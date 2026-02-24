T20 World Cup 2026 के 5 सबसे बड़े 'शिकारी', इन बॉलर्स के आगे बेबस हुए बल्लेबाज, देखें पूरी लिस्ट

Most Wickets in T20 World Cup 2026: टी20 क्रिकेट बल्लेबाजों का गेम माना जाता है, जिसमें खिलाड़ी पहली बॉल से चौके-छक्के लगाने की फिराक में रहते हैं. इस फॉर्मेट में गेंदबाजों की खूब पिटाई होती है, लेकिन टी20 विश्व कप 2026 में 5 बॉलर ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी जादुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों को बेबस करके रखा है. ये वही गेंदबाज हैं, जो लगभग हर मैच में आते हैं और विकेट निकालकर ले जाते हैं. इस सीजन सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्टार गेंदबाजों की लिस्ट में भारतीय बॉलर वरुण चक्रवर्ती का नाम भी है, लेकिन वो नंबर एक पर नहीं हैं.

टी20 विश्व कप 2026 में जिस बॉलर ने सबसे ज्यादा विकेट निकाले हैं, उसकी टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हो चुकी है. पहले चार मुकाबलों में बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटा था और सबका दिल जीत लिया था. ये कोई और नहीं बल्कि अमेरिका टीम के तेज गेंदबाज शैडली वैन शल्कविक हैं, जो ग्रुप स्टेज के मैच खत्म होने के बाद भी नंबर 1 पर काबिज हैं. उन्होंने 4 मैचों में कुल 13 विकेट निकाले. ये वही गेंदबाज हैं, जिन्होंने इस एडिशन में भारत और पाकिस्तान के खिलाफ 4-4 विकेट लेने का कमाल किया था.

वरुण चक्रवर्ती नंबर 4 पर काबिज

शैडली वैन शल्कविक के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने का कमाल ज़िम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुज़ारबानी ने किया है, जिन्होंने अब तक सिर्फ 4 मैच खेले और 11 विकेट चटका दिए हैं. इस लिस्ट में इंडियन स्पिनर वरुण चक्रवर्ती नंबर 4 पर हैं, जिन्होंने 5 मैचों में 10 विकेट लिए हैं. नीचे देखिए टॉप 5 बॉलर्स की लिस्ट...

T20 विश्व कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

1. शैडली वैन शल्कविक (यूएसए)- 13 विकेट, 4 मैच

2. ब्लेसिंग मुज़ारबानी (ज़िम्बाब्वे)- 11 विकेट, 4 मैच

3. मार्को जानसेन (दक्षिण अफ्रीका)- 11 विकेट, 4 मैच

4. वरुण चक्रवर्ती (भारत)- 10 विकेट, 5 मैच

5. गुडाकेश मोती (वेस्टइंडीज)- 10 विकेट, 5 मैच

