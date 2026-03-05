Advertisement
trendingNow13130710
Hindi Newsक्रिकेटसचिन के बेटे की शादी में पहुंचे भारत के महान कप्तान, बीवी के साथ सफेद Outfit में बिखेर रहे जलवा

सचिन के बेटे की शादी में पहुंचे भारत के महान कप्तान, बीवी के साथ सफेद Outfit में बिखेर रहे जलवा

भारत के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत कई दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की शादी में पहुंचकर चार चांद लगा रहे हैं.  क्रिकेटर अपनी बीवियों संग पहुंचकर शादी की रौनक बढ़ा रहे हैं.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 05, 2026, 05:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image credit- X/jhons
Image credit- X/jhons

भारत के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ज्यादातर पब्लिक की चकाचौंध से दूरी ही बनाए रखते हैं.लेकिन, खास मौकों पर वह शिरकत करना नहीं भूलते हैं. ऐसे में एक बार फिर माही भारत के दिग्गज क्रिकेटर और उनके टीम मेट रहे सचिन तेंदुलकर की शादी में दिखाई दिए हैं. धोनी के अलावा और भी कई सारे खिलाड़ी अर्जुन तेंदुलकर की शादी में पहुंचकर शान बढ़ा रहे हैं. बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं.  उनकी शादी में क्रिकेट जगत की तमाम हस्तियां पहुंच रही हैं. क्रिकेटर से लेकर बॉलीवुड के भी स्टार मौजूद रहेंगे. सभी स्टाइलिश ट्रेडिशन लुक में नजर आ रहे हैं.खासकर महेंद्र सिंह धोनी और साक्षी धोनी की फोटो सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही है.  आइए नजर डालते हैं सभी कपल्स के लुक पर. 

एमएस धोनी और साक्षी धोनी

महेंद्र सिंह धोनी और साक्षी ने बेज और क्रीम रंग के आउटफिट पहनकर एक-दूसरे के साथ ट्विनिंग की. दोनों के कपड़ों पर रंग-बिरंगी डिटेलिंग की गई थी. साक्षी की अनारकली की वी-नेकलाइन और स्कर्ट के निचले हिस्से पर रंगीन फ्लोरल बेल का डिजाइन बनाया गया था. वहीं उनके दुपट्टे के बॉर्डर पर भी वही पैटर्न रखा गया और बीच में स्क्वायर डिजाइन के अंदर इंसानी आकृतियां बनाई गई थीं. उन्होंने अपने इस लुक को लेयर्ड नेकपीस, इयररिंग्स और हील्स के साथ स्टाइल किया.दूसरी तरफ, धोनी के कुर्ते के नेक एरिया को थ्रेड एम्ब्रॉयडरी से सजाया गया था और स्लीव्स पर भी उसी तरह का डिजाइन दिया गया था.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

रैना और प्रियंका

सुरेश रैना की पत्नी पेस्टल पिंक और ग्रीन रंग के शरारा सेट में नजर आईं. उनके आउटफिट में चोली का हिस्सा पिंक रखा गया था, जबकि नीचे का हिस्सा ग्रीन कलर में था. वी-नेक डिजाइन वाले इस आउटफिट को सफेद पर्ल्स और सेक्विन से सजाया गया था, जबकि शरारा पर फ्लोरल मोटिफ्स बनाए गए थे.इसके साथ पहनी गई केप ने उनके पूरे लुक को और भी खूबसूरत बना दिया. केप के बॉर्डर को फ्लोरल डिटेलिंग से हाइलाइट किया गया था और इसकी लंबाई के हेम पर डिजाइन को बेहतरीन बनाया गया है. वहीं दूसरी तरफ, सुरेश रैना सादे कुर्ता- पैजामा के साथ एम्ब्रॉयडेड जैकेट पहनकर नजर आए.

fallback

युवराज और हेजल

युवराज सिंह वाइन और ब्राउन शेड की शेरवानी पहनकर रॉयल अंदाज में नजर आए. उनकी शेरवानी पर सुनहरे रंग के सुंदर पैटर्न बने हुए थे और इसके साथ उन्होंने सादा पैजामा पहना था.वहीं उनकी पत्नी हेजल कीच काले रंग की साड़ी में बेहद खूबसूरत दिखीं. उनकी साड़ी पर अलग-अलग रंगों से फूल-पत्तियों के साथ पक्षियों के डिजाइन बने थे, जो इसे और आकर्षक लुक दे रहे थे. उन्होंने इस साड़ी को लाल रंग के ब्लाउज के साथ पेयर किया, जिससे पूरे लुक में अच्छा रंगों का कॉन्ट्रास्ट नजर आया.माथे पर बिंदी लगाए हेजल का देसी अंदाज भी काफी शानदार लगा.

fallback

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. फ...और पढ़ें

TAGS

MS Dhoni and Sakshi DhoniArjun tendulkar wedding

Trending news

साजिश या लापरवाही थी अजित पवार की मौत? विमान हादसे पर सवाल के घेरे में VSR वेंचर्स
Ajit Pawar
साजिश या लापरवाही थी अजित पवार की मौत? विमान हादसे पर सवाल के घेरे में VSR वेंचर्स
भारत ने पहली बार खामेनेई की मौत पर जताया शोक, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव
israel iran war
भारत ने पहली बार खामेनेई की मौत पर जताया शोक, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में प्रदर्शन के बाद इंटरनेट बैन, प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला
jammu kashmir news
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में प्रदर्शन के बाद इंटरनेट बैन, प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला
भारत-फिनलैंड ने MoU पर साइन किए, पीएम बोले- दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और...
PM Modi
भारत-फिनलैंड ने MoU पर साइन किए, पीएम बोले- दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और...
'केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से नहीं...',यूक्रेन-वेस्ट एशिया पर पीएम मोदी का बड़ा बयान
PM Modi
'केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से नहीं...',यूक्रेन-वेस्ट एशिया पर पीएम मोदी का बड़ा बयान
बिहार में नीतीश युग का अंत, BJP ने हिंदी पट्टी के 'आखिरी गढ़' पर कैसे किया कब्जा?
jdu nitish kumar news
बिहार में नीतीश युग का अंत, BJP ने हिंदी पट्टी के 'आखिरी गढ़' पर कैसे किया कब्जा?
RS चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 नामों का किया ऐलान, तेलंगाना से फिर सिंघवी का मौका
congress
RS चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 नामों का किया ऐलान, तेलंगाना से फिर सिंघवी का मौका
'पैसे लेकर प्रोटेस्ट, वो रहबर नहीं' भारत में खामेनेई का फोटो देख भड़के शिया मौलाना
india iran news
'पैसे लेकर प्रोटेस्ट, वो रहबर नहीं' भारत में खामेनेई का फोटो देख भड़के शिया मौलाना
क्या जंग में US की मदद कर रहा भारत? अमेरिकी मीडिया के दावे पर सरकार ने तोड़ी चुप्पी
iran
क्या जंग में US की मदद कर रहा भारत? अमेरिकी मीडिया के दावे पर सरकार ने तोड़ी चुप्पी
नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ने का कर दिया ऐलान, राज्यसभा चुनाव में लोकसभा जैसी हलचल
Rajya Sabha Chunav 2026
नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ने का कर दिया ऐलान, राज्यसभा चुनाव में लोकसभा जैसी हलचल