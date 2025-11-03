Advertisement
trendingNow12986567
Hindi Newsक्रिकेट

विमेंस वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट, आज तक नहीं टूटा 43 साल पहले बना ये महारिकॉर्ड

Most wickets in Single Women's ODI WC edition: वनडे विश्व कप 2025 में टीम इंडिया की जीत के चर्चे हर तरफ हैं. भारतीय शेरनियों ने कमाल का प्रदर्शन किया और 52 साल बाद पहला खिताब जीतने में सफल रहीं. इस सीजन वैसे तो रिकॉर्ड की बारिश हुई, लेकिन 43 साल पुराना एक कीर्तिमान हिला भी नहीं. दीप्ति शर्मा उसके पास जरूर पहुंचीं, लेकिन उसे ध्वस्त नहीं कर सकीं.

Edited By:  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 03, 2025, 02:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Most wickets in Single Women's ODI WC editio
Most wickets in Single Women's ODI WC editio

Most wickets in Single Women's ODI WC edition: महिला वनडे विश्व कप 2025 में टीम इंडिया चैंपियन रही. 52 साल के इतिहास में भारत ने पहली बार कब्जा किया. ये तीसरा मौका था जब टीम इंडिया फाइनल खेल रही थी. पिछले 2 बार भारत को निराशा हाथ लगी थी, लेकिन इस बार भारत की बेटियों ने कमाल कर दिखाया. फाइनल में उसने साउथ अफ्रीका को 52 रनों के बड़े अंतर से हराया. इस बार कुल 8 टीमों ने खिताब के लिए दम लगाया था. पूरे सीजन कई रिकॉर्ड बने और टूटे, लेकिन एक रिकॉर्ड जस का तस खड़ा रहा, जो 43 साल पुराना है. इस रिकॉर्ड के करीब भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा पहुंची तो जरूर, लेकिन वो उसे तोड़ नहीं सकीं.

यहां जिस रिकॉर्ड की बात हो रही है वो कुछ और नहीं बल्कि विमेंस वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने का कीर्तिमान है. यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की पूर्व गेंदबाज लिन फुलस्टन के नाम है, जिन्होंने 1982 के विश्व कप में कुल 23 विकेट निकाले थे. उसी सीजन न्यूजीलैंड के लिए जैकी लॉर्ड ने 22 विकेट लिए थे. इस बार भारत की दीप्ति शर्मा ने 22 विकेट लेकर जैकी लॉर्ड की बराबरी कर तो कर ली, लेकिन वो लिन फुलस्टन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकीं.

3 कदम दूर रह गईं दीप्ति शर्मा

अगर दीप्ति 3 विकेट और ले लेतीं तो इस लिस्ट में नंबर एक पर आ जातीं. यही वजह है कि यह रिकॉर्ड 43 साल बाद भी अमर है. फाइनल में दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए. पूरे इस बार की टॉप विकेट टेकर हैं. बल्ले से भी योगदान दिया, लिहाजा उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया.

Add Zee News as a Preferred Source

महिला एकदिवसीय विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक विकेट 

23 - लिन फुलस्टन (ऑस्ट्रेलिया) 1982
22 - जैकी लॉर्ड (न्यूज़ीलैंड) 1982
22 - दीप्ति शर्मा (भारत) 2025
21 - सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड) 2022
20 - शुभांगी कुलकर्णी (भारत) 1982
20 - नीतू डेविड (भारत) 2005

ये भी पढ़ें: AUS vs IND 4th T20I: ऑस्ट्रेलिया टीम में बड़ा बदलाव, न चोट, न दूसरी परेशानी, फिर अचानक क्यों बाहर हो गए ट्रेविस हेड?

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

Cricket records

Trending news

महबूबा मुफ्ती की अदालत से अपील, अंडरट्रायल कैदियों को जम्‍मू-कश्मीर वापस लाया जाए
Mehbooba Mufti
महबूबा मुफ्ती की अदालत से अपील, अंडरट्रायल कैदियों को जम्‍मू-कश्मीर वापस लाया जाए
ये गर्व नहीं शर्म का विषय... दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में सब के सब भारत के
air pollution
ये गर्व नहीं शर्म का विषय... दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में सब के सब भारत के
सुरक्षा बलों का 'SADO' अभियान: कश्मीर के जंगलों में दो पुराने आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त
hideouts
सुरक्षा बलों का 'SADO' अभियान: कश्मीर के जंगलों में दो पुराने आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त
जिहाद गया तेल लेने ! ऑपरेशन सिंदूर के डर से आका छिपे तो भड़के हाफिज सईद के गुर्गे
Operation Sindoor News
जिहाद गया तेल लेने ! ऑपरेशन सिंदूर के डर से आका छिपे तो भड़के हाफिज सईद के गुर्गे
'आतंकवाद को खत्म करने के लिए 360 डिग्री...,' श्रीनगर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
Jammu-kashmir
'आतंकवाद को खत्म करने के लिए 360 डिग्री...,' श्रीनगर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस
Jagannath Sarkar
'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस
शीशे में फंसी थी वो, जब गांववालों से लेकर जज साहब तक एक चिड़िया को बचाने दौड़े
Kerala News
शीशे में फंसी थी वो, जब गांववालों से लेकर जज साहब तक एक चिड़िया को बचाने दौड़े
महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर, OPD बंद! फलटण केस पर इंसाफ की मांग
Maharashtra
महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर, OPD बंद! फलटण केस पर इंसाफ की मांग
बस से टकराया बजरी से भरा ट्रक, ड्राइवर समेत 20 की मौत, कटकर इधर-उधर बिखरे हाथ-पैर
Telangana NEWS
बस से टकराया बजरी से भरा ट्रक, ड्राइवर समेत 20 की मौत, कटकर इधर-उधर बिखरे हाथ-पैर
दिल्ली दंगा: 'सारी गड़बड़ी सबूत गढ़ने से हुई...' सिब्बल के बाद खुर्शीद ने रखी दलील
2020 Delhi riots
दिल्ली दंगा: 'सारी गड़बड़ी सबूत गढ़ने से हुई...' सिब्बल के बाद खुर्शीद ने रखी दलील