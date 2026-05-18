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Hindi Newsक्रिकेटधोनी के IPL में वो 7 अमर रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना रोहित-कोहली के बस की बात नहीं! लिस्ट देख दुनिया रह गई दंग

धोनी के IPL में वो 7 'अमर' रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना रोहित-कोहली के बस की बात नहीं! लिस्ट देख दुनिया रह गई दंग

MS Dhoni Unbreakable Records: आईपीएल 2026 में चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में आज एमएस धोनी का आखिरी मैच हो सकता है. जानिए 'थाला' के आईपीएल में उन 7 ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के बारे में जिन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 18, 2026, 12:30 PM IST
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महेंद्र सिंह धोनी के 7 अटूट रिकॉर्ड
महेंद्र सिंह धोनी के 7 अटूट रिकॉर्ड

IPL MS Dhoni Unique Records: चेन्नई का एमए चिदंबरम स्टेडियम आज पीले समंदर में बदलने के लिए तैयार है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से है. हालांकि चेपॉक का हर मैच खास होता है, लेकिन यह मुकाबला एक ऐसे भावनात्मक बोझ के साथ आया है जो पहले कभी नहीं था. यह आईपीएल 2026 के लीग चरण में चेन्नई सुपरकिंग्स का आखिरी घरेलू मैच है. इसके अलावा यह अटकलें तेज हैं कि आज पीली जर्सी में टीम के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आखिरी बार नजर आ सकते हैं. वह इस मैच में खेलकर संन्यास ले सकते हैं.

5 बार आईपीएल जीतने वाले धोनी ने 2021 में कहा था कि वह चेन्नई में अपना आखिरी टी20 मैच खेलना चाह रहे हैं. 44 साल के इस खिलाड़ी ने आईपीएल 2026 में चोट के कारण एक भी मैच नहीं खेला है. यह सीजन में चेन्नई का अपने होमग्राउंड पर आखिरी मैच है. ऐसे में अगर वह अगले सीजन के लिए तैयार नहीं होते तो अपने वादे के अनुसार चेन्नई में करियर को समाप्त कर सकते हैं. आज का दिन धोनी और चेन्नई सुपरकिंग्स  के फैंस के लिए भावुक दिन है. 

हम आपको यहां 'थाला' धोनी के 7 अटूट रिकॉर्ड के बारे में बता रहे हैं, जिसे रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बड़े-बड़े दिग्गज भी नहीं तोड़ पाएंगे.

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1. कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा मैच

धोनी के पास आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक मैचों में टीम का नेतृत्व करने का रिकॉर्ड है. चेन्नई सुपर किंग्स और राइजिंग पुणे सुपरजाएंट्स दोनों की कप्तानी करते हुए धोनी 235 बार टॉस के लिए मैदान पर उतरे हैं.उनकी तुलना में रोहित शर्मा 158 मैचों (87 जीत, 67 हार) के साथ काफी पीछे हैं.

 

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2. कप्तानी में जीत का शतक

धोनी का नेतृत्व केवल लंबे समय तक टिकने के बारे में नहीं है; यह अद्वितीय सफलता के बारे में भी है. वह 100 जीत का आंकड़ा पार करने वाले इकलौते कप्तान हैं. धोनी 136 जीत के साथ आराम से शीर्ष पर बैठे हैं. इस प्रभुत्व को समझने के लिए देखें तो रोहित शर्मा 87 जीत के साथ दूसरे स्थान पर हैं.

3. 20वें ओवर का बादशाह

"फिनिशर" का टैग धोनी के अंतिम ओवर के आंकड़ों से सबसे बेहतर परिभाषित होता है. जिन 112 पारियों में उन्होंने 20वें ओवर में बल्लेबाजी की, उनमें उन्होंने चौंकाने वाले 844 रन बनाए हैं. रवींद्र जडेजा 85 पारियों में 431 रनों के साथ काफी पीछे दूसरे स्थान पर हैं.

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4. आखिरी 6 गेंदों पर सबसे ज्यादा छक्के

अंतिम छह गेंदों पर अपनी मर्जी से छक्के लगाना एक ऐसी कला है जिसमें धोनी ने महारत हासिल की है. 20वें ओवर में उनके 844 रनों में से उन्होंने 72 छक्के और 59 चौके जड़े हैं. यदि आप कीरोन पोलार्ड (33) और रवींद्र जडेजा (32) जैसे दिग्गजों के 20वें ओवर के छक्कों को मिला भी दें, तो भी उनका कुल योग (65) धोनी के व्यक्तिगत रिकॉर्ड से कम रह जाता है.

ये भी पढ़ें: आज आखिरी बार आईपीएल में खेलेंगे महेंद्र सिंह धोनी, चेपॉक में संन्यास का किया था वादा, अब आ गई वो घड़ी?

5. एक ही टीम के लिए 100 से ज्यादा जीत

एक ही टीम के साथ निरंतरता दुर्लभ है, लेकिन धोनी ने इसे आसान बना दिया. उनके पास एक टीम के लिए कप्तान के रूप में 100 से अधिक मैच जीतने का विश्व रिकॉर्ड है. उन्होंने 221 मैचों में चेन्नई सुपरकिंग्स का नेतृत्व किया और 131 जीत हासिल कीं.

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6. विकेटों के पीछे सबसे तेज दस्ताने

धोनी की बिजली जैसी फुर्ती ने विकेटकीपिंग को फिर से परिभाषित किया है. 278 मैचों में उन्होंने 205 शिकार किए हैं (158 कैच और 47 स्टंपिंग). उनकी स्टंपिंग की गति आज भी एक बेंचमार्क बनी हुई है जिसे आधुनिक कीपर आज भी हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं.

ये भी पढ़ें: सावधान! ऋषभ पंत के लिए खतरे की घंटी, कप्तानी की रेस से हुए बाहर, क्या LSG की हार ने बिगाड़ा सारा खेल?

7. बिना शतक के सबसे ज्यादा रन

उस प्रारूप में जहां शतकों का जश्न मनाया जाता है, धोनी का प्रभाव खेल को खत्म करने पर बना था. उनके पास आईपीएल में बिना शतक बनाए सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है. उन्होंने 278 मैचों में 38.30 की औसत और 137.45 की स्ट्राइक रेट से 5,439 रन जोड़े हैं.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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