नए इतिहास की इबारत लिखने जा रहे मिचेल स्टार्क, तोड़ देंगे वसीम अकरम का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क एक नए इतिहास की इबारत लिखने जा रहे हैं. मिचेल स्टार्क टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के करीब हैं. इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिस्बेन में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में मिचेल स्टार्क 3 विकेट लेते ही एक महान वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 24, 2025, 02:18 PM IST
नए इतिहास की इबारत लिखने जा रहे मिचेल स्टार्क

मिचेल स्टार्क अगर इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिस्बेन में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के दौरान 3 विकेट लेते हैं, तो वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के टॉप लेफ्ट आर्म पेसर बन जाएंगे. मिचेल स्टार्क इस उपलब्धि को हासिल करते ही पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम को भी पीछे छोड़ देंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे. बतौर लेफ्ट आर्म पेसर दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड फिलहाल वसीम अकरम के नाम पर दर्ज है.

मिचेल स्टार्क तोड़ देंगे वसीम अकरम का वर्ल्ड रिकॉर्ड

वसीम अकरम ने पाकिस्तान के लिए 104 टेस्ट मैचों की 181 पारियों में 414 विकेट हासिल किए थे. वसीम अकरम ने इस दौरान 25 बार पारी में 5 विकेट हॉल अपने नाम दर्ज किए हैं. टेस्ट मैचों में वसीम अकरम का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 110 रन देकर 11 विकेट है. वसीम अकरम ने एक टेस्ट मैच में 10 या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा 5 बार किया है. मिचेल स्टार्क की बात करें तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी तक 101 टेस्ट मैचों की 194 पारियों में 412 विकेट हासिल कर चुके हैं. मिचेल स्टार्क ने इस दौरान 17 बार पारी में 5 विकेट हॉल अपने नाम दर्ज किए हैं. टेस्ट मैचों में मिचेल स्टार्क का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 94 रन देकर 11 विकेट है. मिचेल स्टार्क ने एक टेस्ट मैच में 10 या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा 3 बार किया है. मिचेल स्टार्क सिर्फ तीन विकेट लेते ही वसीम अकरम का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के टॉप लेफ्ट आर्म पेसर

1. वसीम अकरम (पाकिस्तान) - 414 विकेट

2. मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया) - 412 विकेट

3. चामिंडा वास (श्रीलंका) - 355 विकेट

4. ट्रेंट बोल्ट (न्यूजीलैंड) - 317 विकेट

5. मिचेल जॉनसन (ऑस्ट्रेलिया) - 313 विकेट

6. जहीर खान (भारत) - 311 विकेट

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

Mitchell Starc

