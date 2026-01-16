Advertisement
trendingNow13075907
Hindi Newsक्रिकेटअसंभव: सचिन के 100 शतकों से भी ज्यादा कठिन है इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना

असंभव: सचिन के 100 शतकों से भी ज्यादा कठिन है इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना

क्रिकेट की दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा है, जिसे तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. श्रीलंका के दिग्गज ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन (Muttiah Muralitharan) ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 1347 विकेट झटके हैं. इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ पाना किसी भी गेंदबाज के लिए नामुमकिन जैसा ही है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 16, 2026, 06:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

असंभव: सचिन के 100 शतकों से भी ज्यादा कठिन है इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना

क्रिकेट की दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा है, जिसे तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. श्रीलंका के दिग्गज ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन (Muttiah Muralitharan) ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 1347 विकेट झटके हैं. इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ पाना किसी भी गेंदबाज के लिए नामुमकिन जैसा ही है. मुथैया मुरलीधरन ने अपने करियर में 133 टेस्ट, 350 वनडे और 12 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और इन सभी में उन्होंने कुल मिलाकर 1347 विकेट हासिल किए हैं. वह क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.

कोई भी नहीं तोड़ पाएगा ये महारिकॉर्ड!

मुथैया मुरलीधरन (Muttiah Muralitharan) इंटरनेशनल क्रिकेट में 1347 विकेट के महारिकॉर्ड तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले और इकलौते गेंदबाज हैं. मुथैया मुरलीधरन के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के पास भी पहुंचना किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं है. मुथैया मुरलीधरन टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. इस धुरंधर ने टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट और वनडे क्रिकेट में 534 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में मुथैया मुरलीधरन ने 13 विकेट हासिल किए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये तो नामुमकिन जैसा ही है

1347 इंटरनेशनल विकेट के वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब भी पहुंचने के लिए मौजूदा समय के किसी भी गेंदबाज को नियमित रूप से 10 से 15 साल तक क्रिकेट खेलना पड़ेगा. आज के दौर में जब बल्लेबाजों का दबदबा ज्यादा है, ऐसे में किसी गेंदबाज के लिए मुथैया मुरलीधरन के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. मुथैया मुरलीधरन पर दो बार चकिंग का आरोप भी लगाया गया, लेकिन बाद में उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था.

गेंदबाजी एक्शन की जांच कराई

मुथैया मुरलीधरन ने साल 1996 वर्ल्ड कप से पहले अपने गेंदबाजी एक्शन की जांच कराई थी, जिसमें उन्हें क्लीन चिट मिली. मुरलीधरन के बॉलिंग एक्शन को आईसीसी ने हरी झंडी दे दी. साल 2004 में मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने फिर मुरलीधरन के एक्शन पर सवाल खड़े किए. 2006 में भी मुरलीधरन ने बायोमेकेनिकल टेस्टिंग कराई और एक बार फिर उनका एक्शन वैध पाया गया.

इंटरनेशनल करियर 2011 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो गया

मुथैया मुरलीधरन का इंटरनेशनल करियर 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत से हार के बाद खत्म हो गया था. यह उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच भी था. मुथैया मुरलीधरन के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट ऑस्ट्रेलिया के महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न ने झटके थे. शेन वॉर्न ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 1001 विकेट हासिल किए थे.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Muttiah Muralitharan

Trending news

भैरव बटालियन और IBG की तैनाती, क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध करीब है? जंग हुई तो PAK...
DNA
भैरव बटालियन और IBG की तैनाती, क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध करीब है? जंग हुई तो PAK...
घाटी में फिर घुसे 2 पाकिस्तानी ड्रोंस, हफ्तेभर में यह दूसरी घटना; अलर्ट हुए सैनिक
Pakistani drones
घाटी में फिर घुसे 2 पाकिस्तानी ड्रोंस, हफ्तेभर में यह दूसरी घटना; अलर्ट हुए सैनिक
लद्दाख में बौद्ध युवती का अपहरण, गुस्साए लोगों ने की 'योगी कानून' लागू करने की मांग
Ladakh News in Hindi
लद्दाख में बौद्ध युवती का अपहरण, गुस्साए लोगों ने की 'योगी कानून' लागू करने की मांग
आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर चला मुर्गा लड़ाई खेल, शख्स ने जीते 1.53 करोड़ रुपये
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर चला मुर्गा लड़ाई खेल, शख्स ने जीते 1.53 करोड़ रुपये
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
digital arrest
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
weather update
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
Indian Coast Guard
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
West Bengal
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
Asaduddin Owaisi news
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
BMC Exit Poll
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?