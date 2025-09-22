राशिद, हसरंगा और कौन? Asia Cup 2025 में 3 गेंदबाजों ने तोड़ा भुवनेश्वर का रिकॉर्ड, फाइनल तक किसके सिर पर सजेगा नंबर-1 का ताज?

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 फैंस के लिए पैसा वसूल साबित होता नजर आ रहा है. एक तरफ धुआंधार बल्लेबाजी से रिकॉर्ड बन रहे हैं तो दूसरी तरफ गेंदबाज भी पीछे नहीं हैं. टी20 एशिया कप में भुवनेश्वर का एक रिकॉर्ड तीन गेंदबाज तोड़ चुके हैं, लेकिन अब फाइनल तक दो गेंदबाजों के बीच टक्कर देखने को मिल ही है. दो गेंदबाज अफगानिस्तान के राशिद खान और श्रीलंका के दिग्गज वानिंदु हसरंगा हैं. इस लिस्ट में एक भारतीय गेंदबाज भी है जिसने अपनी गेंदबाजी से विरोधी टीमों में दहशत फैला दी है.

भुवनेश्वर के नाम था रिकॉर्ड

हम जिस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं वो टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का है. ये रिकॉर्ड एशिया कप 2025 के शूरू होने से पहले भुवनेश्वर कुमार के नाम था. उन्होंने इस फॉर्मेट के एशिया कप में 6 मैच में 13 विकेट झटके थे. लेकिन अब 4 गेंदबाज इस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर चुके हैं. हसरंगा और राशिद खान के अलावा टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी हैं जिन्होंने इस फॉर्मेट के एशिया कप में 14 विकेट हासिल कर लिए हैं.

राशिद खान का पीछे होना तय

राशिद खान का पीछे होना तय है क्योंकि अफगानिस्तान की टीम सुपर-4 के लिए क्वालीफाई करने में कामयाब नहीं हो सकी थी. उन्होंने इस फॉर्मेट के एशिया कप में कुल 11 मैच में 14 विकेट झटके हैं. अब रेस दो गेंदबाजों के बीच है जो हार्दिक और हसरंगा हैं. हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में 1 विकेट अपने नाम किया और हसंरगा की बराबरी कर ली. अब हसरंगा पाकिस्तान के खिलाफ अगर एक विकेट भी लेते हैं तो टॉप पर पहुंच जाएंगे.

हार्दिक पर रहेंगी नजरें

हार्दिक पांड्या ने एशिया कप 2025 में 4 मुकाबले खेले हैं जिसमें 3 विकेट हासिल किए हैं. भारतीय टीम अपना अगला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ 24 सितंबर को खेलने उतरेगी. इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या पर सभी की नजरें होंगी. एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा. देखना दिलचस्प होगा कि इस रिकॉर्ड का ताज किस गेंदबाज पर सजता है.