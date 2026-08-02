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भारतीय क्रिकेट के 2 जिगरी यार... साथ में डेब्यू, शून्य से करियर की शुरुआत, फिर एक ही दिन दोनों ने लिया संन्यास

फ्रेंडशिप डे के खास मौके पर हम आपको भारतीय क्रिकेट के दो जिगरी यार की दोस्ती के बारे में बताएंगे, जो ना सिर्फ एक दूसरे के सच्चे दोस्त थे, बल्कि दोनों के क्रिकेट करियर में बहुत सी समानताएं हैं. दोनों ने शून्य से इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की और एक ही दिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान भी कर दिया.

Published: Aug 02, 2026, 08:13 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:13 PM IST
भारतीय क्रिकेट के 2 जिगरी यार... साथ में डेब्यू, शून्य से करियर की शुरुआत, फिर एक ही दिन दोनों ने लिया संन्यास
Image Credit: भारतीय क्रिकेट के 2 जिगरी यार... दोनों ने शून्य से की करियर की शुरुआत, फिर एक साथ ले लिया संन्यास (File Photo/BCCI)

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