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Hindi Newsक्रिकेटधोनी की छाया में चमकेंगे सैमसन...CSK के लिए खेलने को बेताब वर्ल्ड चैंपियन, जानें पूरा मामला

धोनी की छाया में चमकेंगे सैमसन...CSK के लिए खेलने को बेताब वर्ल्ड चैंपियन, जानें पूरा मामला

इंडियन प्रीमीयर लीग (IPL) को लेकर चारों तरफ चर्चा तेज हो गई है. सभी फैंस इसे लेकर काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं. इसी बीच संजू सैमसन ने भी महेंद्र सिंह धोनी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने की इच्छा जताई है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 16, 2026, 09:23 PM IST
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Image credit - BCCI
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संजू सैमसन ने कहा कि वह आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के साथ खेलते हुए एमएस धोनी के साथ समय बिताने के लिए बहुत उत्साहित हैं. पिछले सीजन की नीलामी में, पांच बार की चैंपियन सीएसके ने राजस्थान रॉयल्स (आरआर) से एक बड़े सौदे के तहत सैमसन को 18 करोड़ रुपये में खरीदा था.दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बाद, सैमसन अब तीसरी आईपीएल टीम के रूप में CSK की कप्तानी करते नजर आएंगे. उन्होंने बताया कि धोनी का हमेशा उनके ऊपर सकारात्मक असर रहा है और धोनी के खेल और दृष्टिकोण से सीखना उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव होगा. इसी बीच सैमसन धोनी के साथ खेलने को काफी बेताब नजर आ रहे हैं. 

धोनी के साथ खेलने को उत्सुक

संजू सैमसन ने कहा, “मैंने माही भाई से पहले भी कई बार बातचीत की है और उन्हें भारतीय टीम में खेलते देखा है, लेकिन यह पहली बार होगा जब हम दो महीने तक एक साथ रहेंगे, इसलिए बहुत उत्साहित हूँ. जब भी वो मुझे फोन करते हैं या मुझसे बात करते हैं, उनका हमेशा सकारात्मक असर होता है. दो महीने तक उनके साथ एक ही टीम में रहना निश्चित रूप से मेरे लिए लाभकारी होगा, और इसके बारे में सोचकर ही खुशी होती है. उनके खेल के नजरिए को करीब से देखना और उनसे सीखना मेरे लिए एक शानदार मौका है.”

T20 वर्ल्ड कप में धमाकेदार प्रदर्शन

टी20 विश्व कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करने के बाद, सैमसन अब आत्मविश्वास से भरे आईपीएल 2026 में उतरेंगे. उन्होंने टूर्नामेंट में पांच मैचों में कुल 321 रन बनाए और तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने. उनका औसत 80.25 और स्ट्राइक रेट 199.37 रहा, जिससे भारत को खिताब जीतने में मदद मिली.

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मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे संजू

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में खराब प्रदर्शन के बाद प्लेइंग इलेवन में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे संजू सैमसन ने सुपर 8 सीरीज में सलामी बल्लेबाज के रूप में वापसी करते ही खेल का रुख बदल दिया.उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ नाबाद 97 रन बनाए, इसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 89 रन बनाए और न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में भी 89 रन की शानदार पारी खेली. उनके लगातार शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला और साथ ही आईसीसी की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भी जगह मिली.

ये भी पढ़ें: IPL में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले टॉप 5 खिलाड़ी, पहला नाम सुनकर नहीं होगा भरोसा, स्टार खिलाड़ियों से सजी है लिस्ट

 

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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