Exclusive: IPL 2026 में कौन बनेगा चैंपियन? CSK नहीं... धोनी के कोच ने इस टीम के लिए ठोका दावा

IPL 2026: आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च को आरसीबी की जीत के साथ हुआ. इतिहास में पहली बार ये टीम डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर मैदान पर उतरी और 6 विकेट से हैदराबाद को रौंदा. हर कोई आरसीबी को एक बार फिर खिताबी जीत का दावेदार बता रहा है, लेकिन एमएस धोनी के बचपन के कोच एमपी सिंह की राय कुछ और ही है. यहां तक उन्होंने धोनी की टीम सीएसके को भी नहीं चुना. उन्होंने चैंपियन टीम के तौर पर उस टीम का नाम लिया जो पिछले दो-तीन साल से संघर्ष कर रही है.

कौन बन सकता है चैंपियन?

एमपी सिंह ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, 'इस सीजन मुंबई इंडियंस की टीम खिताब उठा सकती है.' इसके अलावा उन्होंने ऑरेंज कैप विजेता पर भी दांव लगाया. उन्होंने तीन प्लेयर चुने, जिसमें पहला नाम दिग्गज विराट कोहली का था. विराट ने पहले ही मैच में दम दिखाया. उन्होंने 38 गेंद में 5 छक्के और इतने ही चौके जमाकर 69 रन की पारी खेली. इसके अलावा दो खिलाड़ी और चुने, जिसमें संजू सैमसन और केएल राहुल थे.

मुंबई पिछले सीजन थी जीत की दावेदार

साल 2024 में हार्दिक पांड्या के कप्तान बनने के बाद से मुंबई इंडियंस की टीम संघर्ष कर रही है. हार्दिक को कप्तानी मिलने के बाद टीम को काफी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था. पिछले सीजन उतार-चढ़ाव भरी शुरुआत के बाद मुंबई ने कमबैक किया था, लेकिन क्वालीफायर से टीम बाहर हो गई थी. इस बार हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम के पहले खिताब की उम्मीद है.

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KKR के साथ मुंबई का पहला मुकाबला

मुंबई इंडियंस 19वें सीजन में अपने अभियान की शुरुआत 29 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ करेगी. केकेआर टीम के कई खिलाड़ी इंजरी के चलते टूर्नामेंट से बाहर हैं और टीम मुश्किल में नजर आई. हर्षित राणा और आकाश दीप जैसे अहम खिलाड़ी भी बाहर हैं. ऐसे में मुंबई के लिए जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज करना गोल्डन चांस होगा.