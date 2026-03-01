गेंदबाजों सावधान... IPL 2026 से पहले धोनी-गायकवाड़ ने दिखाए तूफानी तेवर, CSK ने शेयर किया ट्रेनिंग का वीडियो

IPL 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और मौजूदा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ तूफानी तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं. महेंद्र सिंह धोनी, ऋतुराज गायकवाड़ और चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कई अन्य सदस्यों ने रविवार को चेन्नई में अपने पहले प्रैक्टिस सेशन के साथ आईपीएल 2026 के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी. 5 बार की चैंपियन टीम ने फ्रेंचाइजी के हाई-परफॉर्मेंस सेंटर में अपना कैंप शुरू किया, जिसमें कई भारतीय खिलाड़ी ड्यूटी पर रिपोर्ट कर रहे थे.

धोनी-गायकवाड़ ने दिखाए तूफानी तेवर

मौजूदा खिलाड़ियों में आयुष म्हात्रे, मुकेश चौधरी, राहुल चाहर, उर्विल पटेल, रामकृष्ण घोष और सरफराज खान शामिल थे. फ्रेंचाइजी ने सेशन के क्लिप शेयर किए, जिसमें धोनी और गायकवाड़ आस-पास के नेट्स में बल्लेबाजी करते दिख रहे हैं. नए साइन किए गए प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा भी टीम में शामिल हुए और ड्रिल में हिस्सा लिया. ट्रेनिंग फुटेज में, सरफराज धोनी के नेट सेशन को करीब से देखते हुए दिखे, जबकि गायकवाड़ लय में नजर आए.

CSK ने शेयर किया ट्रेनिंग का वीडियो

कैंप के मौजूदा फेज में भारतीय घरेलू खिलाड़ी शामिल हैं, जबकि नेशनल ड्यूटी पर मौजूद खिलाड़ी बाद में जुड़ेंगे. भारत के इंटरनेशनल खिलाड़ी संजू सैमसन और शिवम दुबे, जो अभी टी20 वर्ल्ड कप में शामिल हैं, उनके 7 मार्च को टूर्नामेंट खत्म होने के बाद टीम में शामिल होने की उम्मीद है. कर्नाटक के रणजी ट्रॉफी फाइनल कैंपेन से लौटे श्रेयस गोपाल भी बाद में रिपोर्ट करेंगे.

आईपीएल 2026 के लिए CSK तैयार

अभी के लिए, सेशन को असिस्टेंट कोच श्रीधरन श्रीराम और राजीव कुमार, साथ ही स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच ग्रेग किंग सुपरवाइज कर रहे हैं. विदेशी खिलाड़ी और विदेशी कोचिंग स्टाफ के सदस्य अभी जुड़ने बाकी हैं. इससे पहले रविवार को, फ्रेंचाइजी ने आने वाले कैश-रिच इवेंट के लिए अपनी जर्सी दिखाई. हालांकि, मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण इंटरनेशनल खिलाड़ियों के आने का टाइमलाइन अभी सुनिश्चित नहीं है. स्थिति अभी भी बदल रही है, इसलिए ट्रैवल शेड्यूल और आईपीएल 2026 के लिए फाइनल फिक्स्चर लिस्ट पर क्लैरिटी का इंतजार है. हालांकि, जारी टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा रहे इंटरनेशनल खिलाड़ी अपनी टीम के अपने-अपने कैंपेन खत्म होने पर कैंप में शामिल होंगे.