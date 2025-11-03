विमेंस वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट, आज तक नहीं टूटा 43 साल पहले बना ये महारिकॉर्ड

Most wickets in Single Women's ODI WC edition: वनडे विश्व कप 2025 में टीम इंडिया की जीत के चर्चे हर तरफ हैं. भारतीय शेरनियों ने कमाल का प्रदर्शन किया और 52 साल बाद पहला खिताब जीतने में सफल रहीं. इस सीजन वैसे तो रिकॉर्ड की बारिश हुई, लेकिन 43 साल पुराना एक कीर्तिमान हिला भी नहीं. दीप्ति शर्मा उसके पास जरूर पहुंचीं, लेकिन उसे ध्वस्त नहीं कर सकीं.
Most wickets in Single Women's ODI WC edition: महिला वनडे विश्व कप 2025 में टीम इंडिया चैंपियन रही. 52 साल के इतिहास में भारत ने पहली बार कब्जा किया. ये तीसरा मौका था जब टीम इंडिया फाइनल खेल रही थी. पिछले 2 बार भारत को निराशा हाथ लगी थी, लेकिन इस बार भारत की बेटियों ने कमाल कर दिखाया. फाइनल में उसने साउथ अफ्रीका को 52 रनों के बड़े अंतर से हराया. इस बार कुल 8 टीमों ने खिताब के लिए दम लगाया था. पूरे सीजन कई रिकॉर्ड बने और टूटे, लेकिन एक रिकॉर्ड जस का तस खड़ा रहा, जो 43 साल पुराना है. इस रिकॉर्ड के करीब भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा पहुंची तो जरूर, लेकिन वो उसे तोड़ नहीं सकीं.
यहां जिस रिकॉर्ड की बात हो रही है वो कुछ और नहीं बल्कि विमेंस वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने का कीर्तिमान है. यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की पूर्व गेंदबाज लिन फुलस्टन के नाम है, जिन्होंने 1982 के विश्व कप में कुल 23 विकेट निकाले थे. उसी सीजन न्यूजीलैंड के लिए जैकी लॉर्ड ने 22 विकेट लिए थे. इस बार भारत की दीप्ति शर्मा ने 22 विकेट लेकर जैकी लॉर्ड की बराबरी कर तो कर ली, लेकिन वो लिन फुलस्टन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकीं.
अगर दीप्ति 3 विकेट और ले लेतीं तो इस लिस्ट में नंबर एक पर आ जातीं. यही वजह है कि यह रिकॉर्ड 43 साल बाद भी अमर है. फाइनल में दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए. पूरे इस बार की टॉप विकेट टेकर हैं. बल्ले से भी योगदान दिया, लिहाजा उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया.
23 - लिन फुलस्टन (ऑस्ट्रेलिया) 1982
22 - जैकी लॉर्ड (न्यूज़ीलैंड) 1982
22 - दीप्ति शर्मा (भारत) 2025
21 - सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड) 2022
20 - शुभांगी कुलकर्णी (भारत) 1982
20 - नीतू डेविड (भारत) 2005
