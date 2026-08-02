भारतीय क्रिकेट के 2 जिगरी यार... साथ में डेब्यू, शून्य से करियर की शुरुआत, फिर एक ही दिन दोनों ने लिया संन्यास

Friendship Day 2026: आज यानी 2 अगस्त, 2026 को दुनियाभर में फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर हम आपको भारतीय क्रिकेट के दो जिगरी यार की दोस्ती के बारे में बताएंगे, जो ना सिर्फ एक दूसरे के सच्चे दोस्त थे, बल्कि दोनों के क्रिकेट करियर में बहुत सी समानताएं हैं. फ्रेंडशिप डे दुनियाभर में मनाया जाने वाला एक खास दिन है, जो दोस्ती, आपसी सम्मान और भरोसे के उन अहम रिश्तों का सम्मान करता है जो इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं.
पूर्व भारतीय महान कप्तान एमएस धोनी की बॉन्डिंग यूं तो कई खिलाड़ियों के साथ अच्छी है, लेकिन सुरेश रैना के साथ उनका रिश्ता हमेशा से स्पेशल रहा है. दोनों का अंतरराष्ट्रीय करियर भी लगभग एक साथ चला है. दोनों ने एक साथ जीत का जश्न मनाया और साथ में हार का गम भी बर्दाश्त किया.
महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ना सिर्फ भारत के लिए एक साथ खेले, बल्कि आईपीएल में भी दोनों चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा थे. इस फ्रेंचाइजी के लिए साथ में खेलकर दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई. अब इसे इत्तेफाक कह लीजिए या कुछ और, लेकिन सच यही है कि दोनों के क्रिकेट करियर में बहुत सी ऐसी समानताएं हैं, जिसके बारे में दोनों के फैंस भी नहीं जानते होंगे. तो चलिए... हम आपको बता देते हैं.
- दोनों ने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत 'डक' (बिना खाता खोले आउट) के साथ की.
- दोनों ने एक ही दिन अपना T20I डेब्यू किया.
- दोनों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला इंटरनेशनल विकेट लिया.
- दोनों ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच इंग्लैंड में खेला.
- दोनों ने एक ही दिन इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की.
उनके बीच के रिश्ते को बखूबी दिखाने वाला एक पल जनवरी 2015 में सिडनी टेस्ट के दौरान आया था. एमएस धोनी के टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास लेने के बाद, सुरेश रैना ने उन्हें दिल से सम्मान देते हुए धोनी की जर्सी पहनकर मैदान पर कदम रखा. संयोग से, यह भारत के लिए रैना का आखिरी टेस्ट मैच भी साबित हुआ. 15 अगस्त 2020 को माही ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया और थोड़ी देर बाद ही उनके दोस्त रैना ने भी सोशल मीडिया के जरिए बता दिया कि इंटरनेशनल क्रिकेट से उनका सफर भी समाप्त हो गया है.