टी20 इंटरनेशनल के सबसे बड़े धुरंधर, घातक गेंदबाजी के दम पर काटा गदर, खूंखार खिलाड़ी है नंबर 1

टी20 क्रिकेट में बल्लेबाज तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में बीते कुछ सालों में बल्लेबाजों ने अपने खेलने का अंदाज पूरी तरह से बदल कर रख दिया है. खासकर लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट की बात की जाए तो इस फॉर्मेट में बैट्समैन तो अपने कातिलाना परफॉर्मेंस से पूरे मैच को पलटने का माद्दा रखते हैं, लेकिन इस फॉर्मेट में कई बार गेंदबाज भी अपने जादुई स्पेल की बदौलत मैच का रुख चुटकियों में पलट देते हैं. टी20 क्रिकेट जितना बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है उतना ही गेंदबाजों और फील्डर्स के ऊपर भी निर्भर रहता है. ऐसे में आज हम बात कर रहे है टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों के बारे में.
राशिद खान
लिस्ट में नंबर 1 पर अफगानिस्तान के दिग्गज फिरकी के जादूगर राशिद खान का नाम शुमार है. राशिद ने अपने करियर के दौरान गेंद से जमकर कहर बरपाया है. बता दें कि उन्होंने 108 मैचों की 108 पारियों में 6.07 की इकोनॉमी रेट से 182 विकेट चटकाने कारनामा किया है. इस दौरान राशिद का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 5/3 का रहा है. वहीं, उन्होंने 9 बार 4 विकेट हॉल पूरा किया है और 2 बार 5 विकेट हॉल पूरा किया है.
टिम साउदी
न्यूजीलैंड के स्टार तेज गेंदबाज टिम साउदी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. भले ही आज वे न्यूजीलैंड की इंटरनेशनल टीम का हिस्सा नहीं हैं,लेकिन अपने प्रदर्शन की बदौलत वह आज भी इस लिस्ट में बने हुए हैं. साउदी ने अपने करियर के दौरान खेले 126 मैचों की 123 पारियों में 8.0 की इकोनॉमी से 164 विकेट लेने का रिकॉर्ड स्थापित किया है. उनका बेस्ट प्रदर्शन 5/18 का रहा है. वहीं, उन्होंने 2 बार 5 विकेट हॉल और 2 बार 4 विकेट हॉल पूरा किया है.
मुस्तफिजुर रहमान
तीसरे पायदान पर बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान का नाम शामिल है. अपने करियर के शुरुआती दौर में जमकर ख्याति बटोरने वाले मुस्तफिजुर ने 126 मैचों की 125 पारियों में 7.28 कि इकोनॉमी रेट से 158 विकेट चटकाने का कारनामा किया है. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/10 का रहा है. इस दौरान उन्होंने 3 विकेट हॉल 4 बार 5 विकेट हॉल 2 बार पूरा किया है.
