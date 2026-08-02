भारतीय क्रिकेट के 2 जिगरी यार... साथ में डेब्यू, शून्य से करियर की शुरुआत, फिर एक ही दिन दोनों ने लिया संन्यास

उनके बीच के रिश्ते को बखूबी दिखाने वाला एक पल जनवरी 2015 में सिडनी टेस्ट के दौरान आया था. एमएस धोनी के टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास लेने के बाद, सुरेश रैना ने उन्हें दिल से सम्मान देते हुए धोनी की जर्सी पहनकर मैदान पर कदम रखा. संयोग से, यह भारत के लिए रैना का आखिरी टेस्ट मैच भी साबित हुआ. 15 अगस्त 2020 को माही ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया और थोड़ी देर बाद ही उनके दोस्त रैना ने भी सोशल मीडिया के जरिए बता दिया कि इंटरनेशनल क्रिकेट से उनका सफर भी समाप्त हो गया है.