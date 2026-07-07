फुटबॉल की दुनिया पर भी चढ़ा माही का जादू...बर्थडे पर FIFA ने शेयर की स्पेशल पोस्ट, लिखा 'थाला फॉर अ रीजन'

MS Dhoni 45th Birthday Celebrations FIFA: भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं. क्रिकेट जगत के साथ-साथ अब फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था FIFA भी धोनी के 'नंबर 7' के रंग में रंग गई है. FIFA World Cup 2026 के दौरान FIFA ने माही के जन्मदिन को बेहद अनोखे अंदाज में सेलिब्रेट किया है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है.
दरअसल, FIFA ने धोनी के बर्थडे पर एक बेहद खास पोस्ट शेयर किया है. FIFA की तरफ से की गई पोस्ट में जो तस्वीर है, उसमें दुनिया के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे और एर्लिंग हालैंड नजर आ रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों ही स्टार खिलाड़ियों ने FIFA World Cup 2026 में अब तक 7-7 गोल किए हैं और वे गोल्डन बूट की दौड़ में बराबरी पर हैं. इसी 'नंबर 7' का कनेक्शन जोड़ते हुए FIFA ने कैप्शन में लिखा, '7 गोल.. थाला फॉर अ रीजन. हैप्पी थाला डे.' यह पोस्ट धोनी की मशहूर 'नंबर 7' जर्सी और फैंस के बीच उनके फेमस निकनेम 'थाला' की तरफ एक शानदार इशारा था.
दरअसल, एमएस धोनी का जन्म साल के 7वें महीने (जुलाई) की 7 तारीख को हुआ था और उन्होंने साल 2007 में ही भारत को पहला टी20 वर्ल्ड कप जिताया था. नंबर 7 उनके लिए बेहद लकी रहा है. उन्होंने पूरे करियर में नंबर 7 की जर्सी पहनी. इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद भी धोनी IPL में अभी तक नजर आ रहे हैं.
एमएस धोनी दुनिया के एकमात्र ऐसे कप्तान हैं, जिन्होंने ICC के तीनों सीमित ओवरों के खिताब अपने नाम किए हैं. उन्होंने अपनी कप्तानी में भारत को टी20 विश्व कप 2007, वनडे विश्व कप 2011 और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जिताई है. पूरे करियर में 538 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले धोनी के नाम 17,266 रन हैं. स्टंप के पीछे उन्होंने 829 शिकार किए हैं, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है.
एमएस धोनी ने साल 2004 में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी. 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने से पहले उन्होंने भारतीय क्रिकेट का इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिया. संन्यास के बाद भी धोनी का जलवा कम नहीं हुआ है. वह IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे हैं और अपनी कप्तानी में टीम को 5 बार चैंपियन बना चुके हैं. फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि उन्होंने अभी IPL से संन्यास नहीं लिया है और वह अगले साल भी मैदान पर चौके-छक्के लगाते नजर आ सकते हैं.