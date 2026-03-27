IPL 2026 में इस स्टेडियम में एक भी मैच नहीं खेलेंगे दिग्गज धोनी और विराट कोहली, जानिए वजह

IPL 2026 Schedule: महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली आईपीएल इतिहास के 2 दिग्गज बल्लेबाज हैं. इन दोनों को देखने के लिए फैंस बेताब रहते हैं. जिस भी शहर में इन दोनों टीमों का मैच होता है, वहां फैंस उन्हें समर्थन करने पहुंच जाते हैं. आईपीएल 2026 में एक ऐसा मैदान होगा, जहां ये दोनों दिग्गज एक भी मैच नहीं खेलेंगे.
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IPL 2026 Schedule: इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें सीजन का मंच तैयार है. पहले 20 मैचों का शेड्यूल आया था, लेकिन 26 मार्च की शाम 19वें सीजन के बचे हुए मैचों का पूरा शेड्यूल आ गया है. 28 मार्च से शुरू होने वाला ये सीजन 31 मई तक चलेगा. बेंगलुरु में ओपनिंग मुकाबला और इसी मैदान पर फाइनल होना है. इस बार का शेड्यूल ने एमएस धोनी और विराट कोहली के फैंस को थोड़ा चौंका दिया है. शेड्यूल के अनुसार, सभी मुकाबले कुल 12 मैदानों पर होने हैं. इस बार एक ऐसा मैदान है, जहां विराट कोहली और एमएस धोनी जैसे दिग्गज नहीं उतरेंगे.
जिस मैदान पर एमएस धोनी और विराट कोहली एक भी मुकाबला खेलते नहीं दिखेंगे, वो कोई और नहीं बल्कि कोलकाता का ईडन गार्डन्स है. इस मैदान पर CSK और RCB का एक भी मैच नहीं है. IPL इतिहास की 2 सबसे सफल टीमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स 23 अप्रैल को पहली बार मुंबई में भिड़ेंगी. इसके बाद इन दोनों टीमों का मैच चेन्नई में होगा.
IPL 2026 से पहले खबरें थीं कि मैचों की संख्या बढ़ाकर 84 हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब 10 टीमों के बीच पिछली बार की तरह 74 ही मैच होंगे. इसमें लीग स्टेज के 70 मैच, जबकि प्लेऑफ स्टेज में 4 मुकाबले शामिल हैं. हर एक टीम लीग स्टेज में 14 मैच खेलेगी.
दूसरे फेज के मैच बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, धर्मशाला, रायपुर और न्यू चंडीगढ़ में खेले जाएंगे. 12 शहरों में इस सीजन कुल 8 डबल हेडर होंगे. दिन के मुकाबले दोपहर 3.30 बजे और दिन का दूसरा मैच शाम 7.30 बजे से शुरू होगा.
30 मार्च- RR vs CSK – 7:30 PM, गुवाहाटी
3 अप्रैल - CSK vs PBKS – 7:30 PM, चेन्नई
5 अप्रैल- RCB vs CSK – 7:30 PM, बेंगलुरु
11 अप्रैल- CSK vs DC – 7:30 PM, चेन्नई
14 अप्रैल- CSK vs KKR – 7:30 PM, चेन्नई
18 अप्रैल- SRH vs CSK – 7:30 PM, हैदराबाद
23 अप्रैल- MI vs CSK – 7:30 PM, मुंबई
26 अप्रैल- GT vs CSK – 3:30 PM, अहमदाबाद
2 मई- CSK vs MI – 7:30 PM, चेन्नई
5 मई- DC vs CSK – 7:30 PM, दिल्ली
10 मई- CSK vs LSG – 3:30 PM, चेन्नई
15 मई- LSG vs CSK – 7:30 PM, लखनऊ
18 मई- CSK vs SRH – 7:30 PM, चेन्नई
21 मई- CSK vs GT – 7:30 PM, चेन्नई
29 मार्च – MI vs KKR – 7:30 PM, मुंबई
4 अप्रैल – DC vs MI – 3:30 PM, दिल्ली
7 अप्रैल – RR vs MI – 7:30 PM, गुवाहाटी
12 अप्रैल – MI vs RCB – 7:30 PM, मुंबई
16 अप्रैल – MI vs PBKS – 7:30 PM, मुंबई
20 अप्रैल – GT vs MI – 7:30 PM, अहमदाबाद
23 अप्रैल – MI vs CSK – 7:30 PM, मुंबई
29 अप्रैल – MI vs SRH – 7:30 PM, मुंबई
2 मई – CSK vs MI – 7:30 PM, चेन्नई
4 मई – MI vs LSG – 7:30 PM, मुंबई
10 मई – RCB vs MI – 7:30 PM, रायपुर
14 मई – PBKS vs MI – 7:30 PM, धर्मशाला
20 मई – KKR vs MI – 7:30 PM, कोलकाता
24 मई – MI vs RR – 3:30 PM, मुंबई
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