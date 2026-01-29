T20I में भारत के लिए पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट, घातक गेंदबाज ने तोड़ा भुवनेश्वर का प्रचंड रिकॉर्ड

भारत और न्यूजीलैंड के बीच इन दिनों खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया 3-1 से पहले ही जीत चुकी है. सीरीज के चौथे मुकाबले में कीवी टीम ने भारत को रिकॉर्ड 50 रनों से हराया. हालांकि, भारतीय टीम की गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी तक सब बेहद ही शानदार रही है. बहरहाल, आज हम आपको बताने वाले हैं पावरप्ले में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट झटकने वाले खिलाड़ी का.
भारत और न्यूजीलैंड के बीच इन दिनों खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया 3-1 से पहले ही जीत चुकी है. सीरीज के चौथे मुकाबले में कीवी टीम ने भारत को रिकॉर्ड 50 रनों से हराया. हालांकि, भारतीय टीम की गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी तक सब बेहद ही शानदार रही है. बल्लेबाजी कि बात करें, तो टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर जबरदस्त फॉर्म में है. साथ ही गेंदबाजी में भी अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह जैसे तेज गेंदबाज शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं. ऐसे में विश्व कप से तकरीबन 10 दिनों पहले भारतीय टीम बेहद ही मजबूत मानी जा रही है. बहरहाल, आज हम आपको बताने वाले हैं पावरप्ले में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट झटकने वाले खिलाड़ी का. इस खिलाड़ी ने स्विंग के राजकुमार कहे जाने वाले भुवनेश्वर कुमार के रिकॉर्ड को बुरी तरह से ध्वस्त कर नंबर 1 पर आ गए हैं.
अर्शदीप हैं नंबर 1
भारत के लिए टी20 क्रिकेट में पावरप्ले के दौरान सबसे ज्यादा विकेट चटकाने के मामले में नंबर 1 पर अब अर्शदीप सिंह का नाम आ चुका है. अर्शदीप ने शुरुआती 1 से 6 ओवरों में गेंदबाजी करते हुए 49 विकेट झटकने का रिकॉर्ड स्थापित किया है. उन्होंने हाल ही में स्विंग के राजकुमार भुवनेश्वर कुमार के रिकॉर्ड को तोड़ने का रिकॉर्ड स्थापित किया है. वहीं, इस मामले में जसप्रीत बुमराह ने 33 विकेट लेने का कारनामा किया है. अर्शदीप सिंह अब पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले नंबर 1 भारतीय गेंदबाज हैं.
अर्शदीप सिंह का टी20 करियर
अर्शदीप ने अपने करियर की शुरुआत साल 2022 में की थी. उन्होंने अपने करियर में ओवरऑल 75 मैचों की 74 पारियों में 8.78 की इकोनॉमी से 113 विकेट लेने का कारनामा किया है. इस दौरान उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस 4 रन देकर 9 विकेट रही है. अर्शदीप ने 4 विकेट हॉल 2 बार पूरा किया है. अर्शदीप मौजूदा समय में टीम इंडियाा के नंबर 1 गेंदबाजों में से एक हैं.
बुमराह और अर्शदीप पर होंगी निगाहें
टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होने में अब बस हफ्ते भर का समय रह गया है.ऐसे में भारत को अगर यह खिताब जीतना है दोनों गेंदबाजों को सटीक लाइन और लेंथ के साथ-साथ अपनी शानदार परफॉर्मेंस को बरकरार रखना होगा. इसमें कोई शक नहीं दोनों कितने बड़े मैच विनर हैं. वहीं, अर्शदीप कि शुरुआत के ओवरों में विकेट लेने की क्षमता उन्हें सबसे अलग बनाती है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा विश्व कप के दौरान उनका प्रदर्शन कैसा रहता है.
