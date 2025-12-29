वेस्टइंडीज के खूंखार गेंदबाज ने तोड़ा राशिद का महारिकॉर्ड, कैलेंडर ईयर में ऐसा करने वाले दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी

साल 2025 खत्म होने को है और इस साल क्रिकेट जगत में एक से एक बड़े रिकॉर्ड बने और बिगड़े. खिलाड़ियों ने अपने धाकड़ प्रदर्शन की बदौलत नए-नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. इस साल के खत्म होने से महज 2 दिन पहले एक और रिकॉर्ड कायम हो गया है. जेसन होल्डर ने राशिद खान के द्वारा बनाए गए साल 2018 के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया है. अब वह साल भर के भीतर ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं.
तोड़ दिया राशिद का रिकॉर्ड
बता दें कि जेसन होल्डर साल भर के भीतर सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं. दरअसल, होल्डर ने इस साल खेले 69 मैचों में 8.3 कि इकोनॉमी से 97 विकेट लेने का कारनामा कर दिया है. जिसमें उनका बेस्ट प्रदर्शन 4/14 का रहा है. वहीं, उन्होंने 4 विकेट हॉल 6 बार पूरा किया है.उन्होंने इस मामले में अफगानिस्तान क्रिकेट इतिहास के दिग्गज गेंदबाज राशिद खान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. राशिद ने साल 2018 में 61 मैचों में 96 विकेट हासिल किए थे. राशिद ने 3 बार 4 विकेट हॉल पूरा किया था और उनका बेस्ट प्रदर्शन 4/12 का रहा है.
100 विकेट से चूके
जेसन होल्डर ने साल 2010 में अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने अकेले इसी साल 97 विकेट लिए हैं. बता दें कि होल्डर ने अपने टी2 करियर में ओवरऑल अभी तक 351 विकेट हासिल किए हैं. सबसे खास बात ये है कि 97 विकेट उन्होंने इसी साल अकेले दम पर हासिल किए हैं. वह 100 के विकेट के करीब जाते-जाते रह गए. अगर वह 3 विकेट और ले लेते तो एक बड़ा कीर्तिमान बन जाता.
गुजरात ने दिया मोटा पैसा
साल 2025 में होल्डर पर गुजरात टाइटंस ने जमकर पैसा लगाया है. साल 2013 में उन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की थी. हालांकि, अभी तक महज 35 मैच खेले हैं. गुजरात टाइटंस ने उन्हें 7 करोड़ रुपए में अपनी झोली में डालने का काम किया है. उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उनके ऊपर फ्रेंचाइजियों ने जमकर पैसा लगाया. देखना दिलचस्प होगा उनका क्या प्रदर्शन रहता है.
