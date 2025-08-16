50 का औसत और 10,000 रन...दुनिया के 2 महान खिलाड़ियों ने वनडे में जमाई धाक, थर-थर कांपते हैं गेंदबाज
50 का औसत और 10,000 रन...दुनिया के 2 महान खिलाड़ियों ने वनडे में जमाई धाक, थर-थर कांपते हैं गेंदबाज

वनडे क्रिकेट में 50 की औसत से 10000 से ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं. कई बल्लेबाज आए गए लेकिन ऐसा कारनामा सिर्फ दो भारतीय धुरंधर ही कर पाए. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 16, 2025, 08:03 AM IST
MS Dhoni and Virat Kohis dominance in world cricket
MS Dhoni and Virat Kohis dominance in world cricket

भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कई दिग्गज हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित कर रखे हैं. उनमें से 2 महान खिलाड़ियों ने ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है, जिसे तोड़ पाना भी नामुमकिन सा है. हम वनडे क्रिकेट में 50 की औसत से 10000 से ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं. कई बल्लेबाज आए गए लेकिन ऐसा कारनामा सिर्फ दो भारतीय धुरंधर ही कर पाए. उनमें महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और सुपरस्टार विराट कोहली हैं.

ये भी पढ़ें: T20 क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में नहीं हैं 1 भी भारतीय

रन मशीन कोहली 

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अपनी शानदार पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने हमारे देश के लिए कई ऐतिहासिक पारियां खेली हैं. कोहली ने क्रिकेट की दुनिया में कई सारे रिकॉर्ड स्थापित किए हैं. कोहली को चेज मास्टर भी कहा जाता है. उन्होंने टीम इंडिया को कई मैचों में जीत दिलाई है. बात करें अगर कोहली के वनडे में बनाए इस रिकॉर्ड की तो उन्होंने अपने करियर में खेले 302 मैचों में 57.89 की शानदार औसत से 14181 रन बनाए हैं. इस दौरान कोहली ने 51 शतक और 74 अर्धशतक जड़े हैं. 

कैप्टन कूल माही

भारतीय क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी ने बतौर कप्तान जो योगदान दिया है उसे शायद ही कोई भुला पाएगा. धोनी भारत के नंबर 1 फिनिशर रहे हैं. वो मैच को आखिर तक लेकर जाते थे और हार के मुंह से जीत छीन लेते थे. उन्होंने बतौर कप्तान तो भारत के लिए कई रिकॉर्डतोड़ रन बनाए हैं. माही बतौर बल्लेबाज भारत के क्रिकेट इतिहास में 10773 रन और 50.57 की औसत रखने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं.

धोनी और कोहली का भारतीय क्रिकेट में योगदान

दोनो ही खिलाड़ियों ने भारत के लिए कई बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं. इन दोनों ही खिलाड़ियों की विकेट के बीच की जुगलबंदी देखने को बनती थी. वे एक रन को भी दो में बदलने में माहिर थे. इससे विपक्षी टीम पर दबाव बनता था. ऐसी कई चीजें हैं जो इनके रिकॉर्ड्स में चार चांद लगाती हैं. सचिन के बाद विराट भारत के क्रिकेट इतिहास के सबसे दिग्गज बल्लेबाज के रूप में उभरकर आए हैं. वहीं महेंद्र सिंह धोनी भारत के सफलतम कप्तानों में से एक हैं. उन्होंने एक नहीं भारतीय टीम को 3 आईसीसी ट्रॉफी दिलाई हैं. दोनों का योगदान भारतीय क्रिकेट में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा.

;