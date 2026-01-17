विकेट चटकाने में उस्ताद थे ये 5 विकेटकीपर, दुनियाभर में गाडे़ अपनी महानता के झंडे

Unique Cricket Record: इंटरनेशनल क्रिकेट में पांच ऐसे महान विकेटकीपर रहे हैं, जिन्होंने बल्लेबाजी, विकेटकीपिंग के अलावा गेंदबाजी में भी अपना टैलेंट दिखाया है. टॉप-5 दिग्गजों की इस एलिट लिस्ट में भारत के दो क्रिकेटर भी शामिल हैं. आज हम आपको बताएंगे उन टॉप-5 ऑलराउंड क्रिकेटर्स के बारे में जिन्होंने विकेटकीपिंग, बैटिंग और बॉलिंग तीनों डिपार्टमेंट में अपनी-अपनी टीमों के लिए अहम योगदान दिया है. आइए एक नजर डालते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में किस विकेटकीपर ने गेंदबाज बनकर सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं.

1. राहुल द्रविड़

राहुल द्रविड़ ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में टीम इंडिया के लिए बल्लेबाज, विकेटकीपर और गेंदबाज तीनों ही रोल निभाए हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि राहुल द्रविड़ ने एक गेंदबाज के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए हैं. राहुल द्रविड़ ने टेस्ट में 1 और वनडे में 4 विकेट हासिल किए थे.

2. महेंद्र सिंह धोनी

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है. विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने अपने इंटरनेशनल करियर में एक विकेट हासिल किया है.

3. मार्क बाउचर

मार्क बाउचर दक्षिण अफ्रीका ही नहीं बल्कि दुनिया के महान विकेटकीपर्स में शुमार रहे हैं. मार्क बाउचर ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में एक विकेट चटकाया था. मार्क बाउचर का यह एकमात्र विकेट टेस्ट फॉर्मेट में आया था.

4. एबी डिविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका)

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के नाम गेंदबाज के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में 9 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है. एबी डिविलियर्स ने टेस्ट में 2 और वनडे में 7 विकेट लिए हैं. एबी डिविलियर्स ने दक्षिण अफ्रीका के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 20014 रन बनाने के अलावा विकेट के पीछे 232 शिकार भी किए हैं. एबी डिविलियर्स ने दक्षिण अफ्रीका के लिए वनडे इंटरनेशनल में 9577 रन, टी20 इंटरनेशनल में 1672 रन और टेस्ट क्रिकेट में 8765 रन बनाए हैं. एबी डिविलियर्स ने दक्षिण अफ्रीका के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 47 शतक ठोके हैं.

5. ब्रेंडन मैक्कुलम (न्यूजीलैंड)

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेंडन मैक्कुलम के नाम गेंदबाज के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है. ब्रेंडन मैक्कुलम ने टेस्ट में 1 विकेट लिया है. ब्रेंडन मैक्कुलम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 14676 रन बनाने के अलावा विकेट के पीछे 453 शिकार भी किए हैं. ब्रेंडन मैक्कुलम ने न्यूजीलैंड के लिए वनडे इंटरनेशनल में 6083 रन, टी20 इंटरनेशनल में 2140 रन और टेस्ट क्रिकेट में 6453 रन बनाए हैं. ब्रेंडन मैक्कुलम ने न्यूजीलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 19 शतक ठोके हैं.