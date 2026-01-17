Advertisement
trendingNow13077318
Hindi Newsक्रिकेटविकेट चटकाने में उस्ताद थे ये 5 विकेटकीपर, दुनियाभर में गाडे़ अपनी महानता के झंडे

विकेट चटकाने में उस्ताद थे ये 5 विकेटकीपर, दुनियाभर में गाडे़ अपनी महानता के झंडे

Unique Cricket Record: इंटरनेशनल क्रिकेट में पांच ऐसे महान विकेटकीपर रहे हैं, जिन्होंने बल्लेबाजी, विकेटकीपिंग के अलावा गेंदबाजी में भी अपना टैलेंट दिखाया है. टॉप-5 दिग्गजों की इस एलिट लिस्ट में भारत के दो क्रिकेटर भी शामिल हैं. आज हम आपको बताएंगे उन टॉप-5 ऑलराउंड क्रिकेटर्स के बारे में जिन्होंने विकेटकीपिंग, बैटिंग और बॉलिंग तीनों डिपार्टमेंट में अपनी-अपनी टीमों के लिए अहम योगदान दिया है. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 17, 2026, 01:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विकेट चटकाने में उस्ताद थे ये 5 विकेटकीपर, दुनियाभर में गाडे़ अपनी महानता के झंडे

Unique Cricket Record: इंटरनेशनल क्रिकेट में पांच ऐसे महान विकेटकीपर रहे हैं, जिन्होंने बल्लेबाजी, विकेटकीपिंग के अलावा गेंदबाजी में भी अपना टैलेंट दिखाया है. टॉप-5 दिग्गजों की इस एलिट लिस्ट में भारत के दो क्रिकेटर भी शामिल हैं. आज हम आपको बताएंगे उन टॉप-5 ऑलराउंड क्रिकेटर्स के बारे में जिन्होंने विकेटकीपिंग, बैटिंग और बॉलिंग तीनों डिपार्टमेंट में अपनी-अपनी टीमों के लिए अहम योगदान दिया है. आइए एक नजर डालते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में किस विकेटकीपर ने गेंदबाज बनकर सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं.

1. राहुल द्रविड़

राहुल द्रविड़ ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में टीम इंडिया के लिए बल्लेबाज, विकेटकीपर और गेंदबाज तीनों ही रोल निभाए हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि राहुल द्रविड़ ने एक गेंदबाज के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए हैं. राहुल द्रविड़ ने टेस्ट में 1 और वनडे में 4 विकेट हासिल किए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

2. महेंद्र सिंह धोनी

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है. विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने अपने इंटरनेशनल करियर में एक विकेट हासिल किया है.

3. मार्क बाउचर

मार्क बाउचर दक्षिण अफ्रीका ही नहीं बल्कि दुनिया के महान विकेटकीपर्स में शुमार रहे हैं. मार्क बाउचर ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में एक विकेट चटकाया था. मार्क बाउचर का यह एकमात्र विकेट टेस्ट फॉर्मेट में आया था.

4. एबी डिविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका)

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के नाम गेंदबाज के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में 9 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है. एबी डिविलियर्स ने टेस्ट में 2 और वनडे में 7 विकेट लिए हैं. एबी डिविलियर्स ने दक्षिण अफ्रीका के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 20014 रन बनाने के अलावा विकेट के पीछे 232 शिकार भी किए हैं. एबी डिविलियर्स ने दक्षिण अफ्रीका के लिए वनडे इंटरनेशनल में 9577 रन, टी20 इंटरनेशनल में 1672 रन और टेस्ट क्रिकेट में 8765 रन बनाए हैं. एबी डिविलियर्स ने दक्षिण अफ्रीका के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 47 शतक ठोके हैं.

5. ब्रेंडन मैक्कुलम (न्यूजीलैंड)

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेंडन मैक्कुलम के नाम गेंदबाज के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है. ब्रेंडन मैक्कुलम ने टेस्ट में 1 विकेट लिया है. ब्रेंडन मैक्कुलम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 14676 रन बनाने के अलावा विकेट के पीछे 453 शिकार भी किए हैं. ब्रेंडन मैक्कुलम ने न्यूजीलैंड के लिए वनडे इंटरनेशनल में 6083 रन, टी20 इंटरनेशनल में 2140 रन और टेस्ट क्रिकेट में 6453 रन बनाए हैं. ब्रेंडन मैक्कुलम ने न्यूजीलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 19 शतक ठोके हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

'किसी के दबाव में नहीं है देश...',मोहन भागवत ने इशारों-इशारों में दी ट्रंप को नसीहत
Mohan Bhagwat
'किसी के दबाव में नहीं है देश...',मोहन भागवत ने इशारों-इशारों में दी ट्रंप को नसीहत
भाजपा नेता ने ‘मातोश्री’ भेज दी ₹255 की रसमलाई, ठाकरे ब्रदर्स की हार पर कसा तंज
Thackeray Brothers
भाजपा नेता ने ‘मातोश्री’ भेज दी ₹255 की रसमलाई, ठाकरे ब्रदर्स की हार पर कसा तंज
MP में असम के छात्र की पिटाई का मामला... पुलिस ने खारिज किए नस्लभेद के दावे
Assam Student clashes
MP में असम के छात्र की पिटाई का मामला... पुलिस ने खारिज किए नस्लभेद के दावे
हाफिज सईद की मुंहबोली बहन, कौन है आसिया अंद्राबी जिसे 2 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा
Asiya Andrabi
हाफिज सईद की मुंहबोली बहन, कौन है आसिया अंद्राबी जिसे 2 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा
BMC चुनाव में BJP ने किया चारों खाने चित, मुंबई के कई हिस्सों में नजर आए ये पोस्टर
BMC Election Result 2026
BMC चुनाव में BJP ने किया चारों खाने चित, मुंबई के कई हिस्सों में नजर आए ये पोस्टर
'ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है...' BMC की हार पर आई ठाकरे ब्रदर्स की प्रतिक्रिया
Maharashtra Elections 2026
'ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है...' BMC की हार पर आई ठाकरे ब्रदर्स की प्रतिक्रिया
मुस्लिम वोटर्स का कांग्रेस से मोहभंग? मालेगांव में AIMIM और ISLAM ने उड़ाई कांग्रेस
Malegaon Municipal Election Results
मुस्लिम वोटर्स का कांग्रेस से मोहभंग? मालेगांव में AIMIM और ISLAM ने उड़ाई कांग्रेस
सलमान खान की फिल्म में क्या है विदेश मंत्रालय का रोल?गलवान पर रणधीर जायसवाल की सफाई
Battle Of Galwan
सलमान खान की फिल्म में क्या है विदेश मंत्रालय का रोल?गलवान पर रणधीर जायसवाल की सफाई
BMC Election: 'जिन्होंने मेरा घर गिराया, जनता ने...' उद्धव की हार पर बोलीं कंगना
BMC Election
BMC Election: 'जिन्होंने मेरा घर गिराया, जनता ने...' उद्धव की हार पर बोलीं कंगना
जिसे मुस्लिम पार्टी कहा गया उसी का खेला; महाराष्ट्र में AIMIM की जीत का हिंदू फैक्टर
AIMIM
जिसे मुस्लिम पार्टी कहा गया उसी का खेला; महाराष्ट्र में AIMIM की जीत का हिंदू फैक्टर