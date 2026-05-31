17 विकेट... IPL में भुवनेश्वर कुमार ने रचा इतिहास, मोहम्मद शमी के इस प्रचंड रिकॉर्ड की कर ली बराबरी

RCB vs GT, IPL 2026 Final: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच IPL 2026 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के गेंदबाजों के इस मैच में गुजरात टाइटंस (GT) की टीम को 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन ही बनाने दिए. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने इस मैच में 2 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है.
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RCB vs GT, IPL 2026 Final: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच IPL 2026 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के गेंदबाजों के इस मैच में गुजरात टाइटंस (GT) की टीम को 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन ही बनाने दिए. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने इस मैच में 2 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है. भुवनेश्वर कुमार ने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ फाइनल मैच के दौरान 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट झटके हैं.
भुवनेश्वर कुमार ने IPL के इतिहास में अपने हमवतन तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के एक प्रचंड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. भुवनेश्वर कुमार एक ही IPL सीजन में पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले संयुक्त रूप से भारत के पहले गेंदबाज बन गए हैं. भुवनेश्वर कुमार ने IPL 2026 सीजन में पावरप्ले में 17 विकेट चटकाए हैं. वहीं, मोहम्मद शमी ने IPL 2023 सीजन में पावरप्ले में 17 विकेट हासिल किए थे. भुवनेश्वर कुमार ने मोहम्मद शमी की बराबरी कर अपना नाम रिकॉर्ड-बुक में दर्ज करा लिया है.
भुवनेश्वर ने गुजरात टाइटंस (GT) की पारी के चौथे ओवर की चौथी गेंद पर IPL 2026 का अपना 17वां पावरप्ले विकेट हासिल किया था. भुवनेश्वर कुमार ने इस दौरान साई सुदर्शन का विकेट लिया था. भुवनेश्वर कुमार ने साई सुदर्शन को विकेट के पीछे जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया. IPL के किसी एक सीजन के पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा के नाम है. कैगिसो रबाडा ने IPL 2026 के मौजूदा सीजन के पावरप्ले में 19 बल्लेबाजों को आउट किया है.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के गेंदबाजों के इस मैच में गुजरात टाइटंस (GT) की टीम को 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन ही बनाने दिए. पूरे टूर्नामेंट में विपक्षी टीमों के लिए सिरदर्द साबित हुई गुजरात टाइटंस (GT) की साई सुदर्शन और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी इस मैच में नहीं चली. साई सुदर्शन 12 गेंदों पर 12 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार का शिकार बने, जबकि शुभमन गिल 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर जोश हेजलवुड का शिकार हुए. सुदर्शन और गिल पर पूरे टूर्नामेंट में निर्भर रही जीटी की बल्लेबाजी इस अहम मैच में दोनों की असफलता के बाद पूरी तरह साधारण नजर आई. जीटी ने लगातार विकेट गंवाए.
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