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Hindi Newsक्रिकेटMS Dhoni New Jersey Number: थाला का बड़ा धमाका... धोनी ने छोड़ा अपना लकी नंबर-7, अब इस नई जर्सी के साथ मैदान पर उतरेंगे माही

MS Dhoni New Jersey Number: 'थाला' का बड़ा धमाका... धोनी ने छोड़ा अपना लकी नंबर-7, अब इस नई जर्सी के साथ मैदान पर उतरेंगे माही

MS Dhoni changes iconic jersey number: महेंद्र सिंह धोनी IPL 2026 में नए जर्सी नंबर के साथ मैदान पर उतरेंगे. यह फैसला खुद धोनी ने किया है. इसकी वजह क्या रही, यह फिलहाल सस्पेंस है. इस डिसीजन का मतलब यह है कि पिछले दो दशक से 7 नंबर की जर्सी से जुड़े तमाम अनगिनत किस्से और कहानियों वाला युग अब खत्म हो गया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 18, 2026, 07:23 AM IST
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फोटो क्रेडिट (X/CSK)
फोटो क्रेडिट (X/CSK)

MS Dhoni changes iconic jersey number: इंडियन प्रीमियर लीग का नया सीजन कई मायनों में नया होने वाला है. तरोताजा टीमें, नए खिलाड़ी और नए एमएस धोनी... हम एमएस धोनी का नया इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा फैसला किया है, जिसने हर किसी को चौंका दिया. धोनी IPL 2026 में नए जर्सी नंबर के साथ मैदान पर उतरेंगे. पिछले दो दशकों से करोड़ों फैंस की भावनाओं से जुड़ी एमएस धोनी की 7 नंबर वाली जर्सी अब इतिहास का हिस्सा बनने जा रही है. 

IPL 2026 के आगाज से ठीक पहले धोनी ने अपने सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी वीडियो शेयर कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है. धोनी ने एलान किया है कि अब वे 7 नंबर की जगह 8 नंबर की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरेंगे.

 

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एमएस धोनी ने फेसबुक पर जो वीडियो शेयर किया है, उसके कैप्शन में लिखा कि '7 नंबर हमेशा उनके दिल के करीब रहेगा, लेकिन अब बदलाव का समय है.' आखिर क्यों 'कैप्टन कूल' ने अपने जन्म की तारीख और महीने (7 जुलाई) से जुड़े इस ग्लोबल ब्रांड को बदलने का फैसला किया, इसे लेकर धोनी ने लिखा कि जल्द ही इसका खुलासा भी होगा. बीसीसीआई पहले ही एमएस धोनी के सम्मान में नंबर-7 की जर्सी को रिटायर कर चुकी है.

सोशल मीडिया पर मची खलबली

पिछले सीजन यानी IPL 2025 तक चेन्नई सुपर किंग्स में नंबर 8 की जर्सी रविंद्र जडेजा पहनते थे, जो IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स में ट्रेड हो चुके हैं. उनके टीम से जाने के बाद यह नंबर खाली हो गया था, जिसे धोनी भर सकते हैं. फैंस यह मान रहे हैं कि नंबर 8 की जर्सी धोनी की नई पहचान बनने जा रही है, हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन धोनी की पोस्ट ने सोशल मीडिया पर खलबली जरूर मचा दी है.

धोनी ने क्यों चुना था नंबर 7

7 नंबर वाली जर्सी धोनी की तरह एक ब्रांड रही है. इस नंबर को चुनने के पीछे की वजह खुद धोनी ने बताई थी. एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया था कि उनका जन्म 7 जुलाई (7th month) को हुआ था, इसलिए उन्होंने इस नंबर को अपने लिए चुना. धोनी ने इस नंबर को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया है, जिसे वे अपनी फुटबॉल टीम और अन्य व्यावसायिक उपक्रमों (जैसे '7' ब्रांड) में भी इस्तेमाल करते हैं. 2008 में IPL की शुरुआत से लेकर अब तक धोनी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए इसी नंबर की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरते थे, लेकिन अब नए नंबर यानी 8 के साथ येलो जर्सी में नजर आएंगे.

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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