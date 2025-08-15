शुभ मुहूर्त पर तोड़ा फैंस का दिल...19:29 से समझा जाए रिटायर, आखिर क्या है माही का डिजिट कनेक्शन?
धोनी के रियाटरमेंट के बाद मानों पूरे क्रिकेट जगत में शोक का माहौल छा गया. धोनी की रिटायरमेंट को आज के दिन 5 साल हो गए हैं. लेकिन आज भी उनके रिटायरमेंट पर पोस्ट किए गए वीडियो की चर्चा होती रहती है.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 15, 2025, 02:22 PM IST
भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने जुलाई 2019 को अपने करियर का आखिरी मैच खेला था.  इसके बाद लगातार उम्मीदें लगाई जा रही थी वह टी20 या वनडे सीरीज में वापसी करते दिख सकते हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2019 की शाम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालते हुए संन्यास की घोषणा कर दी. धोनी के रियाटरमेंट के बाद मानों पूरे क्रिकेट जगत में शोक का माहौल छा गया. धोनी की रिटायरमेंट को आज के दिन 5 साल हो गए हैं. लेकिन आज भी उनके रिटायरमेंट पर पोस्ट किए गए वीडियो की चर्चा होती रहती है.

युवाओं को दिया मैसेज

धोनी ने अपने रिटायरमेंट पर पोस्ट किए हुए वीडियो पर गाना लगाया, जिसमें ये लाइनें काफी चर्चा में रही. मैं पल दो पल का शायर हूं पल दो पल मेरी कहानी है. गाने में एक लाइन ये भी थी मेरे बीच वे नहीं आए मैं उनके बीच क्यों आऊं. उनकी सुबह और शामों में एक लम्हा क्यों पाऊं... इससे माही ने क्रिकेट जगत के सभी युवा बल्लेबाजों को मैसेज दिया की सभी का क्रिकेट करियर एक समय पर खत्म होता है मेरा भी हुआ. अब युवा खिलाड़ियों के खेलने का समय है तो , मैं उनके बीच में क्यों आऊंगा. इसके अलावा धोनी के खास मौके पर रिटायरमेंट लेने के फैसले ने पूरे क्रिकेट जगत को सन्न छोड़ दिया था.

शुभ मुहूर्त में तोड़ा था दिल

महेंद्र सिंह धोनी(माही) ने 15 अगस्त की शाम रिटायरमेंट पोस्ट पर लिखा.  "आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. 19:29 बजे मुझे रिटायर मानें. " धोनी के इस पोस्ट में खास बात ये थी उन्होंने 19:29 का जिक्र किया, जिसका मतलब है शाम को 7 बजकर 29 मिनट से...दरअसल, ऐसा ज्यादातर शुभ मुहूर्त के लिए किया जाता है. सनातन धर्म कि मानें तो इस समय के बीच आप कोई भी शुभ काम को कर सकते हैं. वो बात अलग है कि माही ने अपने फैंस का दिल तोड़ने के लिए ये शुभ समय चुना.

महेंद्र सिंह धोनी का अंतरराष्ट्रीय करियर

महेंद्र सिंह धोनी का अंतरराष्ट्रीय करियर काफी धमाकेदार रहा है. वो पूरे विश्व क्रिकेट में इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने बतौर कप्तान 3 ICC ट्रॉफी जीती है. धोनी ने अपने टेस्ट करियर में 90 टेस्ट मैच की 144 पारियों में 6 शतक और 33 अर्धशतक की बदौलत 4876 रन बनाए हैं. वनडे क्रिकेट में धोनी 350 मैंचों की 297 पारियों में 10 शतक और 73 अर्धशतक की बदौलत 10773 रन बनाए हैं. इस दौरान धोनी का एवरेज 50.57 का रहा है. वहीं टी20 क्रिकेट में 98 मैचों की 85 पारियों में 1617 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 56 का रहा है. धोनी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सफलतम कप्तानों में से एक हैं. उनका योगदान क्रिकेट जगत में हमेंशा के लिए याद किया जाएगा. 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

