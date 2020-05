'धोनी हमेशा मदद करते हैं लेकिन पूरा उपाय नहीं बताते,' जानिए ऋषभ पंत ने ऐसा क्यों कहा

नई दिल्ली: महेन्द्र सिंह धोनी (MS Dhoni) को अपना मददगार बताते हुए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने कहा कि वर्ल्ड कप विनर कैप्टन अपने तरीके से युवा खिलाड़ियों की मदद करते है लेकिन किसी समस्या का पूर्ण समाधान देने की जगह खुद हल ढूढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते है. पंत को धोनी का उत्तराधिकारी माना जा रहा था लेकिन सीमित ओवरों के प्रारूप में लोकेश राहुल ने उनकी जगह ले ली जिससे इस युवा खिलाड़ी को प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है.

पंत ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की अपनी टीम दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के साथ इंस्टाग्राम पर बातचीत में कहा, ‘वो (धोनी) मैदान के अंदर और बाहर मेरे मार्गदर्शक की तरह हैं. मैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए उनसे संपर्क कर सकता हूं लेकिन वह मुझे कभी भी पूर्ण समाधान नहीं देते है.’

"Mahi bhai is like a mentor to me, he helps me on and off the field."@RishabhPant17 discusses the special relationship he shares with @msdhoni and reveals which senior players have helped him develop as a cricketer.#YehHaiNayiDilli pic.twitter.com/XufZIFmGLe

— Delhi Capitals (Tweeting from Home) (@DelhiCapitals) May 2, 2020