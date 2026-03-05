सचिन के बेटे की शादी में पहुंचे भारत के महान कप्तान, बीवी के साथ सफेद Outfit में बिखेर रहे जलवा

भारत के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ज्यादातर पब्लिक की चकाचौंध से दूरी ही बनाए रखते हैं.लेकिन, खास मौकों पर वह शिरकत करना नहीं भूलते हैं. ऐसे में एक बार फिर माही भारत के दिग्गज क्रिकेटर और उनके टीम मेट रहे सचिन तेंदुलकर की शादी में दिखाई दिए हैं. धोनी के अलावा और भी कई सारे खिलाड़ी अर्जुन तेंदुलकर की शादी में पहुंचकर शान बढ़ा रहे हैं. बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. उनकी शादी में क्रिकेट जगत की तमाम हस्तियां पहुंच रही हैं. क्रिकेटर से लेकर बॉलीवुड के भी स्टार मौजूद रहेंगे. सभी स्टाइलिश ट्रेडिशन लुक में नजर आ रहे हैं.खासकर महेंद्र सिंह धोनी और साक्षी धोनी की फोटो सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही है. आइए नजर डालते हैं सभी कपल्स के लुक पर.

एमएस धोनी और साक्षी धोनी

महेंद्र सिंह धोनी और साक्षी ने बेज और क्रीम रंग के आउटफिट पहनकर एक-दूसरे के साथ ट्विनिंग की. दोनों के कपड़ों पर रंग-बिरंगी डिटेलिंग की गई थी. साक्षी की अनारकली की वी-नेकलाइन और स्कर्ट के निचले हिस्से पर रंगीन फ्लोरल बेल का डिजाइन बनाया गया था. वहीं उनके दुपट्टे के बॉर्डर पर भी वही पैटर्न रखा गया और बीच में स्क्वायर डिजाइन के अंदर इंसानी आकृतियां बनाई गई थीं. उन्होंने अपने इस लुक को लेयर्ड नेकपीस, इयररिंग्स और हील्स के साथ स्टाइल किया.दूसरी तरफ, धोनी के कुर्ते के नेक एरिया को थ्रेड एम्ब्रॉयडरी से सजाया गया था और स्लीव्स पर भी उसी तरह का डिजाइन दिया गया था.

रैना और प्रियंका

सुरेश रैना की पत्नी पेस्टल पिंक और ग्रीन रंग के शरारा सेट में नजर आईं. उनके आउटफिट में चोली का हिस्सा पिंक रखा गया था, जबकि नीचे का हिस्सा ग्रीन कलर में था. वी-नेक डिजाइन वाले इस आउटफिट को सफेद पर्ल्स और सेक्विन से सजाया गया था, जबकि शरारा पर फ्लोरल मोटिफ्स बनाए गए थे.इसके साथ पहनी गई केप ने उनके पूरे लुक को और भी खूबसूरत बना दिया. केप के बॉर्डर को फ्लोरल डिटेलिंग से हाइलाइट किया गया था और इसकी लंबाई के हेम पर डिजाइन को बेहतरीन बनाया गया है. वहीं दूसरी तरफ, सुरेश रैना सादे कुर्ता- पैजामा के साथ एम्ब्रॉयडेड जैकेट पहनकर नजर आए.

युवराज और हेजल

युवराज सिंह वाइन और ब्राउन शेड की शेरवानी पहनकर रॉयल अंदाज में नजर आए. उनकी शेरवानी पर सुनहरे रंग के सुंदर पैटर्न बने हुए थे और इसके साथ उन्होंने सादा पैजामा पहना था.वहीं उनकी पत्नी हेजल कीच काले रंग की साड़ी में बेहद खूबसूरत दिखीं. उनकी साड़ी पर अलग-अलग रंगों से फूल-पत्तियों के साथ पक्षियों के डिजाइन बने थे, जो इसे और आकर्षक लुक दे रहे थे. उन्होंने इस साड़ी को लाल रंग के ब्लाउज के साथ पेयर किया, जिससे पूरे लुक में अच्छा रंगों का कॉन्ट्रास्ट नजर आया.माथे पर बिंदी लगाए हेजल का देसी अंदाज भी काफी शानदार लगा.