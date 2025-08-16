सोशल मीडिया पर चलता है कोल्ड वार, अब साथ में मुस्कराते दिखे ये दिग्गज खिलाड़ी, आग की तरह फैली तस्वीर

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को आपने कई बार गुस्से में या चिड़चिड़े मूड में देखा होगा. वह अक्सर ड्रेसिंग रूम में भी नाराज नजर आते हैं. यहां तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आते हैं तो कोई न कोई नया विवाद देखने को मिलता है. अब उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर शेयर की जा रही है. खास बात ये है कि गंभीर इस फोटो में भारतीय टीम के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ नजर आ रहे हैं. दोनों फोटो में मुस्कराते हुए दिख रहे हैं.

साथ दिखे गंभीर और धोनी

अक्सर गंभीर के धोनी पर तीखे बोल वाली वीडियोज सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते दिख जाती हैं, लेकिन उनकी इस तस्वीर ने फैंस को हैरान कर दिया. एक वेडिंग इवेंट के दौरान दोनों आपस में मुस्कराते हुए दिखे, जहां गंभीर ने नीली शर्ट पहनी थी वहीं माही क्लासिक ब्लैक कोट पहने दिखे. अक्सर ये कयास लगाए जाते हैं कि दोनों के संबंध अच्छे नहीं हैं. इसके बावजूद धोनी और गंभीर की साथ आई फोटो ने सबको हैरान कर दिया और इसे लोग सोशल मीडिया तेजी से शेयर कर रहे हैं.

दिग्गज क्रिकेटर के साथ बॉलीवुड की हस्ती

दरअसल, एक शादी के दौरान भारत के कई दिग्गज क्रिकेटर्स नजर आए. भारत के पूर्व टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा से लेकर टीम इंडिया के पूर्व स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह, पार्थिव पटेल और इरफान पठान के साथ युवा क्रिकेटर तिलक वर्मा भी मौजूद रहे. वहीं बॉलीवुड के स्टार सुनील शेट्टी, कृति सेनन, वरुण शर्मा भी इस खास मौके पर पहुंच कर महफिल की रौनक बढ़ाते दिखे.

एशिया कप के खिताब की तैयारी में जुटी टीम इंडिया

9 सितंबर से यूएई में शुरू हो रहे एशिया कप के खिताब बचाने की तैयारी में भारतीय टीम जोरों से जुटी हुई है. वहीं भारतीय टीम का ऐलान 19 अगस्त को किया जाएगा. भारतीय टीम बेहद ही शानदार फार्म में नजर आ रही है.ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं टीम इंडिया खिताब जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है.