ही एक मामले में वह मोहम्मद शमी से आगे निकल गए.
शमी से आगे निकले बुमराह
दरअसल, बुमराह भारत के लिए सबसे ज्यादा इंटरेनशनल विकेट लेने के मामले में शमी से आगे निकल गए हैं. एशिया कप का फाइनल बुमराह का 212वां इंटरनेशनल मैच था. बुमराह इस मुकाबले के पावरप्ले में तो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन अंत में मोहम्मद नवाज और हारिस रऊफ के विकेट लेकर पाकिस्तान की पारी को समाप्त किया. 31 साल के बुमराह के नाम अब 20.61 की औसत से 464 विकेट हैं, जिससे वह भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में 8वें नंबर पर आ गए हैं.
शमी के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 462 विकेट हैं. बुमराह की नजरें अब इस लिस्ट में सातवें स्थान पर पहुंचने के लिए जवागल श्रीनाथ के 551 विकेटों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने पर होंगी. भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट का रिकॉर्ड अनिल कुंबले के नाम है. इस दिग्गज ने 953 विकेटों के साथ इंटरनेशनल करियर को अलविदा कहा. दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः आर अश्विन और हरभजन सिंह हैं, जिन्होंने 765 और 707 विकेट चटकाए.
भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज
अनिल कुंबले - 953
आर अश्विन - 765
हरभजन सिंह - 707
कपिल देव - 687
रवींद्र जडेजा - 615
जहीर खान - 597
जवागल श्रीनाथ - 551
जसप्रीत बुमराह - 464
बुमराह का करियर
बुमराह अब तक भारत के लिए 212 मैच खेल चुके हैं. 48 टेस्ट मैचों में 9/86 के बेस्ट प्रदर्शन के साथ बुमराह ने 219 विकेट झटके हैं. 89 वनडे मुकाबले में बुमराह के नाम 149 विकेट दर्ज हैं. इस फॉर्मेट में उनका बेस्ट प्रदर्शन 6/19 है. वहीं, 75 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलते हुए इस गेंदबाज ने 96 बल्लेबाजों को आउट किया है. टी20 इंटरनेशनल में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/7 है.