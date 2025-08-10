'घुटने में जो दर्द है..' IPL 2026 से पहले धोनी ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें, बिन खेले ही हो जाएगी विदाई?

MS Dhoni: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को हर साल आईपीएल में देखने के लिए फैंस बेताब रहते हैं. हर सीजन से पहले धोनी के संन्यास को लेकर सस्पेंस बना रहता है. आईपीएल 2026 से पहले भी यही हाल है. लेकिन इस बार धोनी ने एक ऐसा अपडेट दिया है कि फैंस की धड़कनें बढ़ चुकी हैं. आईपीएल 2025 में एमएस धोनी घुटने की चोट के चलते मुश्किल में नजर आए थे, जिसके चलते यह उनका आखिरी सीजन माना जा रहा था.

आईपीएल में फुस्स हुई सीएसके

आईपीएल 2025 में सीएसके की टीम फुस्स साबित हुई. चेन्नई ने टेबल पर सबसे नीचे फिनिश किया. ऋतुराज गायकवाड़ इंजरी के चलते आईपीएल से बाहर रहे, जिसके चलते टीम की कमान धोनी के हाथों में थी. इस बीच उन्हें जीत के लिए ट्रोल भी किया गया. चेपॉक के घरेलू मैदान पर भी सीएसके की टीम जीत की भीख मांगती नजर आई. धोनी ने टीम की हार के बाद अगले सीजन के लिए उम्मीद जगा दी थी.

क्या बोले एमएस धोनी?

धोनी से एशियन के इवेंट में अगले सीजन को लेकर हमेशा की तरह सवाल किया गया. धोनी ने इस पर कहा, 'हर बार ये बात होती है मैं खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा तो इस फैसले के लिए अभी समय है. दिसंबर के आस-पास टाइम आएगा. अभी मेरे पास कुछ महीने हैं जिसके बाद मैं फैसला करूंगा.' दूसरी तरफ से जवाब आया 'आपको खेलना चाहिए.' इस पर धोनी ने कहा, 'घुटने में जो दर्द होता है उसका ख्याल कौन रखेगा.'

ये भी पढ़ें.. VIDEO: 1 रन पर आउट... फिर भी बना मैच का हीरो, लास्ट ओवर थ्रिलर में बन गया 'सुपर मैन'

कैसा रहा धोनी का प्रदर्शन?

आईपीएल 2024 में धोनी ने बल्ले से धमाल मचा दिया था. फैंस के लिए पैसा वसूल मुकाबले साबित हुए थे. लेकिन आईपीएल 2025 में वह बल्ले से कुछ खास नहीं कर सके थे. अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी सीजन पर माही क्या फैसला करते हैं.