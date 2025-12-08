Advertisement
trendingNow13033882
Hindi Newsक्रिकेट

टी20 इंटरनेशनल के सबसे बड़े धुरंधर, घातक गेंदबाजी के दम पर काटा गदर, खूंखार खिलाड़ी है नंबर 1

टी20 क्रिकेट में बल्लेबाज तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में बीते कुछ सालों में बल्लेबाजों ने अपने खेलने का अंदाज पूरी तरह से बदल कर रख दिया है.टी20 क्रिकेट जितना बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है उतना ही गेंदबाजों और फील्डर्स के ऊपर भी निर्भर रहता है. ऐसे में आज हम बात कर रहे है टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों के बारे में.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 08, 2025, 06:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rashid khan
Rashid khan
टी20 क्रिकेट में बल्लेबाज तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में बीते कुछ सालों में बल्लेबाजों ने अपने खेलने का अंदाज पूरी तरह से बदल कर रख दिया है. खासकर लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट की बात की जाए तो इस फॉर्मेट में बैट्समैन तो अपने कातिलाना परफॉर्मेंस से पूरे मैच को पलटने का माद्दा रखते हैं, लेकिन इस फॉर्मेट में कई बार गेंदबाज भी अपने जादुई स्पेल की बदौलत मैच का रुख चुटकियों में पलट देते हैं. टी20 क्रिकेट जितना बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है उतना ही गेंदबाजों और फील्डर्स के ऊपर भी निर्भर रहता है. ऐसे में आज हम बात कर रहे है टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों के बारे में.
 
राशिद खान
लिस्ट में नंबर 1 पर अफगानिस्तान के दिग्गज फिरकी के जादूगर राशिद खान का नाम शुमार है. राशिद ने अपने करियर के दौरान गेंद से जमकर कहर बरपाया है. बता दें कि उन्होंने 108 मैचों की 108 पारियों में 6.07 की इकोनॉमी रेट से 182 विकेट चटकाने कारनामा किया है. इस दौरान राशिद का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 5/3 का रहा है. वहीं, उन्होंने 9 बार 4 विकेट हॉल पूरा किया है और 2 बार 5 विकेट हॉल पूरा किया है.
 
टिम साउदी 
न्यूजीलैंड के स्टार तेज गेंदबाज टिम साउदी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. भले ही आज वे न्यूजीलैंड की इंटरनेशनल टीम का हिस्सा नहीं हैं,लेकिन अपने प्रदर्शन की बदौलत वह आज भी इस लिस्ट में बने हुए हैं. साउदी ने अपने करियर के दौरान खेले 126 मैचों की 123 पारियों में 8.0 की इकोनॉमी से 164 विकेट लेने का रिकॉर्ड स्थापित किया है. उनका बेस्ट प्रदर्शन 5/18 का रहा है. वहीं, उन्होंने 2 बार 5 विकेट हॉल और 2 बार 4 विकेट हॉल पूरा किया है. 
 
मुस्तफिजुर रहमान
तीसरे पायदान पर बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान का नाम शामिल है. अपने करियर के शुरुआती दौर में जमकर ख्याति बटोरने वाले मुस्तफिजुर ने 126 मैचों की 125 पारियों में 7.28 कि इकोनॉमी रेट से 158 विकेट चटकाने का कारनामा किया है. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/10 का रहा है. इस दौरान उन्होंने 3 विकेट हॉल 4 बार 5 विकेट हॉल 2 बार पूरा किया है.
Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

lethal bowler Rashid khan

Trending news

वंदे मातरम् पर प्रियंका ने किया बंगाल चुनाव का जिक्र, ममता मंदिर में करने लगीं आरती
Vande Mataram row
वंदे मातरम् पर प्रियंका ने किया बंगाल चुनाव का जिक्र, ममता मंदिर में करने लगीं आरती
चंदा, कुरान ख्वानी और मांस-भात की दावत, 'बाबरी' के नए पैरोकार हुमायूं का फुल प्लान
Humayun Kabir
चंदा, कुरान ख्वानी और मांस-भात की दावत, 'बाबरी' के नए पैरोकार हुमायूं का फुल प्लान
सामान्य स्थिति में लौट रहा इंडिगो क्राइसिस? एयरलाइन ने 9000 यात्रियों के लौटाए बैग
IndiGo crisis
सामान्य स्थिति में लौट रहा इंडिगो क्राइसिस? एयरलाइन ने 9000 यात्रियों के लौटाए बैग
सरकार के दमन से त्रस्त गुजरात कह रहा, ‘BJP गुजरात छोड़ो’; गुजरात से गरजे केजरीवाल
aap
सरकार के दमन से त्रस्त गुजरात कह रहा, ‘BJP गुजरात छोड़ो’; गुजरात से गरजे केजरीवाल
AQI: कश्मीर में सांस लेना हुआ मुश्किल! घाटी में एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर पर
Jammu And Kashmir AQI
AQI: कश्मीर में सांस लेना हुआ मुश्किल! घाटी में एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर पर
पीएम मोदी भाषण अच्छा देते हैं... जब भरी संसद में प्रियंका ने कर दी PM की तारीफ!
priyanka gandhi
पीएम मोदी भाषण अच्छा देते हैं... जब भरी संसद में प्रियंका ने कर दी PM की तारीफ!
SIR का काम खत्म होने में बस 72 घंटे बाकी, बंगाल-तमिलनाडु में कितने वोट कटने का खतरा
Sir
SIR का काम खत्म होने में बस 72 घंटे बाकी, बंगाल-तमिलनाडु में कितने वोट कटने का खतरा
'बंगाल चुनाव आ रहा है...', वंदे मातरम् पर चढ़ा संसद का पारा, प्रियंका का हमला
priyanka gandhi
'बंगाल चुनाव आ रहा है...', वंदे मातरम् पर चढ़ा संसद का पारा, प्रियंका का हमला
'वंदे मातरम्' क्यों नहीं बना राष्ट्रगान? केवल 2 लाइनें ही गाए जाने की वजह
Vande Mataram controversy
'वंदे मातरम्' क्यों नहीं बना राष्ट्रगान? केवल 2 लाइनें ही गाए जाने की वजह
कश्मीर में विदेशी जासूसी का शक? लद्दाख से श्रीनगर तक बिना इजाजत घूमता रहा चीनी युवक
hindi Jammu and Kashmir news
कश्मीर में विदेशी जासूसी का शक? लद्दाख से श्रीनगर तक बिना इजाजत घूमता रहा चीनी युवक